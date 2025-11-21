Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Χωρίς αιδώ
Opinion 21 Νοεμβρίου 2025 | 17:14

Χωρίς αιδώ

Σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Το απόγευμα της 18 Σεπτεμβρίου 1939 εδημοσιεύθη εις τον Τύπον το κοινόν γερμανοσοβιετικόν ανακοινωθέν, το οποίον ανήγγελλε την κατάλυσιν και τον διαμελισμόν του πολωνικού κράτους, αλλ’ η συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ρωσσίας διά τας λεπτομερείας του διακανονισμού του πολωνικού ζητήματος δεν ήτο πλήρης και ο Στάλιν, ανησυχών πάντοτε και δυσπιστών προς την Γερμανίαν, δεν ήθελε να υφίστανται εκκρεμότητες, δυνάμεναι να δημιουργήσουν προστριβάς. Εζήτησεν ούτω λεπτομερή διακανονισμόν και ο εν Μόσχα Γερμανός πρεσβευτής κόμης φον Σούλενμπουργκ απηύθυνε σχετικώς προς τον Ρίμπεντροπ (σ.σ. ο υπουργός Εξωτερικών της ναζιστικής Γερμανίας από το 1938 έως το 1945) το κατωτέρω τηλεγράφημα:

Μόσχα, 25 Σεπτεμβρίου 1939

Οι Στάλιν και Μολότωφ (σ.σ. ο κομισάριος Εξωτερικών Υποθέσεων/υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης από το 1939 έως το 1949) με εκάλεσαν εις το Κρεμλίνον την 8η μ.μ. σήμερον. Ο Στάλιν μού εδήλωσε τα εξής: κατά τον τελικόν διακανονισμόν του πολωνικού ζητήματος πρέπει ν’ αποφευχθή οτιδήποτε θα ήτο δυνατόν εις το μέλλον να προκαλέση προστριβήν μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ενώσεως. Από της απόψεως αυτής εθεώρει σφάλμα ν’ αφεθή ένα ανεξάρτητον πολωνικόν ηκρωτηριασμένον κράτος. Προέτεινε τα ακόλουθα: από το έδαφος ανατολικώς της γραμμής διαχωρισμού, ολόκληρη η επαρχία του Λούμπλιν και το τμήμα της επαρχίας Βαρσοβίας, το εκτεινόμενον προς τον (σ.σ. ποταμό) Μπουγκ, να προστεθούν εις το μερίδιόν μας. Εις αντάλλαγμα, ν’ αποσύρωμεν τας αξιώσεις μας επί της Λιθουανίας.

Ο Στάλιν υπέδειξε την πρότασιν αυτήν ως ένα θέμα των επικειμένων διαπραγματεύσεων με τον υπουργόν των Εξωτερικών του Ράιχ και προσέθεσεν ότι, εάν συγκατετιθέμεθα, θ’ ανελάμβανεν αμέσως να επιλύση το πρόβλημα των Βαλτικών κρατών συμφώνως προς το πρωτόκολλον της 23 Αυγούστου (σ.σ. το διαβόητο Σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότωφ) και ανέμενεν εις το ζήτημα τούτο την πλήρη υποστήριξιν της γερμανικής κυβερνήσεως. Ο Στάλιν ανέφερε συγκεκριμένως την Εσθονίαν, την Λεττονίαν και την Λιθουανίαν, όχι όμως την Φινλανδίαν. Απήντησα εις τον Στάλιν ότι θ’ αναφερθώ εις την κυβέρνησίν μου.

ΣΟΥΛΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

Την 28 Σεπτεμβρίου υπεγράφη, πράγματι, εν Μόσχα από τον μεταβάντα εκ νέου εκεί Ρίμπεντροπ και τον κ. Μολότωφ η γερμανοσοβιετική συνθήκη, η οποία καθώριζε τα νέα, επί του «τέως» πολωνικού εδάφους, σύνορα των δύο κρατών και είχε δημοσιευθή τότε εις τον γερμανικόν και τον σοβιετικόν Τύπον ως «γερμανοσοβιετική συνθήκη συνόρων και φιλίας». Η συνθήκη όμως αυτή συνωδεύετο από τρία μυστικά πρωτόκολλα, τα οποία τώρα μόνον έρχονται εις φως. Τα τρία αυτά πρωτόκολλα είναι τα εξής:

[…]

ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι δηλούν ότι η κυβέρνησις του Ράιχ και η κυβέρνησις της Σοβιετικής Ενώσεως συνεφώνησαν επί των εξής:

Το μυστικόν συμπληρωματικόν πρωτόκολλον που υπεγράφη την 23 Αυγούστου 1939 θα τροποποιηθή εις το άρθρον 1 ούτως ώστε το έδαφος του Λιθουανικού Κράτους να εμπίπτη εις την σφαίραν επιρροής της Σοβιετικής Ενώσεως, ενώ αφ’ ετέρου η επαρχία του Λούμπλιν και τμήματα της επαρχίας της Βαρσοβίας να εμπίπτουν εις την σφαίραν επιρροής της Γερμανίας […]. Ευθύς ως η σοβιετική κυβέρνησις λάβη ειδικά μέτρα επί λιθουανικού εδάφους διά να προστατεύση τα συμφέροντά της, η σημερινή γερμανολιθουανική μεθόριος, προς τον σκοπόν φυσικής και απλής διαχαράξεως των συνόρων, θα μεταρρυθμισθή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε το λιθουανικόν έδαφος, το κείμενον νοτιοδυτικώς της γραμμής, της σημειουμένης επί του προσηρτημένου χάρτου, να περιέλθη εις την Γερμανίαν.

[…]

Μόσχα, 28 Σεπτεμβρίου 1939

ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
ΜΟΛΟΤΩΦ

ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, επί τη συνάψει της γερμανοσοβιετικής συνθήκης συνόρων και φιλίας, συνεφώνησαν επί των εξής:

Αμφότερα τα μέρη δεν θα ανεχθούν εις τα εδάφη των πολωνικήν δράσιν, η οποία θίγει τα εδάφη του ετέρου μέρους. Θα καταστείλουν εις τα εδάφη των κάθε έναρξιν τοιαύτης δράσεως και θα πληροφορούν αλλήλας ως προς τα κατάλληλα μέτρα προς τον σκοπόν αυτόν.

Μόσχα, 28 Σεπτεμβρίου 1939

ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
ΜΟΛΟΤΩΦ

Την ιδίαν ημέραν υπεγράφη και εδημοσιεύθη η περίφημος κοινή γερμανοσοβιετική δήλωσις, η οποία διεκήρυσσε την σταθερότητα και μονιμότητα της συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Ρωσσίας και περιείχεν απειλάς κατά της Αγγλίας και της Γαλλίας, εάν δεν έσπευδον να συνάψουν ειρήνην με την Γερμανίαν. Η δήλωσις αυτή, η οποία είχε προκαλέσει τότε κατάπληξιν εις την Δύσιν, υπήρξε το κορύφωμα της γερμανοσοβιετικής συνεργασίας, η οποία, μολονότι εσυνεχίσθη επί πολλούς μήνας κατόπιν, ουδέποτε έφθασεν έκτοτε εις παρομοίαν εκδήλωσιν. Από του Δεκεμβρίου του 1939 μάλιστα ήρχισαν να σημειώνωνται προστριβαί μεταξύ Γερμανίας και Ρωσσίας, όχι σοβαραί βεβαίως, αλλ’ ενδεικτικαί ωστόσον της βαθείας αντιθέσεως η οποία εχώριζεν τα δύο κράτη, παρ’ όλας τας μεταξύ των συμφωνίας.


Τα ανωτέρω περιλαμβάνονταν σε άρθρο που είχε δημοσιευτεί στο «Βήμα» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 1948. Το σχετικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ανήκε σε σειρά άρθρων της εφημερίδας που αφορούσε τα διπλωματικά παρασκήνια τού προ ολίγων ετών λήξαντος Μεγάλου Πολέμου και βασιζόταν στα περίφημα απόρρητα έγγραφα του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.


Το εν λόγω κείμενο συνοδευόταν από ένα χάρτη, στον οποίον απεικονιζόταν η διαίρεση της Ανατολικής Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής σύμφωνα με την πρόταση που είχαν διατυπώσει οι Ρώσοι κατά τη διάρκεια της εφήμερης γερμανοσοβιετικής «φιλίας». Τα Βαλκάνια περιλαμβάνονταν εξ ολοκλήρου στη ρωσική σφαίρα.


Ρωσία και Γερμανία, η σταλινική Ρωσία και η ναζιστική Γερμανία, σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία.

