Κυριάκος Μάτσης: Παράδειγμα ηρωικής πτώσεως
Stories 19 Νοεμβρίου 2025 | 14:52

Κυριάκος Μάτσης: Παράδειγμα ηρωικής πτώσεως

Ετίμησε με τον θάνατόν του την Ελληνικήν ιστορίαν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vita.gr
Πριν από 67 ολόκληρα χρόνια, στις 19 Νοεμβρίου 1958, φονεύτηκε από βρετανικές δυνάμεις στο χωριό Κάτω Δίκωμο (τόπο καταγωγής του αειμνήστου Δημήτρη Χριστόφια) της επαρχίας Κερύνειας ο μαχητής της ΕΟΚΑ (Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών) Κυριάκος Μάτσης.


Μετά τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Μιχαλάκη Καραολή, τον Ανδρέα Δημητρίου, τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, αλλά και τους τέσσερις ήρωες της ΕΟΚΑ (Ανδρέας Κάρυος, Ηλίας Παπακυριακού, Φώτης Πίττας και Χρήστος Σαμάρας) που έπεσαν υπέρ πατρίδος στο Λιοπέτρι («Μάχη του Αχυρώνα»), ο Μάτσης, με τη θυσία του στο βωμό της κυπριακής ανεξαρτησίας, κατάφερε να γράψει κι εκείνος το όνομά του στις δέλτους της ελληνικής ιστορίας.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 22.11.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο γεωπόνος Κυριάκος Μάτσης, ηγετικό στέλεχος της ΕΟΚΑ του συνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα (Διγενή), είχε επικηρυχθεί από τους Βρετανούς αντί 500 λιρών.


Στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και εξουδετέρωσης του μαχητή της ΕΟΚΑ, στρατιωτικές δυνάμεις του αποικιακού καθεστώτος κατόρθωσαν να ανακαλύψουν το κρησφύγετό του εντός μιας μικρής οικίας στο χωριό Κάτω Δίκωμο της βόρειας Κύπρου.


Εντός της κρύπτης αυτής βρίσκονταν οπλισμένοι ο Μάτσης και δύο συναγωνιστές του.

Οι Βρετανοί έλαβαν θέσεις μάχης έξω από την οικία και διέταξαν τους κυπρίους αγωνιστές να παραδοθούν.

Οι δύο σύντροφοι του Μάτση, ο Ανδρέας Σοφιόπουλος και ο Κώστας Χριστοδούλου, εξήλθαν από την κρύπτη με τα χέρια ψηλά και συνελήφθησαν.


Στο κρατητήριο

Ο ίδιος ο Μάτσης αρνήθηκε να παραδοθεί, και τότε οι Βρετανοί προέβησαν στη ρίψη μιας χειροβομβίδας δακρυγόνου εντός της κρύπτης.

Αφού ακολούθησε η ρίψη δύο ακόμα χειροβομβίδων από βρετανικά χέρια, οι διώκτες του Μάτση εισήλθαν στην κρύπτη του, όπου αντίκρισαν το κατατεμαχισμένο σώμα του, δύο υποπολυβόλα και πυρομαχικά.


Μετά την εξέταση του χώρου της κρυψώνας από τους αρμοδίους του αποικιακού καθεστώτος το άψυχο σώμα του Μάτση μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.


Ο τόπος της θυσίας

Εκεί πραγματοποιήθηκε την επομένη η αναγνώριση της σορού του κυπρίου αγωνιστή από τον πατέρα του, Χριστοφή Μάτση, καθώς και η μεταθανάτια εξέταση (νεκροψία και νεκροτομή) της σορού του Μάτση από βρετανό γιατρό, ο οποίος σημείωσε ως αιτία θανάτου του δύο τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι του.

Αν και σε επίσημο βρετανικό ερευνητικό πόρισμα γίνεται λόγος για αυτοχειρία προ της ρίψης των χειροβομβίδων, η σαφώς επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι ο ήδη βαρύτατα τραυματισμένος από τις βρετανικές χειροβομβίδες Μάτσης εβλήθη δύο φορές από άτομο ή άτομα που εισήλθαν στην κρύπτη μετά τη ρίψη των χειροβομβίδων αυτών.


Τη μεθεπομένη του θανάτου του Μάτση, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 1958, «Το Βήμα» και «Τα Νέα» τίμησαν τον πεσόντα με τον αρμόζοντα τρόπο (είχε προηγηθεί ασφαλώς την προτεραία η ειδησεογραφική κάλυψη του τραγικού συμβάντος από τις δύο ιστορικές εφημερίδες του ΔΟΛ). Τα κείμενά τους, ευσύνοπτα και μεστά νοημάτων, ήταν τα ακόλουθα:


Ένας νέος ήρως του Κυπριακού αγώνος έπεσε προχθές εις το χωρίον Δίκωμο, μαχόμενος μέχρι της τελευταίας του πνοής και βέβαιος ων περί του θανάτου του, διά να μη παραδοθή εις τον αντίπαλον, ο Κυριάκος Μάτσης, αντάξιος του Αυξεντίου, όστις έπεσε προ έτους περίπου υπό αναλόγους περιστάσεις. Ό,τι γνωρίζομεν επί του παρόντος περί του θανάτου του Μάτση προέρχεται από την Αγγλικήν ανακοίνωσιν, που εξεδόθη μετά τον φόνον του ήρωος. Και αυτή λέγει ότι επί δεκαπενθήμερον ο Μάτσης και οι συμπολεμισταί του κατεδιώκοντο, προδοθέντες από πληροφορίας που εδόθησαν εις τους Άγγλους, και διέφευγαν από χωρίου εις χωρίον και από καταφυγίου εις καταφύγιον, έως την ώραν που το τελευταίον των καταφύγιον ανεκαλύφθη εις μίαν καλύβην του Δικώμου. Εκεί ο Μάτσης και οι σύντροφοί του εκλήθησαν να παραδοθούν. Ο αρχηγός έστειλε τους άλλους γίνεται λόγος περί δύο και παρεδόθησαν, θεωρήσας και την ιδικήν των θυσίαν περιττήν. Αλλά ο ίδιος εδήλωσεν ότι δεν θα εξήρχετο από την κρύπτην του παρά μόνον μαχόμενος, οπότε οι Άγγλοι τού επετέθησαν με χειροβομβίδας και όλα τα άλλα όπλα που διέθεταν. Ο Κυριάκος Μάτσης έπεσε, αλλά με τον θάνατόν του ανενέωσε ένα παλαιόν όσον και ωραίον Ελληνικόν παράδειγμα γενναίας πράγματι ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ. Έσπευσεν εθελουσίως σχεδόν προς τον θάνατον διά να μην εξευτελίση τον αγώνα της Κύπρου και τον ιδικόν του με μίαν παράδοσιν εξευτελιστικήν, εφόσον το δίκαιον του αιχμαλώτου δεν επρόκειτο να του αναγνωρισθή. Ο Κυριάκος Μάτσης ετίμησε με τον θάνατόν του την Ελληνικήν ιστορίαν. Και χάρις εις την θυσίαν την ιδικήν του και των ομοίων του, η Κύπρος θα ελευθερωθή.

(«Το Βήμα»)


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 21.11.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εις τα τόσα ολοκαυτώματα και τας πράξεις ηρωισμού που υπερβαίνουν το ανθρώπινον μέτρον και των οποίων το αποκλειστικόν προνόμιον έχει η Φυλή των Ελλήνων, προσετέθη προχθές η ηρωική θυσία του Κυριάκου Μάτση, στελέχους της ΕΟΚΑ, ο οποίος εφονεύθη μαχόμενος όπως ο θρυλικός Αυξεντίου και οι μαχηταί της αγροικίας του Λιόπετρι. Όχι λύπην, αλλά μόνον υπερηφάνειαν αισθάνεται το Ελληνικόν Έθνος ολόκληρον διά τον θάνατον του Μάτση. Διότι υπάρχουν θάνατοι που η συμβολική των αξία, αι συνέπειαί των και η απήχησίς των είναι τοιαύται ώστε να τους καθιστούν αξιωτέρους και γονιμωτέρους από την ζωήν. Ο θάνατος του Κυριάκου Μάτση καθίσταται ένα ακόμη σύμβολον και μία ακόμη πηγή εμπνεύσεως διά τους μαχομένους αδελφούς μας της μαρτυρικής μεγαλονήσου εις τον ιερόν αγώνα των διά την αποτίναξιν του ξένου ζυγού. Θα χαλυβδώση ακόμη περισσότερον τας ψυχάς των αγωνιστών της Κυπριακής Ελευθερίας και θα τους ενισχύση εις την απόφασίν των να συνεχίσουν τον αγώνα των μέχρι της δικαιώσεως και του οσίου τέρματός του. Με την εξόντωσιν του Κυριάκου Μάτση οι Άγγλοι αποικιοκράται δεν κατήγαγον νίκην. Υπέστησαν μίαν ακόμη ήτταν. Διότι, όπως ετονίσαμεν ανωτέρω, αι συνέπειαι δεν θα είναι υπέρ αυτών αλλά εις βάρος των. Επί πλέον, η αγέρωχος στάσις του Κυπρίου πατριώτου έδωσεν εις τους Βρεττανούς να εννοήσουν ότι δεν δύνανται να ελπίζουν καμμίαν συνθηκολόγησιν και καμμίαν κάμψιν του Κυπριακού απελευθερωτικού κινήματος, όσας βαναυσότητας και αν διαπράξουν και όσους στρατηγούς και στρατάρχας και αν κινητοποιήσουν εναντίον της δρακός των Κυπρίων αγωνιστών. Θα υποστούν τον αμείλικτον πόλεμον της ΕΟΚΑ μέχρις ότου εγκαταλείψουν τα άνομα και επαίσχυντα σχέδιά των.

(«Τα Νέα»)


«ΤΑ ΝΕΑ», 21.11.1958, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
sp_banner_Desk
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»
Παράνομες συνταγογραφήσεις 19.11.25

«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»

Όπως έγινε γνωστό, αναμένονται νέοι έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία, στο πλαίσιο τριών δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη λάβει γνώση.

Σύνταξη
Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης
Χωρίς Προηγούμενο 19.11.25

Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης

Σε μια μάχη 20 λεπτών στη Νέα Υόρκη, το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας ένα σπάνιο πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σε νέο σύμβολο υπεραξίας στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης – «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»
Σφοδρή κριτική 19.11.25

Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης - «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για ενεργειακές συμφωνίες και Βορίζια

Σύνταξη
Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!

Χώρες που δύσκολα βρίσκει κανείς στον χάρτη και που είναι αρκετές φορές μικρότερες και από την... Κρήτη, ετοιμάζονται να βρεθούν στα τελικά ενός Μουντιάλ που δεν θα θυμίζει κανένα από τα προηγούμενα!

Σύνταξη
Κομοτηνή: Σύλληψη αλλοδαπού καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Ροδόπη
Πού τον εντόπισαν 19.11.25

Σύλληψη αλλοδαπού καταζητούμενου για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς στη Ροδόπη

Το δυστύχημα συνέβη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς που εντοπίστηκε στην Κομοτηνή, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης

Σύνταξη
Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες
Αχ! 19.11.25

Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες

Με το ντεμπούτο της Λίλι Άλεν στo catwalk, η επίδειξη μόδας είδε τον θρυλικό σχεδιαστή Antony Price – γνωστό για τις δημιουργίες του για τους Roxy Music, τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran στη δεκαετία του 1980 – να συνεργάζεται με τον Marco Capaldo του brand 16Arlington για τη αισθησιακή συλλογή after-dark.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Από μια ιδέα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι ένα πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Σύνταξη
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23 χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
