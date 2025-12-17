Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολίτευμα ευγενές, πολίτευμα δύσκολο
Opinion 17 Δεκεμβρίου 2025 | 16:44

Πολίτευμα ευγενές, πολίτευμα δύσκολο

Η Δημοκρατία είναι —απαιτεί, προϋποθέτει— συγκεκριμένη αρετή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Spotlight

[…]

Κυριαρχεί όμως –οφείλουμε να το παραδεχθούμε– το φαινόμενο της δημοκρατικής κόπωσης. Η Δημοκρατία, ενώ πρέπει να είναι μαχόμενη για να προστατευθεί, μετατρέπεται σε μία Δημοκρατία φοβική, σε μία Δημοκρατία που φοβάται τους πολίτες της, τα αποτελέσματα των εκλογών. Κάθε φορά που διεξάγεται μία εκλογική αναμέτρηση στη Δύση τρέμουν όλοι για τα αποτελέσματα, εάν θα μείνει μία χώρα σταθερή στην πίστη της στη φιλελεύθερη Δημοκρατία, εάν θα αμφισβητηθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου, εάν θα αμφισβητηθεί η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μία Δημοκρατία που φοβάται τις εκλογές είναι μία Δημοκρατία αδρανοποιημένη, δεν μπορεί να πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες.

[…]

Η Δημοκρατία υπονομεύεται όταν καλλιεργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι μοιραία ή υποχρεωτική η αναπαραγωγή των ίδιων προσεγγίσεων, φυσικά και των ίδιων προσώπων.

Επιβάλλεται επίσης μία δημοκρατική παθητικότητα. Η κοινωνία δηλητηριάζεται σταδιακά από μια διάχυτη αντιθεσμική τοξικότητα, από ποικίλες εκδηλώσεις συμβολικής και υλικής βίας απέναντι στην οποία οι πολίτες αποκτούν ανοσία.

Δεν κυριαρχεί ένας λόγος συναινετικός και συμπεριληπτικός, αλλά ένας λόγος τεχνητά συγκρουσιακός πίσω από τον οποίο κρύβονται οι ανεπάρκειες των κρατούντων, συχνά και της αντιπολίτευσης.

[…]

Δημοκρατία σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από δημοκρατική διακυβέρνηση. Η Δημοκρατία μαζί με το κράτος δικαίου είναι ένας ολόκληρος πολιτικός και θεσμικός πολιτισμός. Ένας τρόπος συνύπαρξης και συμπεριφοράς. Μία δέσμη εγγυήσεων. Ένα πολύτιμο ιστορικό κεκτημένο. Η Δημοκρατία είναι όμως πρωτίστως ένα σύστημα διακυβέρνησης. Κρίση της Δημοκρατίας υπάρχει όταν η χώρα έχει καταστεί ουσιαστικά μη διακυβερνήσιμη.

[…]

Τίποτα δεν είναι πιο κρίσιμο, πιο προοδευτικό και πιο σημαντικό από τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Η ποιότητα και η ουσιαστική λειτουργία της φιλελεύθερης Δημοκρατίας, ο σεβασμός και η αξιόπιστη λειτουργία των θεσμών είναι το θεμέλιο ολόκληρης της εθνικής στρατηγικής.

Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της μείωσης των ανισοτήτων, της κοινωνικής συμπερίληψης και συνοχής, της εθνικής ισχύος, της ικανότητάς μας να απαντήσουμε στις καταιγιστικές προκλήσεις του παρόντος, που βρίσκεται ήδη βαθιά μέσα στο μέλλον αλλά ανακόπτεται από το παρελθόν.


Αυτά, μεταξύ πολλών άλλων, εξίσου σημαντικών, υπογράμμισε ο ακατάπαυστα σκεπτόμενος Ευάγγελος Βενιζέλος σε ομιλία που εκφώνησε πριν από λίγες ημέρες με θέμα «Η κρίση της δημοκρατίας σήμερα».

Ουδείς εχέφρων πολίτης —είμαι βέβαιος— θα διαφωνήσει ως προς τη βασιμότητα των επιχειρημάτων του, ως προς την κρισιμότητα του ρόλου των θεσμών και του κράτους δικαίου σε μια σύγχρονη φιλελεύθερη Δημοκρατία, στο θαυμαστό αυτό επίτευγμα του Δυτικού Κόσμου.

Όμως, με όλον τον οφειλόμενο σεβασμό στο πρόσωπο και στις θέσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι από τα ανωτέρω –αλλά και από το σύνολο τής εξαιρετικά ενδιαφέρουσας κατά τα άλλα ομιλίας του– απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στις ευθύνες ημών των ιδίων, των απλών πολιτών, πέραν ενός λεπτού υπαινιγμού (απευθυνόμενου σε δέκτες με ευαίσθητες κεραίες), εκεί όπου γίνεται λόγος για τη Δημοκρατία ως «τρόπο συνύπαρξης και συμπεριφοράς».

Η παράμετρος αυτή, της συναίσθησης της ατομικής ευθύνης, της απόλυτης επίγνωσης και συνείδησης των υποχρεώσεών μας ως πολιτών, δεν μπορεί, κατά τη δική μου τουλάχιστον αντίληψη, να αγνοείται όταν επιχειρείται μια ολιστική θεώρηση των προβλημάτων που βυθίζουν τη Δημοκρατία στην κρίση.

