Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
16.11.2025 | 18:30
Πτώμα άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές
Ιράν: Μετά τις προσευχές, σπορά νεφών στο Ιράν – Επιμένει η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων ετών
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 21:40

Ιράν: Μετά τις προσευχές, σπορά νεφών στο Ιράν – Επιμένει η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων ετών

Το Ιράν βιώνει αυτή την περίοδο το «ξηρότερο φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών»

Οι ιρανικές αρχές ξεκίνησαν αυτό το Σαββατοκύριακο επιχειρήσεις σποράς νεφών για πρόκληση βροχοπτώσεων, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πέρυσι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι είχε αναπτύξει τη δική της τεχνολογία για την πρακτική σποράς νεφών με αεροσκάφη

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε μια πτήση σποράς νεφών στη λεκάνη της λίμνης Ούρμια για πρώτη φορά αυτό το υδρολογικό έτος», που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, τόνισε αργά χθες Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η λίμνη, η μεγαλύτερη του Ιράν, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, έχει συρρικνωθεί σημαντικά λόγω της ανομβρίας.

Σύμφωνα με το IRNA, σχεδιάζονται περαιτέρω επιχειρήσεις στις επαρχίες του Ανατολικού και Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Πέρυσι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι είχε αναπτύξει τη δική της τεχνολογία για την πρακτική σποράς νεφών με αεροσκάφη.

Σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, η χώρα υποφέρει εδώ και χρόνια από ξηρασίες και καύσωνες, οι οποίοι αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή.

Το Ιράν βιώνει αυτή την περίοδο το «ξηρότερο φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών», ανέφερε το IRNA.

Το Ιράν ταλαιπωρείται από μια παρατεταμένη ξηρασία.

Οι βροχοπτώσεις είναι 89% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο στο Ιράν

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία οι βροχοπτώσεις φέτος είναι 89% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ωστόσο, χθες Σάββατο, το IRNA ανέφερε βροχές σε τοποθεσίες στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο με έντονες βροχοπτώσεις στην Αχβάζ και τη Σουστάρ (νοτιοδυτικά), καθώς και στη Σαλμά και την Ούρμια (βορειοδυτικά) και στην Αμπντάναν (δυτικά). Σε ορισμένες περιοχές, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες. Κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν επίσης εικόνες με πρώτες χιονοπτώσεις στα βουνά Αλμπόρζ και στο χιονοδρομικό κέντρο Τοτσάλ, που βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη κατάσταση με το νερό και στην Τεχεράνη το χαμηλό επίπεδο βροχής είναι «σχεδόν πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα», είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ένας τοπικός αξιωματούχος. Εκ των 31 ιρανικών επαρχιών, σε 15 δεν έπεσε σταγόνα βροχής αυτό το φθινόπωρο, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Τα επίπεδα νερού στις δεξαμενές που τροφοδοτούν πολλές επαρχίες έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Νωρίτερα τον μήνα, ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκκενωθεί εξαιτίας της λειψυδρίας, εάν δεν βρέξει έως τα τέλη του έτους. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δεν διευκρίνισε πώς θα διεξαχθεί μια τέτοια επιχείρηση. Η κυβέρνηση αργότερα διευκρίνισε ότι η πρόθεσή της ήταν να ενημερώσει το κοινό για τη σοβαρότητα της κατάστασης, όχι να ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Άλλες χώρες στην περιοχή, ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιούν επίσης τη σπορά νεφών για πρόκληση βροχοπτώσεων.

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

