Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
- Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο
- Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) δέχθηκε πυρά και πέθανε μέσα στο σπίτι του, στο προάστιο Μπρούκλιν της Βοστώνης, στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, πρόκειται για τον Νούνιο Φ.Γκ. Λουρέιρο, 47 ετών, από την Πορτογαλία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς και ανακηρύχθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα του Νόρφολκ, που έχει αναλάβει την υπόθεση, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. «Πρόκειται για μια ενεργή και συνεχιζόμενη έρευνα για ανθρωποκτονία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.
Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας δήλωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις για την υπόθεση.
Εκπρόσωπος του MIT δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο ενθαρρύνει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ενδέχεται να επηρεαστούν από τον θάνατο του Νούνιο Λουρέιρο να ζητήσουν υποστήριξη.
«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένειά του, τους μαθητές, τους συναδέλφους του και όλους όσους θρηνούν», ανέφερε η δήλωση. «Εστιασμένη ενημέρωση και συζητήσεις λαμβάνουν χώρα εντός της κοινότητάς μας για να προσφέρουν φροντίδα και υποστήριξη σε όσους γνώριζαν τον καθηγητή Λουρέιρο».
Ποιος ήταν
Το MIT διόρισε τον Νούνιο Λουρέιρο διευθυντή του Κέντρου Επιστήμης και Σύντηξης Πλάσματος τον Μάιο του 2024. Επί της ουσίας διορίστηκε επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα εργαστήρια του Πανεπιστημίου, όπου περισσότεροι από 250 ερευνητές, μέλη του προσωπικού και φοιτητές εργάζονται σε επτά κτίρια.
Οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του θα μπορούσε να σχετίζεται με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκτυο ABC News, ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι συνδέονται οι δύο επιθέσεις.
Ο Νούνιο Λουρέιρο ήταν Πορτογάλος.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πορτογαλία, Τζον Τζ. Αρίγκο, δήλωσε: «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του Νούνιο Λουρέιρο, ο οποίος ηγήθηκε του Κέντρου Επιστήμης και Σύντηξης Πλάσματος του MIT. Τιμούμε τη ζωή του, την ηγεσία του στην επιστήμη και τη διαχρονική του συνεισφορά».
- Ηλιούπολη: Άγνωστος πέταξε αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο – Το είδαν τα παιδάκια
- Μπαρτζώκας: «Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ»
- Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη
- Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
- Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ ιδρύουν ποδοσφαιρική ομάδα!
- Χριστούγεννα: Πότε θα καταβληθεί το δωρόσημο των οικοδόμων
- Ελεύθεροι και οι τελευταίοι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις