Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) απέρριψε μια πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ που περιείχε λεπτομερείς οδηγίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν σε αντάλλαγμα για προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κονδύλια.

Σε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας των ΗΠΑ Λίντα ΜακΜάχον, η πρόεδρος του MIT Σάλι Κόρνμπλουθ ανέφερε ότι η πρόταση θα «περιορίσει την ελευθερία έκφρασης» στο πανεπιστήμιο και δεν συνάδει με τις βασικές αξίες του ιδρύματος.

Η συμφωνία της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς τα πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προσέγγισε επίσης το Πανεπιστήμιο Μπράουν, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και το Πανεπιστήμιο του Τέξας για να υπογράψουν τη συμφωνία.

Η συμφωνία θα επέβαλε στα πανεπιστήμια να περιορίσουν τις εγγραφές ξένων φοιτητών, να περιορίσουν τα σχόλια των πανεπιστημιακών για πολιτικά γεγονότα και να υιοθετήσουν έναν δυαδικό ορισμό του φύλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Τα πανεπιστήμια θα δεσμεύονταν επίσης να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι συντηρητικές ιδέες θα μπορούσαν να εκφράζονται ελεύθερα.

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ζήτησε από τα πανεπιστήμια να εξετάσουν και να συμφωνήσουν σε αυτό που ονόμασε «Σύμφωνο για την Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Η συμφωνία περιείχε έναν μακρύ κατάλογο διαμαρτυριών των συντηρητικών, για τις οποίες η κυβέρνηση έχει έρθει σε σύγκρουση με πολλά άλλα πανεπιστήμια.

Ζήτησε από τα πανεπιστήμια να χρησιμοποιούν τυποποιημένες εξετάσεις για τις περισσότερες εισαγωγές και να «δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμη βία, εάν είναι απαραίτητο», για να ανταποκριθούν και να αποτρέψουν διαμαρτυρίες στο πανεπιστημιακό campus. Τα πανεπιστήμια θα δεσμεύονταν επίσης να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι συντηρητικές ιδέες θα μπορούσαν να εκφράζονται ελεύθερα.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα συμφωνούσαν να περιορίσουν τις εγγραφές ξένων φοιτητών σε προπτυχιακό επίπεδο στο 15% και «όχι περισσότερο από 5% από κάθε χώρα». Ζητά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ελέγχουν τους ξένους φοιτητές για εχθρότητα προς τις ΗΠΑ και να αναφέρουν τα αρχεία πειθαρχικών μέτρων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις ομοσπονδιακές αρχές.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έπρεπε να επιστρέψουν τα ομοσπονδιακά κονδύλια και τις ιδιωτικές δωρεές στους ευεργέτες τους σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους.

Η απάντηση του MIT

Η Κόρνμπλουθ δήλωσε ότι το MIT χρησιμοποιεί ήδη τυποποιημένες εξετάσεις, έχει δεσμευτεί από μόνο του να δημιουργήσει μια κουλτούρα ελεύθερης έκφρασης στον πανεπιστημιακό χώρο και ότι το ποσοστό των ξένων φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό είναι περίπου 10%.

«Επιλέγουμε ελεύθερα αυτές τις αξίες επειδή είναι σωστές και τις ακολουθούμε επειδή υποστηρίζουν την αποστολή μας», δήλωσε η Κόρνμπλουθ σε επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, απορρίπτοντας την πρόταση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η συμφωνία «περιλαμβάνει αρχές με τις οποίες διαφωνούμε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα περιορίσουν την ελευθερία έκφρασης και την ανεξαρτησία μας ως ίδρυμα», είπε. «Και βασικά, η προϋπόθεση του εγγράφου είναι ασυμβίβαστη με την βασική μας πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση της επιστήμης πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην επιστημονική αξία».

«Κατά την άποψή μας, η ηγετική θέση της Αμερικής στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας εξαρτάται από την ανεξάρτητη σκέψη και τον ανοιχτό ανταγωνισμό για την αριστεία… Ως εκ τούτου, με όλο το σεβασμό, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την προτεινόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Όπως υπενθυμίζει το BBC, το MIT έχει ήδη αντιμετωπίσει περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Τον Φεβρουάριο, ένωσε τις δυνάμεις του με άλλα πανεπιστήμια για να καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις περικοπές στη χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της υγείας. Επίσης, κατέθεσε δικαστικά έγγραφα προς υποστήριξη του γειτονικού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το οποίο επίσης έχει καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης για τις περικοπές στη χρηματοδότηση.

Άλλα πανεπιστήμια στα οποία προσέγγισε η κυβέρνηση είναι: το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το Κολλέγιο Ντάρτμουθ, το Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

«Η Καλιφόρνια δεν θα χρηματοδοτήσει ιδρύματα που ξεπουλάνε τους φοιτητές, τους καθηγητές, τους ερευνητές τους και προδίδουν την ακαδημαϊκή ελευθερία».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η πολιτεία θα κόψει τη χρηματοδότηση σε οποιοδήποτε τοπικό πανεπιστήμιο δεχτεί τη συμφωνία.

«Αν κάποιο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας υπογράψει αυτή την ακραία συμφωνία, θα χάσει αμέσως δισεκατομμύρια σε κρατική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των Cal Grants», δήλωσε ο Νιούσομ. «Η Καλιφόρνια δεν θα χρηματοδοτήσει ιδρύματα που ξεπουλάνε τους φοιτητές, τους καθηγητές, τους ερευνητές τους και προδίδουν την ακαδημαϊκή ελευθερία».