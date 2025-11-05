Τάχα η Ιθάκη θα μου βρει τη λύση;
Έμεινα μόνος τρέμοντας μήπως με δει κανένας που κάποτε του μίλησα για ιδανικά…
- Στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
- Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό
- Σύλληψη Ρώσου μοναχού - Αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα στους αστυνομικούς
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
«Ιθάκη»
Δεν ξέρω αν έφυγα από συνέπεια
ή από ανάγκη να ξεφύγω τον εαυτό μου,
τη στενή και μικρόχαρη Ιθάκη
με τα χριστιανικά της σωματεία
και την ασφυχτική της ηθική.
Πάντως, δεν ήταν λύση· ήταν ημίμετρο.
Κι από τότε κυλιέμαι από δρόμο σε δρόμο
αποχτώντας πληγές κι εμπειρίες.
Οι φίλοι που αγάπησα έχουνε πια χαθεί
κι έμεινα μόνος τρέμοντας μήπως με δει κανένας
που κάποτε του μίλησα για ιδανικά…
Τώρα επιστρέφω με μίαν ύστατη προσπάθεια
να φανώ άψογος, ακέραιος, επιστρέφω
κι είμαι, Θεέ μου, σαν τον άσωτο που αφήνει
την αλητεία, πικραμένος, και γυρνάει
στον πατέρα τον καλόκαρδο, να ζήσει
στους κόλπους του μιαν ασωτία ιδιωτική.
Τον Ποσειδώνα μέσα μου τον φέρνω,
που με κρατάει πάντα μακριά·
μα κι αν ακόμα δυνηθώ να προσεγγίσω,
τάχα η Ιθάκη θα μου βρει τη λύση;
[πηγή: Ντίνος Χριστιανόπουλος, Ποιήματα, Εκδόσεις Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη, 1998, γ’ έκδοση]
- Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
- O Saint Laurent είναι επίσημα η πιο δημοφιλής μάρκα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε
- Οι Νορβηγοί λένε «όχι» στην αμοιβή του 1 τρισ. που απαιτεί ο Μασκ από την Tesla
- Σερβία: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει αδράνεια της δικαιοσύνης έναν χρόνο μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
- Η Alpha Bank φέρνει το πνεύμα των Χριστουγέννων με 50% επιπλέον Bonus πόντους στους συνεργάτες του προγράμματος
- «Ο Γιαμάλ οδηγεί τον Φλικ στην έξοδο» – Χαμός στην Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις