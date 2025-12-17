Οι ΗΠΑ απειλούν με αντίποινα για τους ευρωπαϊκούς κανόνες στο Διαδίκτυο

Κλιμακώνοντας την πολεμική της κατά των ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές και υπηρεσίες, η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα βάλει στο στόχαστρο ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αν οι Βρυξέλλες δεν σταματήσουν τις «διακρίσεις» κατά των αμερικανικών Big Tech.

Με ανάρτησή του στο Χ, το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) ισχυρίστηκε πως, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «λειτουργούν ελεύθερα» στην αμερικανική αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίδεται σε «παρενόχληση και διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών παρόχων υπηρεσιών μέσω αγωγών, φόρων, προστίμων και οδηγιών».

«Εάν η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της επιμείνουν να συνεχίσουν να περιορίζουν, να υπονομεύουν και να αποθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα των παρόχων μέσω μέσων που συνιστούν διάκριση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο στη διάθεσή τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα παράλογα μέτρα», έγραψε το USTR.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει την επιβολή τελών ή περιορισμών ξένων υπηρεσιών, κατονομάζοντας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως η Siemens, η Accenture, η Spotify, η Mistral AI και η SAP, μεταξύ άλλων.

Η απειλή έρχεται αφότου ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες του Διαδικτύου να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου, καθώς και τον κανονισμό για τις ψηφιακές αγορές, ο οποίος αφορά τον ανταγωνισμό και τη διαλειτουργικότητα.

«Επίθεση στον αμερικανικό λαό»

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε κατηγορήσει τις Βρυξέλλες για «επίθεση στον αμερικανικό λαό» μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Κομισιόν στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών.

Είχε προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα η επιβολή ενός αναπάντεχα υψηλού προστίμου 2,95 δισ. ευρώ στη Google.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις κατηγορέις του USTR λέγοντας ότι οι κανόνες «ισχύουν ισότιμα και δίκαια για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρενιέ δήλωσε ότι οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί να διασφαλίζουν «ένα ασφαλές, δίκαιο και ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην ΕΕ, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών μας». Τόνισε επίσης ότι ο νόμος εφαρμόζεται «χωρίς διακρίσεις».

Η ΕΕ αψηφά έτσι την προηγούμενη προειδοποίηση των ΗΠΑ ότι το ύψος των δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα θα εεξαρτηθεί από τη χαλάρωση των κανόνων για το Διαδίκτυο.

Στην ανακοίνωσή του, το USTR αναφέρεται επίσης σε άδικους φόρους που επιβάλλονται κατά των Big Tech. Η ΕΕ δεν επιβάλλει φόρο στα έσοδα των εταιρειών τεχνολογίας, ωστόσο αρκετές χώρες μέλη έχουν επιβάλλει δικούς τους φόρους.

Η Γαλλία, για παράδειγμα, χρεώνει φόρο 3# στα έσοδα της στοχευμένης διαφήμισης και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών, παράδειγμα που ακολούθησαν η Ιταλία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Βρετανία.