Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Την ώρα του αποχαιρετισμού
Opinion 29 Οκτωβρίου 2025 | 16:30

Την ώρα του αποχαιρετισμού

«Σ' ευχαριστώ, Μανούσο, που με τίμησες»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Spotlight

Στη δημοσιογραφία που οδεύει πλέον προς εξαφάνιση, στη δημοσιογραφία της σεμνότητας, της εντιμότητας και του ανώτερου ήθους, αφιερώσαμε το προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας.

Ο Λέων Καραπαναγιώτης, εκ των κορυφαίων εκπροσώπων της δημοσιογραφικής αυτής σχολής, κατάφερε όντως να επιβάλει και να ενσαρκώσει την έννοια του ευπατρίδη, επιδεικνύοντας απαράμιλλη ηθικοπνευματική ποιότητα και αξιοθαύμαστη αντοχή.

Δεν υπήρξε, ασφαλώς, ο μόνος ευπατρίδης δημοσιογράφος. Τέτοιος ήταν και ο Μανούσος Πλουμίδης, επίσης επιφανές μέλος της οικογένειας τού πάλαι ποτέ κραταιού ΔΟΛ.

Ο χανιώτης Μανούσος Πλουμίδης, ο εκλεκτός δημοσιογράφος και συγγραφέας, έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουλίου 1981, σε ηλικία 68 ετών. Την επομένη (Πέμπτη 2 Ιουλίου 1981) «Το Βήμα» είχε γράψει για εκείνον στο πρωτοσέλιδό του:

«Στην τριανταπεντάχρονη δημοσιογραφική σταδιοδρομία του ο εκλιπών αναδείχθηκε σε κορυφαίο πολιτικό συντάκτη και σχολιαστή των ελληνικών και ξένων πολιτικών εξελίξεων. Στρατευμένος σε ένα λειτούργημα αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την πιο ευρεία δημοσιότητα, προσπαθούσε να διατηρεί την προσωπική του ζωή και το όνομά του όσο το δυνατό πιο μακρυά της. Εργάστηκε πάντα αθόρυβα, με υποδειγματική σεμνότητα, επιδιώκοντας στη διαπραγμάτευση των θεμάτων του την πιο αυστηρή αντικειμενικότητα, που του είχε γίνει αληθινό πάθος. Οι ιδιότητες αυτές του είχαν προσπορίσει την αναγνώριση του κοινού, την αμέριστη εκτίμηση του πολιτικού κόσμου και την αγάπη μαζί με τον σεβασμό του συνόλου των συναδέλφων του».

Για να γίνει αντιληπτό ότι τα ανωτέρω δεν ήταν τα συνήθη μεταθανάτια εγκώμια, από το δημοσιογραφικό σινάφι ή τους ομοϊδεάτες, αρκεί να σημειωθούν τα εξής:

Ο Πλουμίδης δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος της δημοσιογραφίας. Ο Πλουμίδης ήδη ως φοιτητής είχε μυηθεί στο σοσιαλιστικό κίνημα. Υπήρξε στέλεχος και γραμματέας της Σοσιαλιστικής Πρωτοπορίας, που ήταν η οργάνωση νέων του προπολεμικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, καθώς και μαχητής του Αντιδικτατορικού Μετώπου επί δικτατορίας Μεταξά. Το 1941, αφού πολέμησε στην Αλβανία, έγινε μέλος της ΕΛΔ (Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας), ενός από τα κόμματα που ίδρυσαν και συγκρότησαν το ΕΑΜ. Διετέλεσε κεντρικός επίτροπος της ΕΛΔ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ Νέων και αργότερα μέλος του προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ.

Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν το σοσιαλιστή μαχητή, τον αγωνιστή της Αντίστασης, τον Επονίτη είχε τιμήσει μετά το θάνατό του ο τότε πρωθυπουργός, Γεώργιος Ράλλης, με την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Μανούσος Πλουμίδης ανήκε στην κατηγορία των παλαιών εκλεκτών δημοσιογράφων. Τον πρωτογνώρισα στην αρχή της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Και τιμούσα τις δημοσιογραφικές του ικανότητες, το αίσθημα ευθύνης με το οποίο έγραφε τα άρθρα του, αλλά και το ανθρώπινο ήθος του. Ο θάνατος του Μανούσου Πλουμίδη με λύπησε βαθύτατα. Αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό».

Αυτόν τον άνθρωπο είχε καλωσορίσει ο τότε πρωθυπουργός, στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει, με τον εξής τρόπο: «Σ’ ευχαριστώ, Μανούσο, που με τίμησες».