Βλέπετε, προείχε ο «διακανονισμός» του πολωνικού ζητήματος δηλαδή, η εξάλειψη της Πολωνίας και η «επίλυση» του προβλήματος των κρατών της Βαλτικής.

Αναγκαία, λοιπόν, η «γερμανοσοβιετική συνθήκη συνόρων και φιλίας», σε συνδυασμό με τον ακριβή καθορισμό ζωνών επιρροής, τον κυνικό ακρωτηριασμό κρατών, την απροκάλυπτη καταστολή κάθε αντίδρασης.

Και μαζί, πάντα από κοινού, απειλές κατά άλλων χωρών που δε θα έστεργαν να συμμορφωθούν, να υποκύψουν σε αξιώσεις, πιέσεις και εκβιασμούς.

Τούτων δοθέντων, μήπως θα έπρεπε η αξιότιμη εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να είναι πιο προσεκτική όταν κάνει λόγο για συμφωνίες της Ελλάδας με «το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου», αλλά και όταν εκτοξεύει απειλές κατά της χώρας μας, ενός κυρίαρχου κράτους, μαθημένη προφανώς στην τακτική των προπατόρων της;

Είναι προφανές ότι η κυρία Ζαχάροβα χτίζει τείχη μεγάλα κι υψηλά τριγύρω της, χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ.

Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, η υπογραφή του Συμφώνου Ρίμπεντροπ – Μολότωφ στη Μόσχα το 1939.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι
Buongiorno 21.11.25

Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Βρανά σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
Ημέρα των Ευχαριστιών... 21.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα πρέπει να υπογραφεί την Πέμπτη, αυξάνοντας την πίεση προς το Κίεβο. «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή» είπε.

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό
Χρυσές δουλειές 21.11.25

Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό

Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ βρίσκονται ανάμεσα σε έναν μακρύ κατάλογο ιδρυμάτων που έχουν συνεργασίες με τα κορυφαία αμυντικά πανεπιστήμια της Κίνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα ο Τσιτσιπάς – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
«Σαφάρι του Σεράγεβο» 21.11.25

Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο

Ο Βούτσιτς καταγγέλλεται από ερευνητή δημοσιογράφο ότι κατά την πολιορκία του Σεράγεβο, στα χρόνια του πολέμου, υπήρξε ελεύθερος σκοπευτής. Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Σέρβος πρόεδρος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη
Εργατικά δυστυχήματα 21.11.25

Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η πρωτοβουλία αυτή της Left και του Κώστα Αρβανίτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας.

Σύνταξη
Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;
«Ντοπαμίνη» 21.11.25

Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Το Rijksmuseum συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς αν και με ποιον τρόπο η επαφή με την τέχνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης
Ελλάδα 21.11.25

Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης διαχειριστής της εταιρείας Krikel συμφερόντων Λαβράνου αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του επιχειρηματία. Τί είπε για τις υποκλοπές, μίλησε για «αδίστακτους ανθρώπους» και για το πόσο τους φοβάται ακόμα.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία
Ελλάδα 21.11.25

Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Σύνταξη
Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Καταγγελία από πρώην παίκτες του ΟΦΗ: «Να επιστρέψει το Κύπελλο που πήρε»

Καταγγελία κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ από εννέα πρώην ποδοσφαιριστές για δεδουλευμένα που δεν έχουν λάβει, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, ζητούν από τους Κρητικούς να επιστρέψουν το Κύπελλο που κατέκτησαν το 1987.

Σύνταξη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»
Δύσκολες μέρες 21.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»

Δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω των πιέσεων που δέχεται να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο, Τζον Μιρσχάιμερ: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»
Ξανά στο μηδέν 21.11.25

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»

Από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς επιστήμονες στις ΗΠΑ, αδυνατεί να πιστέψει πως είναι δυνατόν το ψήφισμα του ΟΗΕ, μετά από πράξεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, να φέρνει τους Παλαιστινίους ξανά στο σημείο μηδέν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 21.11.25

Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα

Το in παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη που θα παρουσιαστεί σήμερα στην εκδήλωση της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο ΕυρωΚοινοβούλιο (The Left) την οποία διοργανώνει ο αντιπρόεδρος Κώστας Αρβανίτης, για την αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων στις 18:00.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»
Μπάσκετ 21.11.25

ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει μόνο η αποπληρωμή όλων των υφιστάμενων χρεών»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το τελευταίο βήμα που απομένει από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκειμένου η εταιρεία να περάσει και επίσημα στα χέρια του.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο