Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυροβολισμούς χθες Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, με τον ύποπτο να εξακολουθεί να διαφεύγει.

Περισσότερα από 400 μέλη των δυνάμεων επιβολή της τάξης συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Το πανεπιστήμιο παραμένει σε lockdown αρκετές ώρες αφού ο δράστης εισήλθε κρατώντας όπλο σε ένα κτίριο όπου βρίσκονταν φοιτητές.

Οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη είναι γεμάτοι με οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ώρες μετά το συμβάν.

Η στιγμή που ο ύποπτος φεύγει από το πανεπιστήμιο

Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ αστυνομικοί, πράκτορες του FBI και της υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) πραγματοποιούν έρευνες στους δρόμους και τα κτίρια γύρω από την πανεπιστημιούπολη.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς, ο Τίμοθι Ο’ Χάρα, δήλωσε ότι ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος, ένας άνδρας γύρω στα 30, που φορά μαύρα ρούχα.

Ο Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα. Αν και οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάλυκες στον τόπο του συμβάντος, προς το παρόν δεν θα δώσουν στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με το όπλο που χρησιμοποίησε, το οποίο δεν έχει βρεθεί.

Όπως εκτιμούν οι αρχές, ο ένοπλος διέφυγε αφού πυροβόλησε εναντίον φοιτητών στο κτίριο μηχανικών Barus & Holley του πανεπιστημίου Μπράουν, οι πόρτες του οποίου δεν ήταν κλειδωμένες.

«Είμαστε μιάμιση εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα», δήλωσε ο δήμαρχος του Πρόβιντενς Μπρετ Σμάιλι. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε για αυτές τις οικογένειες».

Επτά από τους εννέα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Το Brown, που βρίσκεται στο Κόλετζ Χιλ στην πρωτεύουσα της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ, αποτελείται από εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κοιτώνες.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, η Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα είναι φοιτητές.

Κάτω από τα γραφεία για ώρες

Καθώς διαδίδονταν τα νέα για τους πυροβολισμούς, το πανεπιστήμιο κάλεσε τους φοιτητές να αναζητήσουν καταφύγιο στο σημείο όπου βρίσκονταν.

🇺🇸 BROWN UNIVERSITY SHOOTING UPDATE: Students arrive at the Nelson Fitness Center under police escort. This is where families can get updates on victims after the tragedy that left 2 dead and 8 injured. Buses are bringing students and soon, relatives of the injured. pic.twitter.com/d3cpwN4uyU — Pascal Najadi (USSF) (@Pascallnajadi) December 14, 2025

Ο φοιτητής Τσιάνγκ- Χενγκ Τσιέν δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WJAR ότι βρισκόταν σε ένα εργαστήριο μαζί με άλλους τρεις συμφοιτητές του όταν έλαβε μήνυμα ότι υπάρχει ενεργός δράστης στο πανεπιστήμιο. Και οι τέσσερις μπήκαν κάτω από τα γραφεία τους και παρέμειναν εκεί για περίπου δύο ώρες.

Update: Video Footage

Brown University Incident

(Suspect Not Caught)

2 Dead +9 Injured 8 Critical Condition But Stable. At Rhode Island Hospital

Providence Phone Tip Line

401-272-3121 pic.twitter.com/hyE64gZ4RE — JABARI MEDIA© (@JabariMedia) December 14, 2025

Ο Ντάνιελ ΜακΚι κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ δεσμεύθηκε ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. «Θα φροντίσουμε να συλλάβουμε το πρόσωπο που προκάλεσε τόσα δεινά σε τόσους πολλούς ανθρώπους», τόνισε.

Η έρευνα για τον δράστη είναι δύσκολη καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους του Πρόβιντενς χθες το βράδυ, είτε για να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους είτε για να παρακολουθήσουν συναυλίες και εκδηλώσεις, εξήγησαν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τα βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή και ζητεί από αυτόπτες μάρτυρες να της προσφέρουν όποια πληροφορία διαθέτουν προκειμένου να συμβάλλουν στον εντοπισμό του ενόπλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «φρικτή».

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά», πρόσθεσε.

Μάστιγμα οι ένπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ

Με τα όπλα που κυκλοφορούν στη χώρα να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε επεισόδια με πυροβολισμούς απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος.

Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί αντιτίθενται σθεναρά στον περιορισμό της οπλοκατοχής.

Το δικαίωμα των πολιτών να κατέχουν όπλα κατοχυρώνεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, που ορίζει τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών ως οποιοδήποτε περιστατικό με τέσσερα ή περισσότερα θύματα, έχει καταγράψει 389 φέτος, ανάμεσά τους τουλάχιστον έξι σε σχολεία.

Εκατοντάδες αντίστοιχα περιστατικά κάθε χρόνο

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη την ίδια πηγή, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες, ενώ το 2025 καταγράφηκαν περισσότερα από 500 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών.

Από όλες αυτές τις σφαγές, εκείνες που διαπράττονται σε σχολεία ή έχουν στόχο παιδιά αφήνουν ένα βαθύτερο σημάδι στη συλλογική μνήμη.

Το 2022, η πόλη Ουβάλντε στο Τέξας βυθίστηκε στο πένθος έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο, στην οποία σκοτώθηκαν 19 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί.