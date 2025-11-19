Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Η ιδέα της ελευθερίας
Opinion 19 Νοεμβρίου 2025

Η ιδέα της ελευθερίας

Η επιταγή της Ιστορίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σε σκέπτομαι πολύ, Δάσκαλε, τις μέρες αυτές που είναι αφιερωμένες στην ανάμνηση τού «Όχι» μας. Τι βρήκες να πης στα παιδιά; Το ενθουσιώδες λογύδριο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Είχες το κουράγιο; Με ποια καρδιά να το εκφωνήσης και τι περιεχόμενο να του δώσης; Θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν απευθυνόσουν σε μεγάλους. Αντέχουν αυτοί στη μετάδοση των βαθύτερων σκέψεών σου και στη μετάγγιση της πικρίας σου. Πώς όμως να τα βγάλης πέρα με το παιδί; Το παιδί έχει περιέργειες, έχει απορίες· χειρότερο ακόμα, έχει αδιακρισίες.

Το πνεύμα της θυσίας ήταν το περιεχόμενο της ομιλίας σου. Το ζωντάνεμα του 1940, με τον Δαυίδ που ξεκινά εναντίον του Γολιάθ. Η ανάταση ψυχών, ο αγώνας για βωμούς και εστίες. Ίτε παίδες Ελλήνων.

Πάνω όμως στις εξάρσεις σου, ο έφηβος, που ξέρει ποιο ήταν το αντάλλαγμα τού «Όχι» της χώρας του, σηκώνει το χέρι και αναιδή που είναι τα σημερινά παιδιά κόβει τη φόρα σου, κύριε Δάσκαλε, και ρωτά:

 Πού με στέλνεις, κύριε; Αν εγώ δεν γνώρισα πατέρα, αν ο άνθρωπος που ήρθε να εγγράψη το συμμαθητή μου στο σχολείο σε δεκανίκια στηρίζει το βάρος του, είναι γιατί πριν από δεκαοχτώ χρόνια σε κάποιο «Ίτε παίδες Ελλήνων» πειθαρχήσαμε. Αν παρουσιάζω νευρικότητες, που προκαλούν άλλοτε τις διαπομπεύσεις μου και άλλοτε ανησυχίες της κοινωνίας, είναι γιατί ταραγμένο ήταν το γάλα που θήλασα, σκοτεινή η πρώτη περίοδος της ζωής μου. Ταραχή και σκοτάδι, συνέπειες του πνεύματος της θυσίας.

Πού είναι, Δάσκαλε, οι προκοπές; Ποια τα ανταλλάγματα της θυσίας; Και οι θρησκείες ακόμα, τον Παράδεισο υπόσχονται αμοιβή της θεοσέβειας των πιστών. […]

Η θυσία όμως στην οποία υποβλήθηκαν οι πατέρες μας έμεινε χωρίς την αμοιβή της. Δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στο μάθημα της Ιστορίας. Σε καμμιά όμως από τις σελίδες που διδαχθήκαμε δεν είδαμε τη χώρα μας να δέχεται τόσα ραπίσματα όσα κατά τα χρόνια που ακολούθησαν το «Όχι» και το έπος μας. Κλωτσοσκούφι εκείνων για τους οποίους πολεμήσαμε. […] Προδομένοι εμείς που ποτέ δεν προδώσαμε. Στα πούπουλα άλλοι που, σε δυο πολέμους, κατά μέτωπο και από τα πλάγια, τους χτύπησαν.

Και τι ζητούμε; Ν’ αποκτήση την ελευθερία του ένα νησί, όπου στους πέντε κατοίκους οι τέσσερις είναι Έλληνες. Για την ελευθερία μάς κάλεσαν να πολεμήσουμε. Για την ελευθερία ανατιναχθήκαμε στον αέρα. Την ελευθερία μάς αρνούνται τώρα. Γιατί λοιπόν η θυσία;

Ρωτά το παιδί. Αν δεν τα είπε στον ίδιον ακριβώς τόνο, ασφαλώς όμως τα ίδια, αδιαμόρφωτα και ασυστηματοποίητα, πέρασαν από τη σκέψη του.

