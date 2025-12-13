sports betsson
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 11:26
Οι παγίδες με το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα το λάβουν
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 14:56
Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13 Δεκεμβρίου 2025 | 18:18

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Όλοι μαζί και η ΑΕΚ χώρια. Η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση στη ΓΣ της ΕΠΟ, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 12/12 στην Αθήνα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι δεν την ακολούθησαν άλλες ομάδες της Super League, ούτε οι τρεις εκπρόσωποι της Super League 2.

Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης ψήφισαν «ναι» στον διοικητικό απολογισμό της διοίκησης Γκαγκάτση. Αυτό δείχνει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει κοινή φιλοσοφία για το μέλλον και ότι η ΑΕΚ δεν πείθει κανέναν παρά τις φωνές της, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.

Δεν φαίνεται να πείθει ούτε τις ενώσεις καθώς μόνο πέντε ψήφισαν «όχι» και δεν ξέρουμε τι θα έκαναν οι τρεις που αποχώρησαν, λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Για αυτό και η ΑΕΚ δεν έσπευσε να πανηγυρίσει, το ήξερε ότι δεν θα έπειθε κανέναν ότι υπάρχει αντιπολίτευση στην ΕΠΟ και για αυτό διέρρευσε το αόριστο περί αύξησης της δυσαρέσκειας προς την ομοσπονδία.

Η προχθεσινή (12/12) είναι ίσως η μόνη τακτική ΓΣ της ΕΠΟ των τελευταίων ετών που δεν ακούστηκε το παραμικρό για την εικόνα της διαιτησίας, παρά την φυσική παρουσία του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ο οποίος άφησε τον Γκαγκάτση να απαντήσει στην ΑΕΚ για τον καταγγελλόμενο από την ΕΠΟ προπηλακισμό του στο ματς με την ΑΕΚ.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία δεν είναι θέμα των προέδρων ΕΠΣ αλλά της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου μετέχουν οι ΠΑΕ της Super League. Από την πλευρά της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, απλά, επικυρώνει τις εισηγήσεις της.

Γενικά, η συγκεκριμένη επιτροπή είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι καινοτομία της διοίκησης Γκαγκάτση. Οι πρόεδροι των ΕΠΣ που στελεχώνουν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν έχουν ουδεμία αρμοδιότητα και ουδεμία σχέση σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις ΠΑΕ.

Διαβάστε τον απολογισμό της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και θα καταλάβετε:

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου 2025:

Α) Συνήλθε σε έξι (6) συνεδριάσεις και ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν το Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο, πιο συγκεκριμένα:

• Έγκριση ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων του Πρωταθλήματος της Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2025/2026

• Κανονισμοί αγωνιστικής περιόδου 2025/2026

✓ Πειθαρχικός Κώδικας

✓ Κανονισμός Ιδιότητας & Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

• Διόρθωση εκ παραδρομής σφαλμάτων ημερομηνιών μεταγραφικών περιόδων αγωνιστικής περιόδου 2025/2026

• Απόφαση για την έγκριση προκηρύξεων Super League 1 (Ανδρών, K19, K17 και Κ15)

• Απόφαση για την έγκριση Κανονισμού Παρατηρητών SL1

• Έγκριση ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων playouts και playoffs SL1

• Προκήρυξης Κυπέλλου Ελλάδος 2025/2026

• Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)

• Κανονισμός Β’ Ομάδων

• Κανονισμός Δεοντολογίας

• Συζήτηση και εισήγηση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των άρθρων του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολής Προπονήτων Ποδοσφαίρου

• Έγκριση αναφορικά με το πρόγραμμα UEFA Solidarity Scheme

• Αναδιάρθρωση Κατηγοριών

• Απόφαση για την έγκριση προκήρυξης Super League 2 και του αγωνιστικού

προγράμματος

• Απόφαση για την έγκριση Κανονισμού παρατηρητών Super League 2

• Δικονομικός κανονισμός λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων

• Κανονισμός Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου

• Συζήτηση και εισήγηση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των άρθρων των Κανονισμών Αναπτυξιακών Ηλικιών (Βασικές Αρχές Λειτουργίας  Αναπτυξιακών Ηλικιών, Κανόνες Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών, Οδηγός Προπόνησης Αναπτυξιακών Ηλικιών, Πολιτική Προστασίας Παιδιών, Προδιαγραφές Γηπέδων και Εστιών Αναπτυξιακών Ηλικιών) καθώς επίσης και των εντύπων οργάνωσης Αναπτυξιακών Ηλικιών Αγωνιστικής Περιόδου 2025/2026

• Αλλαγή ημερομηνίας χειμερινής μεταγραφικής περιόδου για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις μετά από υπόδειξη του συστήματος της FIFA

• Σεμινάριο υπευθύνων ασφαλείας

• Ορισμός αγώνα Super Cup

• Έγκριση Κανονισμού Αδειοδότησης

✓ Κανονισμός αδειοδότησης ανδρών (έκδοση 2025)

✓ Κανονισμός αδειοδότησης γυναικών (έκδοση 2025)

• Συζήτηση για την ένταξη στους Κανονισμούς της ΕΠΟ του άρθρου 108Β του νόμου 2725/1999 ( Β’ ομάδα ΠΑΕ Μέλος Super League 1)

• Συζήτηση για απόκτηση επαγγελματικής μορφής της Α’ Εθνικής Κατηγορίας  Γυναικών

Β) Εισηγήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ τις προτάσεις της επιτροπής  για την τελική επικύρωση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό  της ΕΠΟ.

Γ) Συζήτησε θέματα που αφορούν στον παράνομο στοιχηματισμό αγώνων ποδοσφαίρου και εισηγήθηκε την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.

googlenews

Αθλητική Ροή
Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)

H Χόφενχαϊμ διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο και πάτησε στην τετράδα της Bundesliga, νίκη με 3-1 για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που έβαλε αυτογκόλ με την Γκλάντμπαχ.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άλιμος για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά θα συζητηθεί τον Μάιο, άρα μέχρι τότε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ κρίνεται από την εικόνα της διαιτησίας και από την απόδοση των αλλοδαπών ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
On Field 07.12.25

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Ο Βραζιλιάνος άσος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί
On Field 07.12.25

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός σέντερ φορ είναι on fire και σκοράρει με... χίλιους τρόπους, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Αντάλλαγμα η ποτάσα 13.12.25

Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων για την ποτάσα από τη Λευκορωσία επέτρεψε την αποφυλάκιση 123 πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση Λουκασένκο. Μεταξύ αυτών βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)

H Χόφενχαϊμ διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο και πάτησε στην τετράδα της Bundesliga, νίκη με 3-1 για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που έβαλε αυτογκόλ με την Γκλάντμπαχ.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άλιμος για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Πανσερραϊκός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)

Η Καλαμάτα πήρε το διπλό, επικρατώντας 2-0 του Αιγάλεω για την 14η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και έτσι πανηγύρισε την έβδομη σερί νίκη της. Νίκη και για τη Μαρκό με 2-0 στη Σύρο, όπως και για την Καβάλα κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' (2-0).

Σύνταξη
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Τέσσερις νεκροί 13.12.25

Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ ήταν επικεφαλής της ομάδας κατασκευής όπλων της Χαμάς ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής επιχειρήσεων της οργάνωσης. Το θάνατό του επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Έβερτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
