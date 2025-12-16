Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλώσεις για παιδιά από τον Δήμο Αθηναίων

Τα φετινά «Χριστούγεννα στην Αθήνα», ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει στα παιδιά μια πληθώρα μοναδικών χριστουγεννιάτικων δράσεων στους πολιτιστικούς χώρους, τα εκπαιδευτικά κέντρα και τα μουσεία του κάνοντάς τα πρωταγωνιστές σε ένα γιορτινό ταξίδι μάθησης, παράδοσης, τέχνης και ψυχαγωγίας σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Εργαστήρια δημιουργικής μάθησης

Στο πρόγραμμα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), από τα «στολίδια με αλατοζύμαρο» και τα «καράβια γιορτινά» στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, μέχρι τα εικαστικά εργαστήρια στις Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, οι μικροί συμμετέχοντες καλούνται να ζωγραφίσουν, να πειραματιστούν με υλικά, να κατασκευάσουν γιορτινά χωριά και να ζήσουν τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας, μέσα από εργαστήρια δημιουργικής μάθησης, εικαστικές κατασκευές και εκπαιδευτικές εμπειρίες που συνδυάζουν φαντασία και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η δράση «Η τέχνη δίνει φτερά» στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Ανοίγει τον δρόμο για εφήβους να συνομιλήσουν με τη σύγχρονη τέχνη και να δημιουργήσουν ψηφιακά έργα με VR τεχνολογία, ενώ θεματικά προγράμματα, όπως «Χριστούγεννα στην παλιά Αθήνα» στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου και «Μικροί δημιουργοί των Χριστουγέννων» στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου, προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες που συνδέουν την παράδοση με τη σύγχρονη παιδαγωγική.

Οι θεατρικές παραστάσεις

Εξίσου πλούσιο είναι το θεατρικό και αφηγηματικό μέρος των παιδικών εκδηλώσεων, με παραστάσεις που ζωντανεύουν αγαπημένα παραμύθια και ιστορίες.

Από τον «Λύκο Ζαχαρία» στην Παιδική Βιβλιοθήκη Αθήνας (Σταθμός Λαρίσης) και το «Μαύρο Ψαράκι» στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων μέχρι τις παραστάσεις «Καλικάντζαροι εν δράσει» στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων και «Ο Αϊ-Βασίλης πάει κομμωτήριο» στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου, οι μικροί θεατές συμμετέχουν ενεργά σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρα και θεατρικά παιχνίδια.

Διαβάστε ένα βιβλίο

Οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Αθηναίων φιλοξενούν μεγαλόφωνες αναγνώσεις, αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων ιστοριών με μουσική συνοδεία, ενώ οι υπαίθριες εκδηλώσεις «Τα Χριστούγεννα του Stitch» στην πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια) και η σπονδυλωτή παράσταση μαριονεττών «Το μυστικό του Αϊ – Βασίλη και Ηρακλής, ο προστάτης της ειρήνης» στο Πάρκο Προμπονά, μετατρέπουν την πόλη σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Χριστουγεννιάτικο σκηνικό στην Πλατεία Κοτζιά

Η Πλατεία Κοτζιά υποδέχεται για πρώτη φορά μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά που θα συναρπάσει μικρά και μεγάλα παιδιά.

Στο κέντρο της, το εντυπωσιακό καρουζέλ τους περιμένει για ατελείωτες βόλτες, ενώ στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια θα βρουν γλυκές και αλμυρές γεύσεις, ροφήματα και υπέροχες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα.

Το ξεχωριστό σπιτάκι Kids Corner ανοίγει καθημερινά τις πόρτες του σε παιδιά από 3 ετών, προσφέροντας εργαστήρια συνεχόμενης ροής ζωντανεύουν το πνεύμα των Χριστουγέννων:

Στη δράση «Ώρα για χριστουγεννοστόλισμα» τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους στολίδια από πηλό, στο «Φως των Χριστουγέννων» διακοσμούν φαναράκια, ενώ στο εργαστήριο «Τα δώρα είναι jazz» μετατρέπουν μελωδίες σε εικαστικές εκπλήξεις.

Η ιστορία του «Καλικάντζαρου Πλουτζίνι»

Ζωντανεύει μέσα από μια παιχνιδιάρικη αφήγηση γεμάτη ανατροπές, το face painting χαρίζει σε κάθε παιδί έναν νέο… χριστουγεννιάτικο εαυτό και ένα bubble show γεμίζει την πλατεία με τις πιο εντυπωσιακές φυσαλίδες.

Σε μια όμορφη συνεργασία, το Μουσείο Μαρίας Κάλλας και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου συναντιούνται στο Kids Corner και ενώνουν τις δυνάμεις τους στη δράση «Stencil Art στην πόλη», προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν τις δικές τους γιορτινές carte postales με την τεχνική stencil.

Παράλληλα, θεματικά εργαστήρια καλούν τα παιδιά να φτιάξουν το «Δέντρο των ευχών», να δημιουργήσουν «Το Χωριό των Χριστουγέννων» από χαρτί και να δώσουν ζωή στους πρωταγωνιστές του «Χορού των ξωτικών».

Η γιορτινή εμπειρία απλώνεται και πέρα από το Kids Corner, καθώς το Christmas Market γίνεται και η αφετηρία του Athens Santa Run, της πιο χαρούμενης διαδρομής της πόλης: εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι «Αϊ-Βασίληδες» συναντιούνται το πρωί της Κυριακής 20/12 για μια βόλτα χωρίς χρονόμετρα, με μόνο οδηγό τη διάθεση και τον κοινωνικό σκοπό της δράσης.