Τετράγωνα τα επιχειρήματα. Χτισμένα με τα μπετόν και με τα σίδερα της λογικής. Αλλά δεν είναι, παιδιά, η λογική που ρυθμίζει τις πράξεις των ανθρώπων όταν πρόκειται για θέματα τιμής  θ’ απαντούσα αν είχα την τιμή να είμαι δάσκαλος. Δεν ξέρω για τις πέρα από ζωή αμοιβές. Για τη θυσία που προσφέρεται στην επίγεια ζωή μιλούμε τώρα. Θυσία χωρίς ανταλλακτική αξία. Δωρεά που δεν στηρίζεται σε αντιπαροχές. Τότε θα ήταν μπίζνες. Δίνω για να πάρω. Μέσα όμως στους αιώνες η ελληνική πορεία δεν είναι πορεία κερδοσκόπου ή επιχειρηματία. Στους αγώνες δινόμαστε χωρίς να υπογράφουμε πριν απ’ αυτούς συμβάσεις εργασίας. Η προσφορά γιατί αυτό είναι η επιταγή της Ιστορίας· γιατί μοίρα του τόπου είναι τα κόκκαλα των Ελλήνων να τσακίζωνται και ν’ αγιάζωνται σε αγώνες που δεν είναι αγώνες για πετρέλαια. Μια ιδέα η ελευθερία το γέρας (σ.σ. βραβείο, έπαθλο) τους.

Δεν κρίνεται από τ’ αποτελέσματα η αξία της θυσίας. Από τη διάθεση θα κριθή. Η θυσία σαν επιβολή καθήκοντος. Το καλό για το καλό κι’ ας πέση στο γιαλό. Η θυσία σαν κατάθεση στο βωμό της λεβεντιάς και του φιλότιμου. Φιλότιμο, είπαμε. Μια λέξη, παιδιά, που δεν θα τη βρήτε σε άλλη γλώσσα, όσο γλωσσομαθείς κι’ αν γίνετε. Ευλαβείς στη λέξη αυτή οι πατέρες σας, από ζωντανοί που ήταν, έγιναν άγνωστοι στρατιώτες, ή αντάλλαξαν με δεκανίκια τα πόδια τους.


Αυτά έγραφε ο αξεπέραστος Παύλος Παλαιολόγος στη στήλη του, στο «Βήμα», ανήμερα της εθνικής επετείου τού «Όχι», το μακρινό 1958.

Το πνεύμα και την αξία της θυσίας πραγματευόταν, την επιταγή της Ιστορίας και τη σκληρή μοίρα του τόπου μας υπενθύμιζε.

Τα θέματα τιμής προέτασσε, τη λεβεντιά και το φιλότιμο των Ελλήνων υμνούσε.

Κι όλα αυτά παρά τις προδοσίες και τις σε βάρος μας διακρίσεις, παρά την έλλειψη αντιπαροχών και απτών ανταλλαγμάτων.

Κι έθιγε, επ’ ευκαιρία, το μείζον ζήτημα των ημερών εκείνων, το Κυπριακό. Πώς ήταν δυνατόν να αρνούνται οι τότε ισχυροί την ελευθερία της Κύπρου, της ελληνικής μεγαλονήσου; Πώς ήταν δυνατόν να αγνοούν τόσο προκλητικά τις αμέτρητες θυσίες των Ελλήνων στο βωμό ακριβώς της ελευθερίας;

Λίγες μόλις ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου 1958, ο Κυριάκος Μάτσης σε αυτόν αφιερώσαμε ένα από τα σημερινά άρθρα μας, θα απεδείκνυε με τη δική του θυσία ότι το γέρας των Ελλήνων είναι όντως μια ιδέα, η ιδέα της ελευθερίας.

Opinion
Μπαμ και μπουμ
14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04.11.25

Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25



Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)
Μπάσκετ 19.11.25

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
