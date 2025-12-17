newspaper
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 08:35

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Ο Ναβίντ Ακράμ, ο ένας επιζών ύποπτος της μαζικής ένοπλης επίθεσης που έλαβε χώρα την Κυριακή στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 φόνους και μία τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο άλλος δράστης, ο 50χρονολς Σατζίντ Ακράμ, ο οποίος ήταν πατέρας του επιζώντος, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος.

Δεκαπέντε άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης νύχτας του Χάνουκα.

Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία από το 1996.

Δίωξη για τρομοκρατία

Ο Ακράμ αντιμετωπίζει επίσης 40 κατηγορίες για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών με πρόθεση δολοφονίας, καθώς και μία κατηγορία για δημόσια επίδειξη απαγορευμένου συμβόλου τρομοκρατικής οργάνωσης.

Τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του συμβάντος την Κυριακή και η πρώτη ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το τοπικό δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η υπόθεση αναβλήθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2026, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο αστυνομικός διευθυντής της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι περιμένουν να περάσει η επίδραση των φαρμάκων πριν ανακρίνουν επίσημα τον Ακραμ.

«Για να είναι δίκαιο, πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει», είπε ο Λάνιον.

Είκοσι άτομα που τραυματίστηκαν στην επίθεση παραμένουν σε νοσοκομεία σε όλη τη Σίδνεϊ, με ένα άτομο να βρίσκεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατικό συμβάν, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε να δηλώνει ότι φαίνεται να «υποκινήθηκε από την ιδεολογία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος».

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκαν «αυτοσχέδιες» σημαίες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και  αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι.

Ποιος είναι ο επιζών δράστης

 Ο Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, περιγραφόταν από πρώην συμμαθητές και τη μητέρα του ως ήσυχος, μοναχικός και ευγενικός, χωρίς σημάδια βίας ή εξτρεμισμού στην εφηβεία.

Είχε μικρό κύκλο φίλων, περνούσε τα απογεύματα παίζοντας μπάσκετ και δούλευε ως χτίστης μετά το λύκειο.

Οι συμμαθητές του δήλωσαν σοκαρισμένοι, καθώς ποτέ δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο στη συμπεριφορά του, περιγράφοντάς τον ως έξυπνο και φιλικό. Η μητέρα του τόνισε ότι ο γιος της δεν είχε όπλα, δεν κοινωνικοποιούνταν ιδιαίτερα, δεν καπνίζει ούτε πίνει και ζούσε μια ήρεμη καθημερινότητα, πηγαίνοντας στη δουλειά, επιστρέφοντας σπίτι και γυμνάζοντας το σώμα του.

Ο πατέρας του, Σαζίτ Ακράμ, είχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας από το 2015 και όλα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν νόμιμα.

Η φερόμενη συμμετοχή του Ναβίντ στην αιματηρή επίθεση σόκαρε την κοινότητα και τους πρώην συμμαθητές του, που προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ένα «φυσιολογικό παιδί» έφτασε σε τέτοιο έγκλημα.

googlenews

Vita.gr
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
134 τραυματίες 16.12.25

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός που σε έκρηξη οδικής οργής χτύπησε με το όχημά του οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Δολοφονία 16.12.25

Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης

Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Φοινικούντα: Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο φερόμενο συνεργό – Τα έως τώρα στοιχεία
Νέα τροπή 17.12.25

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο φερόμενο συνεργό στο φονικό στη Φοινικούντα - Τα έως τώρα στοιχεία

Οι ρόλοι των δύο 22χρονων που βρίσκονται προφυλακισμένοι φαίνεται να αντιστρέφονται δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»
Euroleague 17.12.25

Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέφυγε να απαντήσει για τη διαιτησία στο ματς της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως προτιμάει αντί για πρόστιμο να πληρώσει για δώρα στα παιδιά του.

Σύνταξη
EU Digital Tax Prompts US Retaliation
English edition 17.12.25

EU Digital Tax Prompts US Retaliation

In its statement, the USTR named European companies such as Accenture, Siemens, Spotify, DHL Group, SAP, Amadeus IT Group, Capgemini, Publicis Groupe and Mistral AI as potential targets for new tariffs or restrictions.

Σύνταξη
Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην

Άνοιγμα χωρίς προαπαιτούμενα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας - Σκληρή γραμμή απέναντι σε Ανδρουλάκη και Τσακαλώτο, στα «μαλακά» τον Φάμελλο.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού 17.12.25

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

Η ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Α και οι 2.400.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής – Μιλούν στο in γιατροί, πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές
Απάτες 17.12.25

Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Σύνταξη
Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
