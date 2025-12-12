Βαθμολογία UEFA: Καλή συγκομιδή για την Ελλάδα, αλλά και χαμένη ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο την Τσεχία

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη στη Σαμψούντα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στην ισοπαλία κόντρα σε Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς αντίστοιχα, με την Ελλάδα να έχει μία καλή συγκομιδή στη βαθμολογία της UEFA.

Έχασε όμως και μία ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη 10η Τσεχία με την ισοπαλία των «πράσινων» κόντρα στην Πλζεν, ωστόσο παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από την Πολωνία.

Η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 47.875 (+7.075 – 3/5)

10. Τσεχία 44.900 (+7.400 – 4/5)

11. Ελλάδα 42.512 (+8.300 – 4/5)

12. Πολωνία 41.125 (+10.125 – 4/4)

13. Δανία 38.981 (+9.125 – 2/4)

14. Νορβηγία 38.587 (+5.400 – 2/5)

15. Ελβετία 33.700 (+5.200 – 3/5)

16. Κύπρος 33.537 (+10.000- 3/4)

17. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –