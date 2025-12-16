Το μυστικό της νεότητας κρύβεται στη μαύρη σοκολάτα;

Ερευνητές του King’s College London ανακάλυψαν ότι η θεοβρωμίνη, αλκαλοειδές που χαρίζει στη μαύρη σοκολάτα τη χαρακτηριστική πικρή της γεύση, θα μπορούσε να βοηθήσει το σώμα να παραμείνει βιολογικά πιο νέο.

Αναλύοντας δείκτες γήρανσης του DNA και το μήκος των τελομερών σε περισσότερους από 1.600 ανθρώπους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα συνδέονταν με νεότερη βιολογική ηλικία.

Τα νέα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Aging, εξέτασαν πώς τα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα σχετίζονται με τους μοριακούς δείκτες γήρανσης.

Πώς μέτρησαν οι επιστήμονες τη βιολογική ηλικία

Η βιολογική ηλικία χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί πόσο καλά λειτουργεί το σώμα σε σχέση με τα πραγματικά χρόνια ζωής ενός ατόμου. Οι μετρήσεις αυτές βασίζονται στη μεθυλίωση του DNA, δηλαδή σε μικρά χημικά ίχνη που λειτουργούν ως ρυθμιστικές ενδείξεις πάνω στο DNA μας και μεταβάλλονται σταδιακά όσο μεγαλώνουμε.

Σε δύο μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες μελετών – 509 συμμετέχοντες από το TwinsUK και 1.160 από το KORA – οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα εμφάνιζαν βιολογική ηλικία νεότερη από την χρονολογική τους.

Η καθηγήτρια Jordana Bell, επικεφαλής συγγραφέας και καθηγήτρια Επιγενωμικής στο King’s College London, εξήγησε: «Η μελέτη μας εντόπισε τη σύνδεση ανάμεσα σε ένα βασικό συστατικό της μαύρης σοκολάτας και στη διατήρηση της νεότητας για μεγαλύτερο διάστημα. Δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερη μαύρη σοκολάτα, αλλά αυτά τα ευρήματα μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς καθημερινές τροφές ίσως κρύβουν στοιχεία για μια πιο υγιή και μακροχρόνια ζωή».

Η θεοβρωμίνη στη μαύρη σοκολάτα ξεχώρισε

Η ομάδα των ερευνητών αξιολόγησε επίσης άλλες ενώσεις που βρίσκονται στο κακάο και τον καφέ για να διαπιστώσει αν έχουν την ίδια επίδραση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η θεοβρωμίνη ήταν η ένωση που συνδέθηκε πιο άμεσα με τις παρατηρούμενες διαφορές στη γήρανση.

Για να εκτιμήσουν τη βιολογική ηλικία, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο είδη αξιολογήσεων. Η πρώτη επικεντρώθηκε στις χημικές αλλαγές στο DNA που υποδηλώνουν το ρυθμό γήρανσης. Η δεύτερη μέτρησε το μήκος των τελομερών. Τα τελομερή είναι προστατευτικές δομές στα άκρα των χρωμοσωμάτων, τα οποία όταν είναι πιο κοντά συνδέονται συνήθως με τη γήρανση και προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την υγεία.

* Πηγή: Vita