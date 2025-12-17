science
Οι ΗΠΑ απειλούν με αντίποινα για τους ευρωπαϊκούς κανόνες στο Διαδίκτυο
Οι ΗΠΑ απειλούν με αντίποινα για τους ευρωπαϊκούς κανόνες στο Διαδίκτυο

Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για μέτρα κατά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όπως η Siemens και η Spotify αν δεν χαλαρώσουν οι κανόνες για τις ψηφιακές αγορές και υπηρσίες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Κλιμακώνοντας την πολεμική της κατά των ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές και υπηρεσίες, η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα βάλει στο στόχαστρο ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αν οι Βρυξέλλες δεν σταματήσουν τις «διακρίσεις» κατά των αμερικανικών Big Tech.

Με ανάρτησή του στο Χ, το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) ισχυρίστηκε πως, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «λειτουργούν ελεύθερα» στην αμερικανική αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίδεται σε «παρενόχληση και διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών παρόχων υπηρεσιών μέσω αγωγών, φόρων, προστίμων και οδηγιών».

«Εάν η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της επιμείνουν να συνεχίσουν να περιορίζουν, να υπονομεύουν και να αποθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα των παρόχων μέσω μέσων που συνιστούν διάκριση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο στη διάθεσή τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα παράλογα μέτρα», έγραψε το USTR.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει την επιβολή τελών ή περιορισμών ξένων υπηρεσιών, κατονομάζοντας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως η Siemens, η Accenture, η Spotify, η Mistral AI και η SAP, μεταξύ άλλων.

Η απειλή έρχεται αφότου ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες του Διαδικτύου να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου, καθώς και τον κανονισμό για τις ψηφιακές αγορές, ο οποίος αφορά τον ανταγωνισμό και τη διαλειτουργικότητα.

«Επίθεση στον αμερικανικό λαό»

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε κατηγορήσει τις Βρυξέλλες για «επίθεση στον αμερικανικό λαό» μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Κομισιόν στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών.

Είχε προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα η επιβολή ενός αναπάντεχα υψηλού προστίμου 2,95 δισ. ευρώ στη Google.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις κατηγορέις του USTR λέγοντας ότι οι κανόνες «ισχύουν ισότιμα και δίκαια για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρενιέ δήλωσε ότι οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί να διασφαλίζουν «ένα ασφαλές, δίκαιο και ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην ΕΕ, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών μας». Τόνισε επίσης ότι ο νόμος εφαρμόζεται «χωρίς διακρίσεις».

Η ΕΕ αψηφά έτσι την προηγούμενη προειδοποίηση των ΗΠΑ ότι το ύψος των δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα θα εεξαρτηθεί από τη χαλάρωση των κανόνων για το Διαδίκτυο.

Στην ανακοίνωσή του, το USTR αναφέρεται επίσης σε άδικους φόρους που επιβάλλονται κατά των Big Tech. Η ΕΕ δεν επιβάλλει φόρο στα έσοδα των εταιρειών τεχνολογίας, ωστόσο αρκετές χώρες μέλη έχουν επιβάλλει δικούς τους φόρους.

Η Γαλλία, για παράδειγμα, χρεώνει φόρο 3# στα έσοδα της στοχευμένης διαφήμισης και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών, παράδειγμα που ακολούθησαν η Ιταλία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Βρετανία.

Markets
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους
Οικονομική κρίση 16.12.25

Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους

Η κρίση στις πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τα πρώτα θύματα. Πόλεις που κάποτε καυχιούνταν για το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους τώρα ζουν τη βαθύτερη οικονομική κρίση στην ιστορία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Ηλεκτροκίνηση, πίσω 16.12.25

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»
Στεγαστική κρίση 16.12.25

ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»

Το σχέδιο της ΕΕ επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
