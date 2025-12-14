Η ΕΠΟ ζήτησε παρέμβαση της UEFA για αλλαγές στη διαιτησία

Πριν από μερικές μέρες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικών Ομοσπονδιών (National Associations Committee), της οποίας είναι μέλος, όμως στην ατζέντα του δέσποζε και το θέμα της οργάνωσης της διαιτησίας. «Για το θέμα της θεσμικής εκπροσώπησης των διαιτητών αναγνωρίζουμε μόνο τους εν ενεργεία», αποκάλυψε στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12), προσθέτοντας ότι η ΕΠΟ έστειλε «αυτά που έπρεπε στην UEFA και θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση με το υπουργείο».

Στο καταστατικό της ΕΠΟ περιλαμβάνεται διάταξη για ένταξη της ένωσης εν ενεργεία διαιτητών μέχρι το 2028, μάλιστα ο πρόεδρός της θα είναι και μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ, όμως το θέμα «σκοντάφτει» στον αθλητικό νόμο. Για αυτό και η ΕΠΟ ζήτησε μεσολάβηση της UEFA, προκειμένου να αλλάξει σύμφωνα με αυτά που θέλει η ΕΠΟ. Ηδη, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τις συγκεκριμένες εξελίξεις.

Ο νόμος αναγνωρίζει την Ενωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ, η οποία έχει προσφύγει στα δικαστήρια με αφορμή απόφαση της ΓΣ της ΕΠΟ να μην την εγγράψει στο μητρώο της. Να συμπληρώσουμε ότι οι περισσότεροι σύνδεσμοι διαιτητών βρίσκονται σε κόντρα με τις ενώσεις και αρκετοί εξ αυτών προσέφυγαν στα δικαστήρια για διεκδίκηση ποσοστών από τις αμοιβές των ρέφερι. Αλλού υπάρχουν σύνδεσμοι που δεν λειτουργούν και σύνδεσμοι που είναι κόντρα με τις ΕΠΣ.

Το θέμα πρέπει να επιλυθεί, επειδή υπάρχει και ο κανονισμός διαιτησίας της ΕΠΟ τον οποίο έστειλε στη ΓΓΑ, όμως επεστράφη επειδή είναι αντίθετος με νομικές διατάξεις. Για αυτό και η ΕΠΟ ζήτησε την παρέμβαση της UEFA και αναμένονται εξελίξεις.

Πάντως, η ΕΠΟ θέλει να υπάρξει λύση στο θέμα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Δεν έχει διάθεση, με βάση και όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης, να εγγράψει την Ενωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ και θέλει την ένωση διαιτητών να στελεχώνουν εν ενεργεία διαιτητές της Super League, της Super League 2 και της Γ’ Εθνικής, οι παρατηρητές διαιτησίας των τριών προαναφερόμενων κατηγοριών αλλά και οι εκπαιδευτές που στην πλειοψηφία τους είναι και παρατηρητές. Δεν φαίνεται να προβλέπουν χώρο για την Ενωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ (σ.σ. πριν μετονομαστεί λόγω του νόμου λεγόταν ομοσπονδία διαιτητών) που όμως υποστηρίζει ότι έχει διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο νόμος.