Ο Γκαγκάτσης ενημερώνει τον Βρούτση για όσα ειπώθηκαν στην UEFA για τη διαιτησία

Το πρώτο βήμα ήταν η συνάντηση του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση με την UEFA όπου τέθηκαν θέματα που αφορούν την οργανωμένη διαιτησία. Η σχετική συζήτηση έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Το δεύτερο βήμα θα είναι ραντεβού του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Αναμένεται να γίνει στις επόμενες μέρες και ο πρώτος θα ενημερώσει τον δεύτερο για όσα συζητήθηκαν στη Νιόν της Ελβετίας, καθώς «εμπλέκεται» και η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, επειδή θα ζητηθεί αλλαγή του νόμου.

Η UEFA θέλει οι εν ενεργεία διαιτητές να οργανωθούν σε έναν ενιαίο φορέα, η δε ΕΠΟ προβλέπει στο καταστατικό της εγγραφή της Ένωσης Διαιτητών το 2028. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι προκύπτουν ενστάσεις και εντάσεις με την τωρινή Ενωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ, που όμως την αναγνωρίζει ο νόμος. Παρεμπιπτόντως, η Ενωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ έχει προσφύγει στα δικαστήρια κατά της απόφαση της ΓΣ της ΕΠΟ να μην την εγγράψει στα μητρώα της.

Μόνος δρόμος, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΠΟ, για την ένταξη των εν ενεργεία διαιτητών σε έναν φορέα είναι αλλαγή του νομικού πλαισίου. Η ομοσπονδία θα επιδιώξει να αλλάξει το υπάρχον καθεστώς καθώς αρκετοί από τους εν ενεργεία διαιτητές, βοηθοί και παρατηρητές δεν είναι μέλη συνδέσμων διαιτητών που ψηφίζουν για την ΕΔΠΕ/ΟΔΠΕ. Αυτό ισχύει μόνο για όσους συνδέσμους έχουν καλές σχέσεις με τις Ενώσεις, ενώ σε κάποιες περιοχές οι σύνδεσμοι έχουν διαλυθεί.

Η ΕΠΟ θέλει νομικό πλαίσιο που να προβλέπει στελέχωση των συνδέσμων μόνο από εν ενεργεία διαιτητές και παράλληλα ο πρόεδρος να συμμετέχει ακόμη και ως αρχιδιαιτητής στην εκάστοτε επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ. Μόνο έτσι η Ενωση Διαιτητών θα εγγραφεί στα μητρώα της ΕΠΟ, αν και σε αυτό υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ προέδρων ποδοσφαιρικών ενώσεων (ΕΠΣ), εξαρτάται από τις σχέσεις έχουν με τους συνδέσμους.

Στο μεταξύ, ο Βρούτσης φέρεται να έχει πει στην Ένωση Διαιτητών/ΟΔΠΕ ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει ο νόμος. Όμως, τι θα γίνει αν η UEFA ζητήσει αλλαγές εγγράφως;

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κανονισμός διαιτησίας επεστράφη στην ΕΠΟ, επειδή είναι «εκτός νόμου». Όμως, περιέχει όσα προβλέπει η UEFA καθώς τον έφτιαξε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.