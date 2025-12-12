Βαθμολογία UEFA: Καλή συγκομιδή για την Ελλάδα, αλλά και χαμένη ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο την Τσεχία
Καλή συγκομιδή για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, αλλά και μία χαμένη ευκαιρία για να πλησιάσει περισσότερο στην Τσεχία.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
- Ψηφιακή πλατφόρμα με τα ιστορικά πλημμυρικά δεδομένα σε όλη την Ελλάδα
- Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
- «Δικαίωμα σιωπής» και για την «κουμπαριά» - «Φραπές» σκέτος και «φραπές» με ζάχαρη
Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη στη Σαμψούντα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στην ισοπαλία κόντρα σε Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς αντίστοιχα, με την Ελλάδα να έχει μία καλή συγκομιδή στη βαθμολογία της UEFA.
Έχασε όμως και μία ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη 10η Τσεχία με την ισοπαλία των «πράσινων» κόντρα στην Πλζεν, ωστόσο παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από την Πολωνία.
Η βαθμολογία της UEFA:
9. Τουρκία 47.875 (+7.075 – 3/5)
10. Τσεχία 44.900 (+7.400 – 4/5)
11. Ελλάδα 42.512 (+8.300 – 4/5)
12. Πολωνία 41.125 (+10.125 – 4/4)
13. Δανία 38.981 (+9.125 – 2/4)
14. Νορβηγία 38.587 (+5.400 – 2/5)
15. Ελβετία 33.700 (+5.200 – 3/5)
16. Κύπρος 33.537 (+10.000- 3/4)
17. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
- Ασταμάτητη η Στρασμπούρ (1-0), άνετο διπλό της Πάλας στην Ιρλανδία (3-0) – Η βαθμολογία
- Βαθμολογία UEFA: Καλή συγκομιδή για την Ελλάδα, αλλά και χαμένη ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο την Τσεχία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Αταμάν: «Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι – Συγχαρητήρια»
- Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο (pic)
- Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 0-0: «Μηδέν» στη δημιουργία και γκρίνια στο ΟΑΚΑ
- Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89: Όταν ξύπνησε ήταν πλέον αργά…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις