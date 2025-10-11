newspaper
11.10.2025 | 15:19
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων: Ο στρατός περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα – Βίντεο από το σημείο
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 15:42

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Spotlight

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) απέρριψε μια πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ που περιείχε λεπτομερείς οδηγίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν σε αντάλλαγμα για προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κονδύλια.

Σε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας των ΗΠΑ Λίντα ΜακΜάχον, η πρόεδρος του MIT Σάλι Κόρνμπλουθ ανέφερε ότι η πρόταση θα «περιορίσει την ελευθερία έκφρασης» στο πανεπιστήμιο και δεν συνάδει με τις βασικές αξίες του ιδρύματος.

Η συμφωνία της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς τα πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προσέγγισε επίσης το Πανεπιστήμιο Μπράουν, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και το Πανεπιστήμιο του Τέξας για να υπογράψουν τη συμφωνία.

Η συμφωνία θα επέβαλε στα πανεπιστήμια να περιορίσουν τις εγγραφές ξένων φοιτητών, να περιορίσουν τα σχόλια των πανεπιστημιακών για πολιτικά γεγονότα και να υιοθετήσουν έναν δυαδικό ορισμό του φύλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Τα πανεπιστήμια θα δεσμεύονταν επίσης να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι συντηρητικές ιδέες θα μπορούσαν να εκφράζονται ελεύθερα.

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ζήτησε από τα πανεπιστήμια να εξετάσουν και να συμφωνήσουν σε αυτό που ονόμασε «Σύμφωνο για την Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Η συμφωνία περιείχε έναν μακρύ κατάλογο διαμαρτυριών των συντηρητικών, για τις οποίες η κυβέρνηση έχει έρθει σε σύγκρουση με πολλά άλλα πανεπιστήμια.

Ζήτησε από τα πανεπιστήμια να χρησιμοποιούν τυποποιημένες εξετάσεις για τις περισσότερες εισαγωγές και να «δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμη βία, εάν είναι απαραίτητο», για να ανταποκριθούν και να αποτρέψουν διαμαρτυρίες στο πανεπιστημιακό campus. Τα πανεπιστήμια θα δεσμεύονταν επίσης να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι συντηρητικές ιδέες θα μπορούσαν να εκφράζονται ελεύθερα.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα συμφωνούσαν να περιορίσουν τις εγγραφές ξένων φοιτητών σε προπτυχιακό επίπεδο στο 15% και «όχι περισσότερο από 5% από κάθε χώρα». Ζητά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ελέγχουν τους ξένους φοιτητές για εχθρότητα προς τις ΗΠΑ και να αναφέρουν τα αρχεία πειθαρχικών μέτρων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις ομοσπονδιακές αρχές.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έπρεπε να επιστρέψουν τα ομοσπονδιακά κονδύλια και τις ιδιωτικές δωρεές στους ευεργέτες τους σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους.

Η απάντηση του MIT

Η Κόρνμπλουθ δήλωσε ότι το MIT χρησιμοποιεί ήδη τυποποιημένες εξετάσεις, έχει δεσμευτεί από μόνο του να δημιουργήσει μια κουλτούρα ελεύθερης έκφρασης στον πανεπιστημιακό χώρο και ότι το ποσοστό των ξένων φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό είναι περίπου 10%.

«Επιλέγουμε ελεύθερα αυτές τις αξίες επειδή είναι σωστές και τις ακολουθούμε επειδή υποστηρίζουν την αποστολή μας», δήλωσε η Κόρνμπλουθ σε επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, απορρίπτοντας την πρόταση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η συμφωνία «περιλαμβάνει αρχές με τις οποίες διαφωνούμε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα περιορίσουν την ελευθερία έκφρασης και την ανεξαρτησία μας ως ίδρυμα», είπε. «Και βασικά, η προϋπόθεση του εγγράφου είναι ασυμβίβαστη με την βασική μας πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση της επιστήμης πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην επιστημονική αξία».

«Κατά την άποψή μας, η ηγετική θέση της Αμερικής στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας εξαρτάται από την ανεξάρτητη σκέψη και τον ανοιχτό ανταγωνισμό για την αριστεία… Ως εκ τούτου, με όλο το σεβασμό, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την προτεινόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Όπως υπενθυμίζει το BBC, το MIT έχει ήδη αντιμετωπίσει περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Τον Φεβρουάριο, ένωσε τις δυνάμεις του με άλλα πανεπιστήμια για να καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις περικοπές στη χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της υγείας. Επίσης, κατέθεσε δικαστικά έγγραφα προς υποστήριξη του γειτονικού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το οποίο επίσης έχει καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης για τις περικοπές στη χρηματοδότηση.

Άλλα πανεπιστήμια στα οποία προσέγγισε η κυβέρνηση είναι: το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το Κολλέγιο Ντάρτμουθ, το Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

«Η Καλιφόρνια δεν θα χρηματοδοτήσει ιδρύματα που ξεπουλάνε τους φοιτητές, τους καθηγητές, τους ερευνητές τους και προδίδουν την ακαδημαϊκή ελευθερία».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η πολιτεία θα κόψει τη χρηματοδότηση σε οποιοδήποτε τοπικό πανεπιστήμιο δεχτεί τη συμφωνία.

«Αν κάποιο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας υπογράψει αυτή την ακραία συμφωνία, θα χάσει αμέσως δισεκατομμύρια σε κρατική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των Cal Grants», δήλωσε ο Νιούσομ. «Η Καλιφόρνια δεν θα χρηματοδοτήσει ιδρύματα που ξεπουλάνε τους φοιτητές, τους καθηγητές, τους ερευνητές τους και προδίδουν την ακαδημαϊκή ελευθερία».

Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Σαπουνόπερα 11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;
4 εμπόδια 11.10.25

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;
Τεχνητή «υπερ-νοημοσύνη» 11.10.25

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»
Κόσμος 11.10.25

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
WCNSF 11.10.25

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11
English edition 11.10.25

Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11

From October 15, heating oil will be available at slightly lower prices than last year, with a heating allowance for eligible households. Applications open in early November, with first payments expected by mid-December

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας
Πόλο 11.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ 11.10.25

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Ελλάδα 11.10.25

Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Γνωστοί έγιναν οι κληρονόμοι της περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, σύμφωνα με την διαθήκη που συνέταξε στις 2 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
