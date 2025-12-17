magazin
Η βροχή βάφτηκε κόκκινη στο Ορμούζ του Ιράν – Εντυπωσιακές εικόνες [βίντεο]
Viral 17 Δεκεμβρίου 2025 | 05:30

Ένα... σπάνιο φαινόμενο για τα δεδομένα του Ιράν - η βροχή - έπεσε πάνω από το νησί Ορμούζ το οποίο βλέπει στα ομώνυμα Στενά, χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα.

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Έν εκπληκτικό βίντεο με ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ασημένια και την Κόκκινη παραλία της νήσου Ορμούζ στο Ιράν, κάνει τον γύρο του κόσμου για πολλοστή φορά, καθώς  το νερό μετατρέπεται σε κόκκινο του αίματος. Το έδαφος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδιο του σιδήρου, γεγονός που οδηγεί στο κόκκινο χρώμα, σύμφωνα με τον ιρανικό οργανισμό τουρισμού.


Το νησί Ορμούζ είναι γνωστό ως «νησί του ουράνιου τόξου» λόγω του πολύχρωμου εδάφους και των αποθέσεων ορυκτών. Η έντονη βροχόπτωση θεωρείται σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή, για αυτό και κάθε καταιγίδα στο Ορμούζ γίνεται άμεσα viral.

«Το νησί είναι ένας αλατόθραύστης, ένας λόφος σε σχήμα δάκρυ από αλάτι, γύψο, ανυδρίτη και άλλα εξατμιστικά πετρώματα που έχουν αναδυθεί προς τα πάνω μέσω των υπερκείμενων στρωμάτων βράχων. Το αλάτι είναι αδύναμο και επιπλέει, οπότε χάνει την ευθραυστότητά του και ρέει περισσότερο σαν υγρό όταν βρίσκεται υπό υψηλή πίεση», εξηγεί το Παρατηρητήριο Γης της NASA μιλώντας στο iflscience.

«Η ανερχόμενη μάζα δεν αποτελείται αποκλειστικά από αλάτι. Ενσωματωμένα σε αυτήν υπάρχουν στρώματα από άργιλο, ανθρακικά, σχιστόλιθο και πλούσια σε σίδηρο ηφαιστειακά πετρώματα, μερικά από τα οποία έχουν αποκτήσει έντονες αποχρώσεις του κόκκινου, του κίτρινου και του πορτοκαλί καθώς ανέβηκαν προς τα πάνω και αλληλεπίδρασαν με το νερό και τα ορυκτά από άλλα στρώματα πετρωμάτων».

Το χρώμα του αίματος στο Ορμούζ οφείλεται στην αλληλεπίδραση του εδάφους με την βροχή

«Το νησί Oρμούζ αποτελείται κυρίως από κόκκινο έδαφος και αλατούχα πετρώματα. Το κόκκινο έδαφος οφείλει το χρώμα του σε ένα μείγμα αιματίτη και υδροξειδίων σιδήρου, αλλά η ποσότητα του αιματίτη υπερισχύει των υδροξειδίων σιδήρου», εξηγεί μελέτη του 2023 σχετικά με την περιεκτικότητα του εδάφους σε βαρέα μέταλλα.

Αυτό το έδαφος εξορύσσεται για χρήση σε χρώματα, καλλυντικά, καθώς και για τις προσόψεις κτιρίων. Αλλά όταν βρέχει, αποκτά ένα εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα, προσελκύοντας τουρίστες στο νησί για να το δουν. Το χώμα χρησιμοποιείται και στα τρόφιμα, αν και δεν συνιστάται λόγω της περιεκτικότητάς του σε βαρέα μέταλλα.

«Το κόκκινο χώμα έχει βρεθεί στα τρόφιμα των ιθαγενών του νησιού Χορμούζ. Οι ντόπιοι αυτής της περιοχής του Ιράν αποκαλούν αυτό το χώμα «Gelak» και το χρησιμοποιούν ως μπαχαρικό. Μετατρέπουν το κόκκινο χώμα σε σάλτσα και το χρησιμοποιούν σε διάφορα τρόφιμα», σύμφωνα με το έγγραφο του 2023 που αξιολογεί τον κίνδυνο της κατανάλωσης χώματος που περιέχει βαρέα μέταλλα.

«Το κόκκινο χώμα έχει επίσης μια ιδιαίτερη θέση στην παρασκευή του τοπικού ψωμιού του Χορμούζ. Αυτό το ψωμί, που ονομάζεται «tomshi», καταναλώνεται μαζί με άλλα τρόφιμα».

Το «μοναδικό φαγώσιμο βουνό του κόσμου»

Τα ποτάμια με τις κόκκινες αποχρώσεις, οι παραλίες με τα πορφυρά χρώματα και οι μαγευτικές αλατωρυχεία είναι μόνο το αποτέλεσμα της γεωλογικής του σύστασης. Θεωρείτο επίσης ότι ήταν η πατρίδα του μοναδικού βουνού στον κόσμο που ήταν βρώσιμο.

«Το κόκκινο χώμα χρησιμοποιείται ως σάλτσα», εξήγησε η Μάριαμ Πεϊκανί. «Αυτή η σάλτσα ονομάζεται Σουράχ και απλώνεται σε ψωμί όταν είναι σχεδόν έτοιμο». Εκτός από αυτό, το ορυκτό χρησιμοποιείται επίσης από ντόπιους καλλιτέχνες ως χρώμα, βαφή ή για τη δημιουργία κεραμικών και καλλυντικών.

Αυτά τα άλατα που βρίσκονται στο βουνό της Θεάς του Αλατιού πιστεύεται ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, απορροφώντας και απελευθερώνοντας κάθε αρνητική και θετική ενέργεια. «Αφού περάσετε [χρόνο] σε αυτή την κοιλάδα, σίγουρα θα νιώσετε πολύ πιο αναζωογονημένοι, γι’ αυτό και η κοιλάδα ονομάζεται επίσης Κοιλάδα της Ενέργειας», λέει ο Φαρζάντ Κάι, ξεναγός.

Επιπλέον, τα διαβρωμένα βράχια στην κοντινή Κοιλάδα των Αγάλματων, χάρη στην ανεμοδιάβρωση χιλιάδων ετών, προσφέρουν στους ταξιδιώτες μια υπέροχη θέα, σαν να βρίσκονται σε μια γκαλερί τέχνης. Το Ορμούζ βρίσκεται μακριά από τους τουριστικούς χάρτες με 19.000 επισκέπτες τον χρόνο.

Στην Τεχεράνη έβρεξε έπειτα από μήνες ανομβρίας και ξηρασίας

Με την Τεχεράνη να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λειψυδρίας τους τελευταίους μήνες, η βροχή που έπεσε στις αρχές Δεκεμβρίου έβαλε τέλος σε μια μακρά και παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας.

