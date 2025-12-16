sports betsson
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16 Δεκεμβρίου 2025 | 08:12

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ελληνική διαιτησία σε χαμηλές πτήσεις. Πέρασε στα ψιλά το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών. Σα να μην έφτανε που υποβιβάζεται ο Σιδηρόπουλος, στην πρώτη κατηγορία της UEFA δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από χώρες όπως οι Βουλγαρία, Μάλτα, Σλοβακία, Λετονία, Ουκρανία, Κροατία, Ιρλανδία, Σερβία και Σλοβενία.

Οι 14 προαγωγές διεθνών διαιτητών στην πρώτη κατηγορία της UEFA είναι περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Παράλληλα, αν λάβουμε υπόψη και ότι προήχθησαν ρέφερι από πρωταθλήματα υποδεέστερα της Super League γίνεται αντιληπτό ότι το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο αλλά πολύ μεγάλο! Η UEFA στηρίζει τον Λανουά, όμως με ποιόν τρόπο, όταν το όποιο έργο του δεν αναγνωρίζεται εκτός των συνόρων;

Για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία της UEFA μέχρι και διαιτητής από τη Μάλτα, αλλά όχι κάποιος εκ των Παπαδόπουλου (Μακεδονίας), Βεργέτη (Αρκαδίας, στη φωτογραφία με τον Λανουά) και Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες διεθνείς διαιτητές. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι στην πρώτη κατηγορία είναι οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), εκτός από τον Σιδηρόπουλο που υποβιβάστηκε. Άλλωστε, όλοι οι καλοί χωράνε. Μήπως το πρόβλημα των ελίτ διαιτητών ήταν ο Σιδηρόπουλος όταν ανέβασαν στην ελίτ κατηγορία διαιτητές που θεωρούνται κατωτέρου επιπέδου, με γνωστό παράδειγμα τον Γερμανό Γιαμπλόνσκι που σφύριξε Αρης-Ολυμπιακός 0-0;

Οι διεθνείς διαιτητές όλων των χωρών κρίνονται με βάση τις εκθέσεις των παρατηρητών. Ο Λανουά έριξε μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση, όμως όποια επιτυχία του (υπάρχει;) δεν αντικατοπτρίζεται στην πορεία των Ελλήνων διεθνών διαιτητών. Μήπως δεν υπάρχει επιτυχία; Ούτε μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία ότι ο Φωτιάς (Πέλλας) είναι στον πίνακα των υποψήφιων για την ελίτ κατηγορία, από τη στιγμή που η ΕΠΟ έχασε μια θέση σε αυτή. Πέρσι, η ΕΠΟ έχασε και μια θέση διεθνή, φέτος ασκούνται πιέσεις για να την ξαναπάρει.

Θυμίζουμε ότι στην ελίτ κατηγορία της UEFA, εκτός από τον Γερμανό Γιαμπλόνσκι, προήχθησαν οι: Ερικ Λάμπρεχτς (Βέλγος), Κρίστοφερ Καβανάγχ (Αγγλος), Νίκολας Γουόλς (Σκοτσέζος), Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανός) και Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβένος). Βλέπουμε ότι η Σλοβενία, του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει δυο ελίτ διαιτητές (σ.σ. ο πρώτος είναι ο Βίντσιτς), ανέβηκε Βέλγος, ενώ ελίτ διαιτητή έχει η Λιθουανία και η Σκωτία, όχι όμως η Ελλάδα.

Στην πρώτη κατηγορία της UEFA, από κορυφαία πρωταθλήματα προήχθησαν οι Ρόχας (Ισπανός), Πινάρ (Γάλλος), ο Σλάγκερ (Γερμανός) και ο Κολόμπο (Ιταλός). Από κει και πέρα προήχθησαν και οι: Βεργκότ (Βέλγος), Γκιτζχένοφ (Βούλγαρος), Κόλαριτς (Κροάτης), Χενεσί (Ιρλανδός), Μάλτσεβς (Λετονός), Μπαρμπαρά (Μαλτέζος), Μιλάνοβιτς (Σέρβος), Οτσένας (Σλοβάκος), Ματόσα (Σλοβένος), Ντερεβίνκσκι (Ουκρανός).

Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο