Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Όλοι μαζί και η ΑΕΚ χώρια. Η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση στη ΓΣ της ΕΠΟ, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 12/12 στην Αθήνα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι δεν την ακολούθησαν άλλες ομάδες της Super League, ούτε οι τρεις εκπρόσωποι της Super League 2.

Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης ψήφισαν «ναι» στον διοικητικό απολογισμό της διοίκησης Γκαγκάτση. Αυτό δείχνει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει κοινή φιλοσοφία για το μέλλον και ότι η ΑΕΚ δεν πείθει κανέναν παρά τις φωνές της, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.

Δεν φαίνεται να πείθει ούτε τις ενώσεις καθώς μόνο πέντε ψήφισαν «όχι» και δεν ξέρουμε τι θα έκαναν οι τρεις που αποχώρησαν, λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Για αυτό και η ΑΕΚ δεν έσπευσε να πανηγυρίσει, το ήξερε ότι δεν θα έπειθε κανέναν ότι υπάρχει αντιπολίτευση στην ΕΠΟ και για αυτό διέρρευσε το αόριστο περί αύξησης της δυσαρέσκειας προς την ομοσπονδία.

Η προχθεσινή (12/12) είναι ίσως η μόνη τακτική ΓΣ της ΕΠΟ των τελευταίων ετών που δεν ακούστηκε το παραμικρό για την εικόνα της διαιτησίας, παρά την φυσική παρουσία του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ο οποίος άφησε τον Γκαγκάτση να απαντήσει στην ΑΕΚ για τον καταγγελλόμενο από την ΕΠΟ προπηλακισμό του στο ματς με την ΑΕΚ.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία δεν είναι θέμα των προέδρων ΕΠΣ αλλά της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου μετέχουν οι ΠΑΕ της Super League. Από την πλευρά της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, απλά, επικυρώνει τις εισηγήσεις της.

Γενικά, η συγκεκριμένη επιτροπή είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι καινοτομία της διοίκησης Γκαγκάτση. Οι πρόεδροι των ΕΠΣ που στελεχώνουν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν έχουν ουδεμία αρμοδιότητα και ουδεμία σχέση σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις ΠΑΕ.

Διαβάστε τον απολογισμό της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και θα καταλάβετε:

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου 2025:

Α) Συνήλθε σε έξι (6) συνεδριάσεις και ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν το Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο, πιο συγκεκριμένα:

• Έγκριση ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων του Πρωταθλήματος της Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2025/2026

• Κανονισμοί αγωνιστικής περιόδου 2025/2026

✓ Πειθαρχικός Κώδικας

✓ Κανονισμός Ιδιότητας & Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

• Διόρθωση εκ παραδρομής σφαλμάτων ημερομηνιών μεταγραφικών περιόδων αγωνιστικής περιόδου 2025/2026

• Απόφαση για την έγκριση προκηρύξεων Super League 1 (Ανδρών, K19, K17 και Κ15)

• Απόφαση για την έγκριση Κανονισμού Παρατηρητών SL1

• Έγκριση ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων playouts και playoffs SL1

• Προκήρυξης Κυπέλλου Ελλάδος 2025/2026

• Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)

• Κανονισμός Β’ Ομάδων

• Κανονισμός Δεοντολογίας

• Συζήτηση και εισήγηση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των άρθρων του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολής Προπονήτων Ποδοσφαίρου

• Έγκριση αναφορικά με το πρόγραμμα UEFA Solidarity Scheme

• Αναδιάρθρωση Κατηγοριών

• Απόφαση για την έγκριση προκήρυξης Super League 2 και του αγωνιστικού

προγράμματος

• Απόφαση για την έγκριση Κανονισμού παρατηρητών Super League 2

• Δικονομικός κανονισμός λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων

• Κανονισμός Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου

• Συζήτηση και εισήγηση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των άρθρων των Κανονισμών Αναπτυξιακών Ηλικιών (Βασικές Αρχές Λειτουργίας Αναπτυξιακών Ηλικιών, Κανόνες Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών, Οδηγός Προπόνησης Αναπτυξιακών Ηλικιών, Πολιτική Προστασίας Παιδιών, Προδιαγραφές Γηπέδων και Εστιών Αναπτυξιακών Ηλικιών) καθώς επίσης και των εντύπων οργάνωσης Αναπτυξιακών Ηλικιών Αγωνιστικής Περιόδου 2025/2026

• Αλλαγή ημερομηνίας χειμερινής μεταγραφικής περιόδου για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις μετά από υπόδειξη του συστήματος της FIFA

• Σεμινάριο υπευθύνων ασφαλείας

• Ορισμός αγώνα Super Cup

• Έγκριση Κανονισμού Αδειοδότησης

✓ Κανονισμός αδειοδότησης ανδρών (έκδοση 2025)

✓ Κανονισμός αδειοδότησης γυναικών (έκδοση 2025)

• Συζήτηση για την ένταξη στους Κανονισμούς της ΕΠΟ του άρθρου 108Β του νόμου 2725/1999 ( Β’ ομάδα ΠΑΕ Μέλος Super League 1)

• Συζήτηση για απόκτηση επαγγελματικής μορφής της Α’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών

Β) Εισηγήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ τις προτάσεις της επιτροπής για την τελική επικύρωση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της ΕΠΟ.

Γ) Συζήτησε θέματα που αφορούν στον παράνομο στοιχηματισμό αγώνων ποδοσφαίρου και εισηγήθηκε την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.