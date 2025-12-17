Ο σκύλος έχει συναισθήματα, είναι κοινωνικό πλάσμα και δένεται απόλυτα με τον άνθρωπό του.

Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν σκύλο δεν φροντίζουν για την ευζωία του.

«Σε μια χώρα που δηλώνει καθημερινά έντονα το φιλοζωικό της προφίλ, η καθημερινότητα αντικρούει κάθε καμπάνια ευαισθητοποίησης προς τα ζώα.

Ως εκπαιδεύτρια σκύλων διαπιστώνω πως όχι μόνο ακόμα υπάρχει έκδηλη κακοποίηση των ζώων, αλλά ακόμη και σκύλοι που υιοθετούνται, για μια καλύτερη ζωή, καταλήγουν να βιώνουν μια ζωή χειρότερη από αυτή του αδέσποτου όταν οι κηδεμόνες διαπιστώνουν ότι δεν είναι λούτρινοι», τονίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Ένας σκύλος χρειάζεται κοινωνικοποίηση, εκτόνωση, παιχνίδι, φροντίδα και όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό

Από την άλλη, συνεχίζει η εκπαιδεύτρια, η κακοποίηση δεν είναι πάντα οφθαλμοφανής. Μπορεί να είναι έμμεση και να έχει τα ίδια αποτελέσματα για το ζώο. Το λυπηρό είναι, πως πολλοί κηδεμόνες νομίζουν ότι προσφέρουν στους σκύλους τους μια καλή ζωή ενώ στην πραγματικότητα δεν περνάνε καλά.

Πώς μπορεί να αντιδράσει ο σκύλος που είναι δεμένος

Ας αναλύσουμε ένα φαινόμενο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση η κα Κουτούλια, που δεν είναι τελικά τόσο σπάνιο: το μόνιμο δέσιμο ενός σκύλου. Πώς μπορεί να αντιδράσει το ζώο που είναι δεμένο;

Όταν ο σκύλος είναι δεμένος, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, και νιώσει απειλή, τότε θα επιλέξει να πάει μπροστά, απειλώντας ή και προσπαθώντας να δαγκώσει αφού δεν έχει επιλογή διαφυγής.

Όταν ένας σκύλος είναι δεμένος, είναι πιο εύκολο να μπει στη διαδικασία να προστατέψει τον χώρο στον οποίο του επιτρέπεται να κινηθεί.

Γιατί δεν πρέπει ο σκύλος να είναι μόνιμα δεμένος

«Το μόνιμο δέσιμο ενός σκύλου είναι κακοποιητικό. Ο σκύλος στερείται το δικαίωμα της αλληλεπίδρασης. Στερείται την κίνηση, το παιχνίδι, το κυνήγι, την επαφή. Γίνεται ακοινώνητο πλάσμα. Οποιοδήποτε ακοινώνητο πλάσμα θα καταφύγει ευκολότερα στην επίθεση», αποσαφηνίζει η κα Κουτούλια.

Και αυτό θα συμβεί, σύμφωνα με την ειδικό, γιατί φοβάται, γιατί δεν γνωρίζει από όρια, δεν έχει μάθει να σέβεται και να αλληλοεπιδρά. Αλλά πάνω από όλα, θα είναι ένα αποξενωμένο και στερημένο πλάσμα.

«Οφείλω να προσθέσω πως κακοποιητικό, επίσης είναι το να μη βγαίνει βόλτα ο σκύλος. Ή να μένει σε ένα μπαλκόνι. Τα ίδια συμπεριφορικά θέματα θα προκύψουν. Το συναντάμε, κυρίως, στα μικρόσωμα σκυλιά», υπογραμμίζει η κα Κουτούλια.

Η απόκτηση ενός σκύλου είναι απόφαση ζωής

Καταλήγοντας, η κα Κουτούλια κάνει σαφές το εξής: «Ένας σκύλος, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, χρειάζεται κοινωνικοποίηση και εκτόνωση. Παιχνίδι, φροντίδα και όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό και ένα σπίτι. Η απόκτηση ενός σκύλου, πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή, μετά από ώριμη σκέψη, κι όχι μια επιπόλαιη απόφαση. Οι επιλογές μας καθορίζουν την ποιότητα ζωής του ζώου».

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι εκπαιδεύτρια σκύλων με 11 χρόνια εμπειρίας.

Διατηρεί κλειστή σχολή εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας και ειδικεύεται στην επίλυση προβληματικών συμπεριφορών: ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Ασχολείται με το κυνάθλημα igp με τον Ταζ (εργασιακό Γερμανικό Ποιμενικό) και με το κυνάθλημα dog dancing freestyle με τον Όναρ (Bordercollie).

Στο ενεργητικό της έχει πάνω από 300 διαφημίσεις και κινηματογραφικές ταινίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την ειδίκευση της εκπαίδευσης σκύλων για γυρίσματα.

Έχει διατελέσει γραμματέας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Σκύλων, έχει γράψει άρθρα σε περιοδικά, και επί τρία χρόνια ήταν στην κριτική επιτροπή των pet awards.

Και, όπως λέει: «Στόχος μου είναι να μάθει ο ιδιοκτήτης να συνεργάζεται με τον σκύλο του σε πραγματικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος, και να γίνει γνώστης της ψυχολογίας του ζώου».