Christmas Family Day

Λίγες ημέρες αργότερα, το Christmas Family Day στις 27/12 ετοιμάζει στο Christmas Market μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, γεμάτη εργαστήρια, δημιουργικό παιχνίδι, πειράματα, αφηγήσεις και συναντήσεις με τον Άγιο Βασίλη, με την ημέρα να κορυφώνεται με τη συναυλία της Kids Radio Banda, που γεμίζει την Πλατεία Κοτζιά με ρυθμό, χαμόγελα και τη ζωντάνια ενός αληθινού family party.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται τα παιδιά και τις οικογένειες με μια σειρά από μαγικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες.

Στη «Χριστουγεννιάτικη βραδιά κινηματογράφου», ο χώρος μεταμορφώνεται σε σινεμά όπου μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν back-to-back δύο από τις πιο αγαπημένες γιορτινές ταινίες, τον «Γκριντς» και το «Μόνος στο σπίτι»

. Τα «Ξωτικά εν δράσει» καλούν τα μικρά παιδιά σε ένα τρυφερό θεατρικό παιχνίδι, όπου όλοι μαζί βοηθούν τον Άγιο Βασίλη να ετοιμάσει δώρα και να σκορπίσει χαρά, ενώ στη διαδραστική παράσταση «Μυθικές μεταμορφώσεις: Μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια», τα παιδιά ταξιδεύουν στα μυστικά και τους ήχους των Χριστουγέννων.

Και για το τέλος, το «Χριστουγεννιάτικο μυστήριο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης» μετατρέπει χώρους της Αγοράς σε έναν παιχνιδιάρικο λαβύρινθο με γρίφους, κρυμμένα στοιχεία και καλικάντζαρους που περιμένουν να αποκαλυφθούν μέσα από συνεργασία, φαντασία και πολλή γιορτινή ενέργεια.

Στο Athens Book Space

Το Πάρκο Ελευθερίας γεμίζει μαγεία, παιχνίδι και γιορτινές… «επισκέψεις» σε άστρα και πλανήτες.

Το ταξίδι ξεκινά με «Face painting» από την ομάδα Μουτζούρες, όπου τα παιδιά μεταμορφώνονται σε Ρούντολφ, ξωτικά και χριστουγεννιάτικες νεράιδες, την ώρα που το «Christmas magic bubble show» απλώνει στον αέρα πολύχρωμες φούσκες που ξυπνούν τη φαντασία ακόμη και των πιο μικρών.

Η γιορτή συνεχίζεται με τη διαδραστική χορευτική παράσταση «Τόποι αλλού – Ομάδα Art Can Act», όπου δύο ταξιδευτές οδηγούν τα παιδιά σε φωτεινούς, ονειρικούς πλανήτες γεμάτους χρώμα και χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Όταν πέσει το σκοτάδι της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, την Κυριακή 21/12, η «Αστροπαρατήρηση στο Πάρκο» προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να κοιτάξουν ψηλά και να ανακαλύψουν τον ουρανό μέσα από τηλεσκόπια.

Λίγες μέρες αργότερα, το Athens Book Space επιστρέφει με νέες εκπλήξεις: οι φυσαλίδες γίνονται πρωταγωνίστριες στο «Bubble parade: Ο κήπος των ευχών», μια «παρέλαση» χαράς που μετατρέπει το πάρκο σε χώρα φωτός και ελπίδας, ενώ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν το ολοκαίνουργιο εικαστικό kit «Χρωματίζοντας τα Χριστούγεννα!» που ετοίμασε η ομάδα του Athens Book Space ειδικά για τους μικρούς καλλιτέχνες.

Και τέλος, η μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Άγιος Βασίλης ψάχνει Άγιο Βασίλη» φέρνει στο επίκεντρο τους πιο απρόβλεπτους –και αποτελεσματικούς– ήρωες, που καλούνται να σώσουν τα Χριστούγεννα με χιούμορ, μουσική και μαγεία.

Μουσείο Μαρία Κάλλας

Οι γιορτές αποκτούν καλλιτεχνικό χαρακτήρα, καθώς ο χώρος γεμίζει μουσικές, ιστορίες και δημιουργία. Στο πρωτότυπο οικογενειακό πρόγραμμα «Avanti Maestro! Χρώματα, μουτζούρες και μουσικές», το πιάνο συναντά τα πινέλα και τα παιδιά μετατρέπουν τον ρυθμό σε εικόνες.

Μέσα από παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό και πολύ χρώμα, απίθανες μουσικές μουτζούρες παίρνουν ζωή και ξετυλίγουν τις δικές τους γιορτινές ιστορίες από λαμπερούς φανταστικούς κόσμους.

Λίγες ημέρες μετά, το Μουσείο υποδέχεται τον αξιαγάπητο ήρωα της ομάδας «Ανεμόμυλοι» στην παράσταση «Τα Χριστούγεννα του λύκου Ζαχαρία». Ο λύκος Ζαχαρίας –που δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τις γιορτές– περιπλανιέται αναζητώντας παρέα, προτού τελικά ανακαλύψει πως το πνεύμα των Χριστουγέννων μπορεί να αλλάξει ακόμη και τη δική του διάθεση, σε μια ζεστή, χιουμοριστική ιστορία για τη φιλία, τη χαρά και την ανατροπή.

Πληροφορίες

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των «Χριστουγέννων στην Αθήνα» εδώ.