Επί του προκειμένου παραθέτουμε όσα είχε γράψει πριν από μισόν και πλέον αιώνα (λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή του κρίσιμου δημοψηφίσματος για το πολιτειακό ζήτημα, το Δεκέμβριο του 1974), σε επιφυλλίδα του που είχε δημοσιευτεί στο «Βήμα», ο Άγγελος Τερζάκης:


«Η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα κι’ ένας τρόπος διακυβέρνησης της χώρας, αλλά είναι μια νοοτροπία κι’ ένας τρόπος ζωής» (σ.σ. θέση που είχε διατυπώσει σε άρθρο του ο αείμνηστος ιατρός και πολιτικός Σπύρος Απ. Δοξιάδης, 1917-1991). Χίλιες φορές ναι. Η Δημοκρατία δεν ολοκληρώνεται με μια μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση είναι, απλώς, ένα βήμα αναγκαίο, προϋπόθεση απλή. Από εκεί και πέρα, έχεις ν’ αποδείξεις πως είσαι άξιος της Δημοκρατίας· δηλαδή να τη δικαιώσεις. Πανηγυρίσαμε την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στον τόπο μας, επειδή πιστεύουμε πως ο λαός μας την αξίζει, διαφορετικά δεν θα την επέλεγε. Αλλά ούτε κι’ αυτό αρκεί. Ψηφίζω Δημοκρατία σημαίνει ξεκινώ για τη Δημοκρατία. Είναι πολίτευμα δύσκολο, γιατί μεταθέτει την ευθύνη από τους ώμους ενός τυπικού κι’ «ανεύθυνου» Άρχοντα στους ώμους του λαού. Συνέπεια άμεση: περισσότερο από σχήμα πολιτειακό, η Δημοκρατία είναι —απαιτεί, προϋποθέτει— συγκεκριμένη αρετή.

Στ’ απολυταρχικά καθεστώτα δεν έχεις παρά να συμμορφώνεσαι, να υποτάσσεσαι. Ουσιαστικά, όπως κι’ αν λέγεσαι, υπήκοος ή πολίτης, είσαι res: πράγμα, αντικείμενο. Ένα ανδράποδο. Όλα γίνονται ή μπορούν να γίνονται ερήμην σου. Σε διαθέτουν «κατά το δοκούν» αυτοί που έχουν καταπιαστεί να βουλεύονται και ν’ αποφασίζουν για λογαριασμό σου. Όσο λιγότερη πρωτοβουλία δείχνεις (μ’ εξαίρεση τη δραστηριότητα της κολακείας) τόσο ιδανικότερο υπόδειγμα υπηκόου είσαι. Στη Δημοκρατία τα πράγματα αρχίζουν να δυσχεραίνονται, γιατί σου διανοίγονται και σου επιβάλλονται προοπτικές αυτενέργειας. Αυτενεργώ επειδή ξέρω πώς να ενεργήσω, δηλαδή έχω συναίσθηση ευθύνης πέρα απ’ ό,τι προσωπικά με αφορά· ξέρω ακόμα και να υποτάσσω το προσωπικό μου συμφέρον στο γενικό καλό, έχω γνώση των μεγάλων θεμάτων, είμαι ώριμος να τ’ αντιμετωπίσω, έχω κρίση υπεύθυνη, έχω, τέλος, προικιστεί με το ήθος του αυτοκυβερνώμενου όχι ως άτομο ασύδοτο αλλά ως μέλος ενός κοινωνικού συνόλου. Όποιος νομίζει πως αυτά είναι δοσμένα στον άνθρωπο άνωθεν, γελιέται. Αναβαθμός είναι η Δημοκρατία, αναβαθμός πολιτισμικός, επίτευγμα προχωρημένης ιστορικής διαδικασίας.

[…]

Ο διάλογος, ο σεβασμός του άλλου, το θάρρος της γνώμης, ισάριθμες πραγματώσεις του δημοκρατικού ήθους, ενσταλάζονται στην ψυχή όταν ακόμα είναι δροσερή κι’ ανυπεράσπιστη. Η Δημοκρατία είναι φυτό που δεν ανθίζει στη βαρβαρότητα. Να γιατί το είπαμε ευγενές πολίτευμα.

Και πρέπει, για να καρποφορήσει, να διαχωρίσει το περιεχόμενό του από τον πειρασμό της οχλαγωγίας, της οχλοκρατίας, της αναρχούμενης μάζας, όπως το ξεχωρίζει τώρα πια ξεκάθαρα κι’ από την ταξική τάχα δικτατορία του ανατολικού τύπου, που είναι μια επιτροπεία ατελεύτητη για λογαριασμό ενός κατά τεκμήριο κι’ από γενετής ανήλικου λαού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»

Νίκολιτς και Ρότα τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι θα αντιμετωπίσουν το ματς με την Καραϊόβα με τη δέουσα σοβαρότητα καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι η απευθείας πρόκριση από τη League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 17.12.25

Ο Ταμπόρδα ανέβασε τον Παναθηναϊκό στην τετράδα (1-2)

Ο φευγάτος Ταμπόρδα με ωραίο γκολ έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 2-1 κόντρα στην Καβάλα και την απ' ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Μλαντένοβιτς και Σιφνέος τα άλλα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
Ελλάδα 17.12.25

Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική

Ο 73χρονος Έλληνας που διέμενε στην Ολλανδία ήταν «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο