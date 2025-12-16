LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.
- Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81: Διπλό στην Πόλη με σούπερ Ναν και «υπογραφή» Αταμάν
