UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Ελληνική διαιτησία σε χαμηλές πτήσεις. Πέρασε στα ψιλά το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών. Σα να μην έφτανε που υποβιβάζεται ο Σιδηρόπουλος, στην πρώτη κατηγορία της UEFA δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από χώρες όπως οι Βουλγαρία, Μάλτα, Σλοβακία, Λετονία, Ουκρανία, Κροατία, Ιρλανδία, Σερβία και Σλοβενία.

Οι 14 προαγωγές διεθνών διαιτητών στην πρώτη κατηγορία της UEFA είναι περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Παράλληλα, αν λάβουμε υπόψη και ότι προήχθησαν ρέφερι από πρωταθλήματα υποδεέστερα της Super League γίνεται αντιληπτό ότι το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο αλλά πολύ μεγάλο! Η UEFA στηρίζει τον Λανουά, όμως με ποιόν τρόπο, όταν το όποιο έργο του δεν αναγνωρίζεται εκτός των συνόρων;

Για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία της UEFA μέχρι και διαιτητής από τη Μάλτα, αλλά όχι κάποιος εκ των Παπαδόπουλου (Μακεδονίας), Βεργέτη (Αρκαδίας, στη φωτογραφία με τον Λανουά) και Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες διεθνείς διαιτητές. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι στην πρώτη κατηγορία είναι οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), εκτός από τον Σιδηρόπουλο που υποβιβάστηκε. Άλλωστε, όλοι οι καλοί χωράνε. Μήπως το πρόβλημα των ελίτ διαιτητών ήταν ο Σιδηρόπουλος όταν ανέβασαν στην ελίτ κατηγορία διαιτητές που θεωρούνται κατωτέρου επιπέδου, με γνωστό παράδειγμα τον Γερμανό Γιαμπλόνσκι που σφύριξε Αρης-Ολυμπιακός 0-0;

Οι διεθνείς διαιτητές όλων των χωρών κρίνονται με βάση τις εκθέσεις των παρατηρητών. Ο Λανουά έριξε μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση, όμως όποια επιτυχία του (υπάρχει;) δεν αντικατοπτρίζεται στην πορεία των Ελλήνων διεθνών διαιτητών. Μήπως δεν υπάρχει επιτυχία; Ούτε μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία ότι ο Φωτιάς (Πέλλας) είναι στον πίνακα των υποψήφιων για την ελίτ κατηγορία, από τη στιγμή που η ΕΠΟ έχασε μια θέση σε αυτή. Πέρσι, η ΕΠΟ έχασε και μια θέση διεθνή, φέτος ασκούνται πιέσεις για να την ξαναπάρει.

Θυμίζουμε ότι στην ελίτ κατηγορία της UEFA, εκτός από τον Γερμανό Γιαμπλόνσκι, προήχθησαν οι: Ερικ Λάμπρεχτς (Βέλγος), Κρίστοφερ Καβανάγχ (Αγγλος), Νίκολας Γουόλς (Σκοτσέζος), Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανός) και Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβένος). Βλέπουμε ότι η Σλοβενία, του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει δυο ελίτ διαιτητές (σ.σ. ο πρώτος είναι ο Βίντσιτς), ανέβηκε Βέλγος, ενώ ελίτ διαιτητή έχει η Λιθουανία και η Σκωτία, όχι όμως η Ελλάδα.

Στην πρώτη κατηγορία της UEFA, από κορυφαία πρωταθλήματα προήχθησαν οι Ρόχας (Ισπανός), Πινάρ (Γάλλος), ο Σλάγκερ (Γερμανός) και ο Κολόμπο (Ιταλός). Από κει και πέρα προήχθησαν και οι: Βεργκότ (Βέλγος), Γκιτζχένοφ (Βούλγαρος), Κόλαριτς (Κροάτης), Χενεσί (Ιρλανδός), Μάλτσεβς (Λετονός), Μπαρμπαρά (Μαλτέζος), Μιλάνοβιτς (Σέρβος), Οτσένας (Σλοβάκος), Ματόσα (Σλοβένος), Ντερεβίνκσκι (Ουκρανός).