Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Ο Ναβίντ Ακράμ, ο ένας επιζών ύποπτος της μαζικής ένοπλης επίθεσης που έλαβε χώρα την Κυριακή στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 φόνους και μία τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο άλλος δράστης, ο 50χρονολς Σατζίντ Ακράμ, ο οποίος ήταν πατέρας του επιζώντος, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος.

Δεκαπέντε άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης νύχτας του Χάνουκα.

Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία από το 1996.

Δίωξη για τρομοκρατία

Ο Ακράμ αντιμετωπίζει επίσης 40 κατηγορίες για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών με πρόθεση δολοφονίας, καθώς και μία κατηγορία για δημόσια επίδειξη απαγορευμένου συμβόλου τρομοκρατικής οργάνωσης.

Τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του συμβάντος την Κυριακή και η πρώτη ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το τοπικό δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η υπόθεση αναβλήθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2026, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο αστυνομικός διευθυντής της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι περιμένουν να περάσει η επίδραση των φαρμάκων πριν ανακρίνουν επίσημα τον Ακραμ.

«Για να είναι δίκαιο, πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει», είπε ο Λάνιον.

Είκοσι άτομα που τραυματίστηκαν στην επίθεση παραμένουν σε νοσοκομεία σε όλη τη Σίδνεϊ, με ένα άτομο να βρίσκεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατικό συμβάν, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε να δηλώνει ότι φαίνεται να «υποκινήθηκε από την ιδεολογία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος».

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκαν «αυτοσχέδιες» σημαίες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι.