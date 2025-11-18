Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δόρα Στράτου: Γυναίκα ακέραιη, ολοκληρωμένη
Stories 18 Νοεμβρίου 2025 | 16:30

Δόρα Στράτου: Γυναίκα ακέραιη, ολοκληρωμένη

Αγαπούσε παθιασμένα το θέατρο, την όπερα, τον χορό, την τέχνη γενικότερα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Στις 18 (κατά την επικρατέστερη εκδοχή) Νοεμβρίου 1903 γεννήθηκε στην Αθήνα η Δόρα (Δωροθέα) Στράτου, η οποία κατάφερε να συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με την ελληνική μουσική και χορευτική παράδοση.

Κόρη του αιτωλοακαρνάνος δικηγόρου και πολιτικού (διατελέσαντος επ’ ολίγον και πρωθυπουργού) Νικολάου Στράτου (ήταν ένας από τους εκτελεσθέντες μετά το πέρας της ιστορικής Δίκης των Εξ, το Νοέμβριο του 1922) και της αθηναίας Μαρίας Κορομηλά, η Δόρα Στράτου σπούδασε κλασικό τραγούδι και υπήρξε μαθήτρια του Δημήτρη Μητρόπουλου.


Μετά την εκτέλεση του πατέρα της έζησε επί μία δεκαετία στο εξωτερικό και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1932.


Αφού συνέδραμε τον Κάρολο Κουν στην ίδρυση του Θεάτρου Τέχνης (1942) και συνδέθηκε φιλικά με πολυάριθμους πνευματικούς ανθρώπους (καλλιτέχνες και διανοουμένους) του Μεσοπολέμου, η Δόρα Στράτου έκανε το αποφασιστικό βήμα το 1953, προβαίνοντας στην ίδρυση του πρώτου οργανωμένου συγκροτήματος παραδοσιακών χορών στη χώρα μας, του σωματείου «Ελληνικοί χοροί – Δόρα Στράτου».


Η ίδια, μάλιστα, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια να διασωθεί ο γνήσιος ελληνικός χορός, και μαζί του οι εθνικές μνήμες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες φορεσιές (με τα κοσμήματα και τα εξαρτήματά τους) από διάφορες περιοχές της χώρας μας.


Το μουσικοχορευτικό της συγκρότημα, που στελεχώθηκε από τους καλύτερους χορευτές, οργανοπαίχτες και τραγουδιστές της εποχής εκείνης, έδωσε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Το 1963, κατόπιν εντολής του Κωνσταντίνου Καραμανλή, κατασκευάστηκε στο λόφο Φιλοπάππου ένα κηποθέατρο ειδικά για το μουσικοχορευτικό συγκρότημα της Δόρας Στράτου.


Η Δόρα Στράτου απεβίωσε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 1988.


Στο τεύχος του «Ταχυδρόμου» που είχε κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου 1992 ο διακεκριμένος θεατράνθρωπος (σκηνοθέτης, ηθοποιός), χορογράφος και συγγραφέας Κώστας Τσιάνος έγραφε για τη Δόρα Στράτου τα εξής:


Μια Αρχόντισσα

Δεν πέρασε από κανένα πανεπιστήμιο, όμως η ευρυμάθειά της ήταν μεγάλη. Πάνω απ’ όλα εκείνο που τη χαρακτήριζε ήταν το αλάθευτο ένστικτό της, ο ενθουσιασμός και το πάθος που φανέρωνε σε ό,τι καταπιανόταν.

Αγαπούσε παθιασμένα το θέατρο, την όπερα, τον χορό, την τέχνη γενικότερα. Δεν υπήρχε καλλιτέχνης που να μην επιζητούσε την κρίση της και πρόσφερε σε πάρα πολλούς απλόχερη βοήθεια, σε οποιαδήποτε ανάγκη τους.

Ήταν αφοπλιστικά καλή και γενναιόδωρη και τίποτα δεν πρόδιδε τη μεγάλη αστική της προέλευση.

Στην κυριολεξία ήταν μια «Αρχόντισσα», μια «Κυρά», όπως ο λαός χαρακτήριζε τις ακέραιες, ολοκληρωμένες γυναίκες.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 21.10.1992, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το πάθος της και η πίστη να αποδείξει την ιστορική συνέχιση της Ελλάδας την οδήγησαν στο να αφιερωθεί στην έρευνα της λαϊκής παράδοσης.

Πίστευε βαθιά και προσπάθησε να αποδείξει ότι η σημερινή λαϊκή έκφραση έχει τις ρίζες της σε παλιούς χρόνους και ότι σ’ αυτή βρίσκεται όλο το «βιος» μας σαν έθνος, που κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να το αφαιρέσει.

Όλες οι φωτογραφίες του παρόντος άρθρου πλην της κεντρικής προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο του Θεάτρου Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου» (grdance.org).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Συγκινητικό 18.11.25

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Από τον Έλβις και τον Φρανκ Σινάτρα έως το Playboy, οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ ήταν από τις πιο διάσημες χορεύτριες της Ευρώπης τη δεκαετία του '60. Στις 17 Νοεμβρίου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους σε ηλικία 89 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος
Προδοσία 17.11.25

Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος

Το 1968 ένας Ιρλανδός εργάτης έγινε είδηση ανά τον κόσμο ως θαμμένος ζωντανός κατακτώντας ένα ρεκόρ με τίμημα κάλπικο και πικρό. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ματαιόδοξη ιστορία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Ερωτήματα 16.11.25

Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70
Κόντρα με το Playboy 14.11.25

Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70

Με τη νέα σειρά του Netflix, Mrs. Playmen, —διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 12 Νοεμβρίου— η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που, μόνη της ενάντια στους πιο συντηριτικούς Ιταλούς, έσπασε τα ταμπού μιας ολόκληρης γενιάς με τα κατορθώματα του Playmen επιστρέφει στο προσκήνιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν
Σαν σήμερα 13.11.25

«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν

Δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη μεταπολεμική θηριωδία της Γαλλίας, η ανάμνηση των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Μπατακλάν παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Ο Αρνό Σιμονέν, ένας από τους δώδεκα ομήρους που επέζησαν, θυμάται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο