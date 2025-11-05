Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Τάχα η Ιθάκη θα μου βρει τη λύση;
Opinion 05 Νοεμβρίου 2025 | 13:31

Τάχα η Ιθάκη θα μου βρει τη λύση;

Έμεινα μόνος τρέμοντας μήπως με δει κανένας που κάποτε του μίλησα για ιδανικά…

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Ιθάκη»

Δεν ξέρω αν έφυγα από συνέπεια
ή από ανάγκη να ξεφύγω τον εαυτό μου,
τη στενή και μικρόχαρη Ιθάκη
με τα χριστιανικά της σωματεία
και την ασφυχτική της ηθική.

Πάντως, δεν ήταν λύση· ήταν ημίμετρο.

Κι από τότε κυλιέμαι από δρόμο σε δρόμο
αποχτώντας πληγές κι εμπειρίες.
Οι φίλοι που αγάπησα έχουνε πια χαθεί
κι έμεινα μόνος τρέμοντας μήπως με δει κανένας
που κάποτε του μίλησα για ιδανικά…

Τώρα επιστρέφω με μίαν ύστατη προσπάθεια
να φανώ άψογος, ακέραιος, επιστρέφω
κι είμαι, Θεέ μου, σαν τον άσωτο που αφήνει
την αλητεία, πικραμένος, και γυρνάει
στον πατέρα τον καλόκαρδο, να ζήσει
στους κόλπους του μιαν ασωτία ιδιωτική.

Τον Ποσειδώνα μέσα μου τον φέρνω,
που με κρατάει πάντα μακριά·
μα κι αν ακόμα δυνηθώ να προσεγγίσω,
τάχα η Ιθάκη θα μου βρει τη λύση;

[πηγή: Ντίνος Χριστιανόπουλος, Ποιήματα, Εκδόσεις Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη, 1998, γ’ έκδοση]

googlenews

Vita.gr
Opinion
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04.11.25

Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Το «άμετρο»
Δεινές συμφορές 03.11.25

Το «άμετρο»

Το ποίημα του σφάλματος και της τιμωρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΛΤΑ: «Πού νά ‘βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»
ΕΛΤΑ 03.11.25

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω»

«Πού νά 'βρω ταχυδρόμο να σου στείλω, θα 'ρθει χειμώνας και βροχή (...)» στο υπέροχο τραγούδι των Γκάτσου - Μούτση, ερμηνευμένο μοναδικά από την τεράστια Βίκυ Μοσχολιού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