Αυτόν τον άνθρωπο είχαν τιμήσει με την παρουσία τους στην κηδεία του, στο νεκροταφείο Ζωγράφου, μεσούντος του θέρους του 1981, ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Αμύνης, Ευάγγελος Αβέρωφ, και ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Γι’ αυτόν τον άνθρωπο ο τότε υφυπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Αθανάσιος Τσαλδάρης, είχε πει τα παρακάτω:

«Ένας μεγάλος της δημοσιογραφίας έφυγε. Ο Μανούσος Πλουμίδης στα 35 χρόνια της σταδιοδρομίας του αναδείχθηκε κορυφαίος στην πολιτική και διπλωματική ανάλυση. Με αίσθημα ευθύνης, με σοβαρότητα και με ανάλυση σε βάθος κέρδισε δίκαια τη θέση του στους πρώτους της δημοσιογραφίας. Αλλά κέρδισε επίσης την αγάπη και τον σεβασμό όλων. Εύχομαι το παράδειγμά του να προβληματίσει τους νεωτέρους και να ακολουθήσουν τον δρόμο του».

Γι’ αυτόν τον άνθρωπο ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος είχε αποστείλει προς «Το Βήμα» το εξής τηλεγράφημα:

«Με έθλιψε βαθύτατα ο θάνατος του παλαιού αγαπητού φίλου και διακεκριμένου δημοσιολόγου Μανούσου Πλουμίδη και παρακαλώ να δεχθείτε τα θερμότατα συλλυπητήριά μου για την απώλεια του ανεκτίμητου αυτού συνεργάτη σας».

Τούτων δοθέντων, κατά πρώτον μία παρήγορη διαπίστωση (τη δανείζομαι από «Τα Νέα» που είχαν κυκλοφορήσει το Σάββατο 4 Ιουλίου 1981):

«Ο Μανούσος Πλουμίδης έδειξε και νεκρός ακόμη ότι μέσα σ’ αυτό το άχαρο και σκληρό επάγγελμα υπάρχουν αξίες κι ιδανικά που μπορούν να εμπνεύσουν το γενικό σεβασμό, την καθολική αναγνώριση και εκτίμηση, που μπορούν να δώσουν στη δημοσιογραφία το κύρος και τη δύναμη που χρειάζεται για να βαδίσει μπροστά. Δεν είναι πολλοί οι δημοσιογράφοι που έχουν προσφέρει και νεκροί ακόμη τέτοια υπηρεσία στο επάγγελμα».

Κατά δεύτερον, ένα εύλογο ερώτημα, με αφορμή και τα της πρόσφατης κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου: θα καταφέρει επιτέλους η Αριστερά να ξεπεράσει τις ιδεολογικές αγκυλώσεις της και να τιμήσει αν μη τι άλλο την ώρα του αποχαιρετισμού λόγω και έργω όσους και όσες πραγματικά το αξίζουν;


Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Στρες: 3-3-3 το απλό trick για να το νικήσεις

Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Opinion
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας
Εκεχειρία 19.10.25

Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ
Ελλάδα 29.10.25

Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Όπως αναφέρει Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, από τις 14 Μαρτίου είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση στο Δρομοκαΐτειο για νοσηλεία του 38χρονου

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ

Ο Σέρβος, ο οποίος δεν έπαιξε στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος ενόψει των αγώνων της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και τη Σάμροκ Ρόβερς

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού
Ελλάδα 29.10.25

Νέες ταυτότητες: Σε ποια Αστυνομικά Τμήματα διευρύνεται το ωράριο και ανοίγουν νέες θέσεις για ραντεβού

Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία Ταυτοτήτων που λειτουργούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολα η «Ένωση», με γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις (vid)

Η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε απέναντι στην αδύναμη Ηλιούπολη, επικρατώντας «αγχωτικά» με 1-0 στο 90+6', χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός
Σφαγή στο Ελ Φάσερ 29.10.25

Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο στο Ελ Φάσερ – Έκκληση του ΠΟΥ για κατάπαυση πυρός

Ο ΠΟΥ καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σεβαστούν τα νοσοκομεία και τις υποδομές υγείας. Οι RSF κατηγορούνται ότι σκότωσαν ασθενείς και συνοδούς τους στο μαιευτήριο.

Σύνταξη
Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη – «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»
«Πρώτα η Ολλανδία» 29.10.25

Βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά η ολλανδική κάλπη - «Δεν θα κοιμόμουν ήσυχα τη νύχτα»

Η σημερινή ψήφος στην Ολλανδία μετρά εάν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν τη σκληρή γραμμή ή τιμωρούν την αστάθεια - ένα μοτίβο που αφορά κάθε χώρα όπου η ακροδεξιά γεύεται ή δυσκολεύεται με την εξουσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι
Ελλάδα 29.10.25

Ροδόπη: 51χρονος σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του με το μπαστούνι του – Τον χτύπησε στο κεφάλι

Το έγκλημα συνέβη στον Ίασμο στη Ροδόπη και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία - Ο γιος του θύματος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα -

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο