Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκύλος που μένει μόνιμα δεμένος: Τι στερείται, οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά του
Pet Stories 17 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Σκύλος που μένει μόνιμα δεμένος: Τι στερείται, οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά του

Με βάση τη νομοθεσία απαγορεύεται ένας σκύλος να μένει μόνιμα δεμένος, ακόμα και αν η αλυσίδα είναι μακριά.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Ο σκύλος έχει συναισθήματα, είναι κοινωνικό πλάσμα και δένεται απόλυτα με τον άνθρωπό του.

Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν σκύλο δεν φροντίζουν για την ευζωία του.

«Σε μια χώρα που δηλώνει καθημερινά έντονα το φιλοζωικό της προφίλ, η καθημερινότητα αντικρούει κάθε καμπάνια ευαισθητοποίησης προς τα ζώα.

Ως εκπαιδεύτρια σκύλων διαπιστώνω πως όχι μόνο ακόμα υπάρχει έκδηλη κακοποίηση των ζώων, αλλά ακόμη και σκύλοι που υιοθετούνται, για μια καλύτερη ζωή, καταλήγουν να βιώνουν μια ζωή χειρότερη από αυτή του αδέσποτου όταν οι κηδεμόνες διαπιστώνουν ότι δεν είναι λούτρινοι», τονίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Ένας σκύλος χρειάζεται κοινωνικοποίηση, εκτόνωση, παιχνίδι, φροντίδα και όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό

Όταν ο σκύλος είναι δεμένος και νιώσει απειλή, τότε θα επιλέξει να πάει μπροστά αφού δεν έχει επιλογή διαφυγής

Από την άλλη, συνεχίζει η εκπαιδεύτρια, η κακοποίηση δεν είναι πάντα οφθαλμοφανής. Μπορεί να είναι έμμεση και να έχει τα ίδια αποτελέσματα για το ζώο. Το λυπηρό είναι, πως πολλοί κηδεμόνες νομίζουν ότι προσφέρουν στους σκύλους τους μια καλή ζωή ενώ στην πραγματικότητα δεν περνάνε καλά.

Πώς μπορεί να αντιδράσει ο σκύλος που είναι δεμένος

Ας αναλύσουμε ένα φαινόμενο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση η κα Κουτούλια, που δεν είναι τελικά τόσο σπάνιο: το μόνιμο δέσιμο ενός σκύλου. Πώς μπορεί να αντιδράσει το ζώο που είναι δεμένο;

Όταν ο σκύλος είναι δεμένος, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, και νιώσει απειλή, τότε θα επιλέξει να πάει μπροστά, απειλώντας ή και προσπαθώντας να δαγκώσει αφού δεν έχει επιλογή διαφυγής.

Όταν ένας σκύλος είναι δεμένος, είναι πιο εύκολο να μπει στη διαδικασία να προστατέψει τον χώρο στον οποίο του επιτρέπεται να κινηθεί.

Γιατί δεν πρέπει ο σκύλος να είναι μόνιμα δεμένος

«Το μόνιμο δέσιμο ενός σκύλου είναι κακοποιητικό. Ο σκύλος στερείται το δικαίωμα της αλληλεπίδρασης. Στερείται την κίνηση, το παιχνίδι, το κυνήγι, την επαφή. Γίνεται ακοινώνητο πλάσμα. Οποιοδήποτε ακοινώνητο πλάσμα θα καταφύγει ευκολότερα στην επίθεση», αποσαφηνίζει η κα Κουτούλια.
Και αυτό θα συμβεί, σύμφωνα με την ειδικό, γιατί φοβάται, γιατί δεν γνωρίζει από όρια, δεν έχει μάθει να σέβεται και να αλληλοεπιδρά. Αλλά πάνω από όλα, θα είναι ένα αποξενωμένο και στερημένο πλάσμα.

«Οφείλω να προσθέσω πως κακοποιητικό, επίσης είναι το να μη βγαίνει βόλτα ο σκύλος. Ή να μένει σε ένα μπαλκόνι. Τα ίδια συμπεριφορικά θέματα θα προκύψουν. Το συναντάμε, κυρίως, στα μικρόσωμα σκυλιά», υπογραμμίζει η κα Κουτούλια.

Η απόκτηση ενός σκύλου είναι απόφαση ζωής

Καταλήγοντας, η κα Κουτούλια κάνει σαφές το εξής: «Ένας σκύλος, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, χρειάζεται κοινωνικοποίηση και εκτόνωση. Παιχνίδι, φροντίδα και όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό και ένα σπίτι. Η απόκτηση ενός σκύλου, πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή, μετά από ώριμη σκέψη, κι όχι μια επιπόλαιη απόφαση. Οι επιλογές μας καθορίζουν την ποιότητα ζωής του ζώου».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι εκπαιδεύτρια σκύλων με 11 χρόνια εμπειρίας.

Διατηρεί κλειστή σχολή εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας και ειδικεύεται στην επίλυση προβληματικών συμπεριφορών: ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Ασχολείται με το κυνάθλημα igp με τον Ταζ (εργασιακό Γερμανικό Ποιμενικό) και με το κυνάθλημα dog dancing freestyle με τον Όναρ (Bordercollie).

Στο ενεργητικό της έχει πάνω από 300 διαφημίσεις και κινηματογραφικές ταινίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την ειδίκευση της εκπαίδευσης σκύλων για γυρίσματα.
Έχει διατελέσει γραμματέας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Σκύλων, έχει γράψει άρθρα σε περιοδικά, και επί τρία χρόνια ήταν στην κριτική επιτροπή των pet awards.

Και, όπως λέει: «Στόχος μου είναι να μάθει ο ιδιοκτήτης να συνεργάζεται με τον σκύλο του σε πραγματικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος, και να γίνει γνώστης της ψυχολογίας του ζώου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Δίνουμε «ανάσα ζωής» στους εθελοντές που διασώζουν αδεσποτάκια
Η σημαντική συμβολή μας 15.12.25

Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αποτελεσματική δράση τα αδεσποτάκια και τους εθελοντές

Οι εθελοντές αγωνίζονται, βρέξει, χιονίσει με όλες τους τις δυνάμεις να διασώζουν αδεσποτάκια. Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

Ο κ. Μυλωνάκης στην κατάθεσή του στην εξεταστική επέλεξε να δώσει ακόμα και παράταιρες απαντήσεις από το να αφήσει υπόνοιες πως κάτι δεν έγινε σωστά από κυβερνητικής πλευράς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις διεξάγονται στο φινάλε της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή

Σύνταξη
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο