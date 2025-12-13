Και μη χειρότερα για την ελληνική διαιτησία στην Ευρώπη. Με τον υποβιβασμό του Σιδηρόπουλου από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει διεθνής που να ανεβαίνει κατηγορία η UEFA επιβεβαίωσε το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών. Καθόλου τυχαίο ότι δεν επιλέγονται για ντέρμπι της Stoiximan Super League. Μπορεί, τελευταία, να άρχισαν να παίρνουν περισσότερους ορισμούς στην Ευρώπη (όχι στο Champions League αλλά στη League Phase του Europa League ή του Conference League), όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πάνε καλά και να πείσουν ότι αξίζουν να προωθηθούν.

Τις περισσότερες ελπίδες ανέλιξης έχει ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας), ο οποίος βρίσκεται σε ειδικό πίνακα ταλέντων για προώθηση στην ελίτ κατηγορία. Παρόλα ο 36χρονος διαιτητής δεν έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και θα πρέπει να έχει διάρκεια στην απόδοσή του. Δεν πρέπει να χάσει ούτε στις λεπτομέρειες!

Οι λεπτομέρειες μετρούν! Για παράδειγμα ο Σιδηρόπουλος καθυστέρησε κατά έναν χρόνο να ανέβει (2015) στην ελίτ κατηγορία της UEFA, επειδή σε ματς Μάντσεστερ Σίτι – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1-2 έβγαλε κίτρινη κάρτα σε λάθος παίκτη (στο 77’ «κιτρίνησε» τον Ιγκνάσιεβιτς αντί του Γουέρνμπλουμ και θα ήταν η δεύτερη αν την έδειχνε σωστά). Επίσης, το Νοέμβριο 2021 μπήκε φρένο στην πορεία του Παπαπέτρου (Αθηνών) για την ελίτ κατηγορία, επειδή δεν πήγε καλά σε παιχνίδι Ρόμα-Μπόντο Γκλιμτ 2-2 για το Conference League, με τον Μουρίνιο, τον τότε προπονητή της Ιταλικής ομάδας, να κάνει δηλώσεις εναντίον του.

Ο 41χρονος Παπαπέτρου και ο Φωτιάς βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Λόγω ηλικίας ο Παπαπέτρου δεν φαίνεται να έχει ελπίδες για την ελίτ κατηγορία, ενώ αν ήταν να ανέβει ο Φωτιάς θα είχαν αρχίσει να τον δοκιμάζουν στη League Phase του Champions League.

Δεν είναι καλό για την ελληνική διαιτησία που δεν ανέβηκε ένας ακόμη ρέφερι στην πρώτη κατηγορία. Ακούγεται πως η ΕΠΟ δίνει μάχη, καθώς δεν έχουν κλείσει ακόμη οι αξιολογήσεις των Ευρωπαίων διεθνων. Ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) είναι διεθνής από το 2017, όμως όλα αυτά τα χρόνια παραμένει κολλημένος στην δεύτερη κατηγορία. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτό γίνεται επειδή η Θεσσαλονίκη δεν έχει άλλον διαιτητή για να πάρει τη θέση του στον πίνακα των διεθνών!

Επίσης, διεθνείς είναι οι Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) και Βεργέτης (Αρκαδίας), ο πρώτος από τον Ιανουάριο, ο δεύτερος έναν χρόνο νωρίτερα.. Άρα, θα πρέπει να δοκιμαστούν από την UEFA, για το αν έχουν τα προσόντα να ανελιχθούν.

Από την δεύτερη κατηγορία της UEFA στην πρώτη προήθησαν 14 διαιτητές, όμως δεν επέλεξαν Ελληνα διεθνή. Θυμίζουμε αυτό που γράφουμε στην αρχή: Και μη χειρότερα.

Η αγωνία στην ΕΠΟ έχει να κάνει με το αν η FIFA θα επιστρέψει την θέση του έβδομου διεθνή. Αν συμβεί αυτό, θα την πάρει ο Πολυχρόνης (Πιερίας).