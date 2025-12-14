magazin
Νέες ταινίες: Λίγο δράμα, λίγος τρόμος και στο βάθος Χριστούγεννα
inTickets 14 Δεκεμβρίου 2025 | 08:40

Νέες ταινίες: Λίγο δράμα, λίγος τρόμος και στο βάθος Χριστούγεννα

Αυτές είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Spotlight

Με τις γιορτές να πλησιάζουν, οι σκοτεινές αίθουσες υποδέχονται τα πρώτα φιλμ με άρωμα Χριστουγέννων – έστω κι αν κρύβουν αρκετές δόσεις τρόμου και δράματος στις νέες ταινίες της εβδομάδας.

Η Ρόουζ Μπερν, με μια οσκαρική ερμηνεία πρωταγωνιστεί στο δράμα «Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα», ο απρόβλεπτος Αλέν Γκιροντί επιστρέφει με το περίεργο θρίλερ «Misericordia», ενώ η Τσι Χαγιακάoυα επιβεβαιώνει το ταλέντο της, με το «Ρενουάρ».

Ο Οζ Πέρκινς προκαλεί και πάλι ανατριχίλες με το «Keeper», ενώ στην παράδοση των χριστουγεννιάτικων ταινιών τρόμου, υπάρχει και το «Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα».

Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα

YouTube thumbnail

Δραματική ταινία, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Μέρι Μπρόνστιν, με τους Ρόουζ Μπερν, Άσαπ Ρόκι, Κόναν Ο’Μπράιεν, Άιβι Γουόλκ, Ντανιέλ ΜακΝτόναλντ, Κρίστιαν Σλέιτερ, Έλα Μπέιτι κα.

Η πιο αγχωτική ταινία που μπορούμε να θυμηθούμε και μάλιστα για ένα οικογενειακό δράμα. Μια ντελιριακή αλληγορία, για το στρες που προκαλεί η μητρότητα, σε μια ταινία, που πολύ γρήγορα εξελίσσεται σε ψυχεδελικό θρίλερ, με την ηρωίδα να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της και ταυτόχρονα να της πέφτει κυριολεκτικά ο ουρανός στο κεφάλι.

Στη δεύτερη ταινία της και με απόσταση 17 χρόνων από το ντεμπούτο της, η Μέρι Μπρόνστιν πακετάρει μια κρίση πανικού σε φιλμ, φτιάχνοντας ένα περίτεχνο, ασφυκτικό πορτρέτο μιας γυναίκας, που τίποτα δεν της πάει καλά και καταρρέει από το βάρος των προσδοκιών, που στερεοτυπικά έχει θέσει η κοινωνία για τις μητέρες, αλλά και μπροστά στις δικές της αγωνίες για το αν είναι πράγματι μία καλή μάνα.

Κατακτώντας το κοινό και την κριτική στο φεστιβάλ του Βερολίνου, όπου προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα, η ταινία της Μπρόνστιν έρχεται ρηξικέλευθα να αποτυπώσει το άγχος μίας μητέρας, για το μεγάλωμα του παιδιού της, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία, που ενώ μας συστήνεται ως μία μαύρη κωμωδία, εξελίσσεται με τραχύτητα σε ένα παραισθησιογόνο ψυχολογικό θρίλερ, βάζοντας στο επίκεντρό της μια γυναίκα που, μέσα στη γενικότερη ατυχία της, είναι έτοιμη να καταρρεύσει ψυχικά.

Τα κοντινά πλάνα της ηρωίδας και οι ξέφρενοι ρυθμοί, δημιουργούν ένα παραισθησιογόνο θρίλερ, που ορισμένες φορές ξεφεύγει, αλλά δεν χάνει τον δρόμο του

Η ζωή της Λίντα σταδιακά οδεύει προς την κατάρρευση, όταν μια τρύπα στο ταβάνι έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το διαμέρισμά της, ενώ η κόρη της πάσχει από μια μυστηριώδη ασθένεια και ο ναυτικός σύζυγός της είναι διαρκώς απών, ενώ ακόμα κι ο ψυχολόγος και συνάδελφός της δείχνει να την αντιπαθεί σφόδρα. Η ίδια, μία ψυχοθεραπεύτρια, στα όρια της νευρικής κρίσης, έχοντας συνεχώς την γκρίνια του παιδιού, θα μετακομίσει σε ένα μοτέλ, όπου θα έρθει αντιμέτωπη με ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά και με τον εαυτό της, τις υποχρεώσεις, τα άγχη και τον ταραγμένο ψυχισμό της.

Τα κοντινά πλάνα της ηρωίδας και οι ξέφρενοι ρυθμοί, δημιουργούν ένα παραισθησιογόνο θρίλερ, που ορισμένες φορές ξεφεύγει, αλλά δεν χάνει τον δρόμο του, αποφεύγει τη σοβαροφάνεια και με τόλμη φτάνει στα άκρα, μεγεθύνοντας το άγχος της ηρωίδας σε κάθε πλάνο.

Στα υπέρ της ταινίας και η διεισδυτική μεταφορά της γονεϊκής υπερκόπωσης στις σύγχρονες κοινωνίες, που, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα της καθημερινότητας, μπορεί να μετατραπούν σε ένα ανυπόφορο στρες, ένα θρίλερ, που δεν έχει τελειωμό και συνεχώς ανανεώνεται, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ατέλειωτου πανδαιμόνιου.

Ωστόσο, η ταινία δεν θα είχε την αποτελεσματικότητά της, αν δεν πρωταγωνιστούσε, με μία οσκαρικών επιδόσεων ερμηνεία, η Ρόουζ Μπερν, που αποτελεί την παλλόμενη καρδιά του έργου, καθώς ένα βλεφάρισμά της, μία ανεπαίσθητη κίνησή της, κουβαλά την ένταση μίας γυναίκας, συναισθηματικά έτοιμης να συντριβεί κάτω από την πίεση της μητρότητας και των αναποδιών της ζωής.

Ρενουάρ

YouTube thumbnail

Δραματική ταινία, ιαπωνικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Τσι Χαγιακάoυα, με τους Γιούι Σουζούκι, Χικάρι Ισίδα, Λίλι Φράνκι Γιούμι Καβάι, Αγιούμου Νακάτζιμα κα.

Στη δεύτερη ταινία της, μετά από το προ τριετίας συνταρακτικό κοινωνικό της δράμα «Πλάνο 75», που είχε κερδίσει τη Χρυσή Κάμερα στις Κάννες, η Τσι Χαγιακάουα επιβεβαιώνει το ταλέντο της, με την απαράμιλλη απλότητά της, την οποία εμπλουτίζει με μέτρο και αυτοσυγκράτηση από παράδοξες πινελιές, όσο και η ιστορία της.

Όπως και στο ντεμπούτο της, η ταινία μιλάει για τον θάνατο, αλλά αυτή τη φορά απ’ την οπτική πλευρά μίας έφηβης, της γλυκιάς ηρωίδας της, όταν έρχεται αντιμέτωπη με τον κόσμο των μεγάλων. Έναν κόσμο που παρατηρεί, προσπαθεί να τον κατανοήσει και ταυτόχρονα να διατηρήσει την αθωότητά της, που η πραγματικότητα των ενηλίκων προσπαθεί να της κλέψει.

Το φιλμ, που προβλήθηκε στο Διαγωνιστικό Τμήμα του φεστιβάλ των Καννών, παρά τις αφηγηματικές του ατέλειες, τον χρόνο που δεν συμβαδίζει με την ενηλικίωση της ηρωίδας, γεγονότα που μένουν εκτός κάδρου και πρέπει να ανακαλύψει ο θεατής μόνος του, αλλά και διφορούμενες σκηνές, καταφέρνει να μιλήσει – και πάλι – χαμηλόφωνα και με μία ξεχωριστή σεμνότητα, για τον θάνατο, μέσα από τη διαπεραστική ματιά ενός κοριτσιού και της ιαπωνικής κουλτούρας.

Μια ταινία σαν ένα ημερολόγιο από μικρές, μεγάλες έως και ασήμαντες στιγμές, στο περιθώριο μιας τραγικής πραγματικότητας

Ένα ζεστό καλοκαίρι στη δεκαετία του ‘80, ένα γλυκό 11χρονο κορίτσι, η Φούκι, έχοντας χάσει τους συμμαθητές της, που έφυγαν για διακοπές, θα πρέπει να συμβιβαστεί και πάλι με τη μοναξιά της, καθώς η μητέρα της πρέπει να μοιράζει τη μέρα της, μεταξύ δουλειάς και φροντίδας του συζύγου της, που παλεύει με τον καρκίνο. Η Φούκι, θα καταφύγει στη ζωηρή παιδική φαντασία της, για να ξεφύγει από τον επικείμενο χαμό του πατέρα της, γράφοντας μακάβριες ιστορίες, με τίτλο «Θα ήθελα να είμαι ορφανή». Όμως, ο κόσμος των ενηλίκων γύρω της, δεν συμμερίζεται πάντα την αφέλεια και την καλοπροαίρετη παιδική φαντασία της και θα έρθει αντιμέτωπη με μικροαπατεώνες, εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου και άτομα με επικίνδυνες επιδιώξεις.

Η Χαγιακάουα, δημιουργώντας μια ρευστή εικονογράφηση, ξεδιπλώνει το στόρι της σαν ένα ημερολόγιο από μικρές, μεγάλες έως και ασήμαντες στιγμές, στο περιθώριο μιας τραγικής πραγματικότητας, συνθέτοντας όμορφα και λιτά την παιδική φαντασία με την πραγματικότητα, το όνειρο με τη γρήγορη ενηλικίωση.

Μια ενηλικίωση, που θα έρθει μέσα από τη σχέση της μητέρας της με έναν άγνωστο νεαρό άντρα, τις δήθεν μαγικές θεραπείες, μάντισσες και λοιπούς τυχάρπαστους, τη διφορούμενη συνάντηση με έναν παιδόφιλο, αλλά και τον επερχόμενο θάνατο του πατέρα.

Και ταυτόχρονα φτιάχνει ένα φωτεινό πορτρέτο, ενός ανήσυχου, ασυνήθιστου κοριτσιού, που υπηρετεί άψογα η μικρή Γιούι Σουζούκι, ένα ακόμη δυνατό σημείο της ταινίας της Χαγιακάουα, η οποία αυτή τη φορά, εν αντιθέσει με τη στιβαρή της ματιά στο ντεμπούτο της, αφήνει τη σκέψη και τη ματιά της να πλανιέται, έως και να αποσπάται από το μείζον, την αστείρευτη σκληρότητα της ζωής.

Misericordia

YouTube thumbnail

Θρίλερ, γαλλικής και ισπανικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Αλέν Γκιροντί, με τους Φελίξ Κιζίλ, Κατρίν Φρο, Ζαν-Μπατίστ Ντουράν, Σερζί Ρισάρ, Ζακ Ντεβελέ κα.

Απρόβλεπτος και τολμηρός δημιουργός, ο Αλέν Γκιροντί επιστρέφει με ένα ιδιοσυκρασιακό θρίλερ, με το χιούμορ να διαπερνά όλες τις πτυχές του και να δίνει έναν παράξενο κωμικό τόνο, δημιουργώντας τελικά ένα αταξινόμητο φιλμ, στο οποίο η αγάπη και το μίσος, ο ερωτισμός και η βία, η πνευματική χάρη και η θανάσιμη αμαρτία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Έχοντας ένα σενάριο που κυριαρχούν η μυστικότητα, η διττή γλώσσα, η έντονη επιθυμία, τα ψέματα και η αλήθεια, ο Γκιροντί επιμένει στη δική του διακριτή αφήγηση, ενθουσιάζοντας το κοινό στο φεστιβάλ των Καννών, στην πρεμιέρα της ταινίας του, καθώς αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τη γνώση του για την ανθρώπινη φύση, αλλά και την ικανότητά του να παρεμβάλει δεξιοτεχνικά το διαολεμένο του χιούμορ.

Η επιστροφή του Ζερεμί στη γενέτειρά του, ένα απομακρυσμένο χωριό, για την κηδεία του πρώην αφεντικού του, εξελίσσεται σταδιακά σε μία λαγουδότρυπα παραδοξότητας, αιματηρών μυστηρίων και απρόσμενων σεξουαλικών επιθυμιών. Όσο η προσωρινή παραμονή του Ζερεμί στο σπίτι τής χήρας του εκλιπόντος παρατείνεται, τόσο περισσότερο αρχίζει να επισκιάζεται από μία εξαφάνιση, τις απειλητικές διαθέσεις ενός γείτονα και τις παρεξηγήσιμες προθέσεις του ιερέα του χωριού.

Ο Γκιροντί επιστρέφει στους ελκυστικούς αφηγηματικούς κώδικες που τον ανέδειξαν ως έναν ακατάτακτο απροσδόκητο δημιουργό

Το στόρι εστιάζει σε πέντε κύριους χαρακτήρες, που συνωστίζονται σε ένα μικροσκοπικό ορεινό χωριό: Έναν νεαρό, που επιστρέφει στο χωριό του για την κηδεία, τη ήρεμη χήρα του εκλιπόντος που τον φιλοξενεί, προκαλώντας τον φθόνο στο χωριό και τη δυσαρέσκεια του γιου της, έναν μοναχικό ιερέα που βρίσκεται συνεχώς στις πιο απροσδόκητες στιγμές και στα πιο απίθανα μέρη κι έναν παράξενο γείτονα. Το σενάριο προβάλει μία σειρά συμπτώσεων, που επαναλαμβάνονται, προκαλώντας μία δίνη ξεκαρδιστικών καταστάσεων, ενώ σύντομα υπάρχει και μια εξαφάνιση, που δημιουργεί υποψίες και την παρουσία αστυνομικών.

Ο Γκιροντί επιστρέφει στους ελκυστικούς αφηγηματικούς κώδικες που τον ανέδειξαν ως έναν ακατάτακτο απροσδόκητο δημιουργό, που δεν δείχνει συμβιβασμένος με τα συνηθισμένα, εδώ, με τη φόρμουλα ενός ερωτικού θρίλερ. Αντιθέτως, προτιμά να ριψοκινδυνεύσει έως εσχάτων σε ένα γοητευτικά παράξενο υβριδικό βραδυφλεγές μείγμα – νεονουάρ, μυστηρίου, εγκλήματος, ερωτικού θρίλερ και κωμωδίας – με σουρεαλιστικές νότες που εμπλουτίζουν τον μικρόκοσμό του και της αινιγματικής πλοκής του.

Οι καλοδουλεμένοι χαρακτήρες, υπηρετούνται ικανοποιητικά από το καστ, απ’ το οποίο ξεχωρίζει εμφανώς η πολύπειρη Κατρίν Φροτ.

Keeper

YouTube thumbnail

Ταινία τρόμου, αμερικάνικης και καναδικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία του Όσγκουντ Πέρκινς, με τους Τατιάνα Μασλάνι, Ρόσιφ Σάδερλαντ, Κλεν Φρίζεν, Κριστίν Παρκ, Κερτ Τέρτον, Τες Ντέγκενστάιν κα.

Ο Όσγκουντ Πέρκινς, έχει αρχίσει να αποκτά ένα ειδικό βάρος στο σινεμά horror, καθώς μέσα σε ένα χρόνο παρουσιάζει την τρίτη του κατά σειρά ταινία τρόμου, μετά τα αξιόλογα «Longlegs» και «The Monkey», αλλά και να φτιάχνει το όνομά του, που φέρει τη βαριά κληρονομιά του φημισμένου πατέρα του Άντονι Πέρκινς, αλλά και συνώνυμο του τρόμου, λόγω «Ψυχώ».

Χωρίς να πρωτοτυπεί, ο Πέρκινς θα μπει στον σκοτεινό κόσμο των τοξικών ρομαντικών σχέσεων (μια μόδα διαρκείας) που οδηγούν στον τρόμο και στη φρίκη. Ο στιλίστας Πέρκινς θα δώσει υποσχέσεις, τις οποίες θα τηρήσει έως έναν βαθμό, αφού πρώτα θα ανακυκλώσει εξαντλητικά το κλίμα ανησυχίας και της υπόνοιας ότι κάτι τρομερό θα συμβεί στο επόμενο πλάνο και κυρίως στο τελευταίο μέρος της ταινίας του, όταν θα απελευθερωθεί από τις συμβάσεις και τη λογική των πετυχημένων κλισέ.

Χωρίς να θέλει να σπάσει τις γνώριμες φόρμουλες και τα κλισέ, ο Αμερικάνος σκηνοθέτης, θα καταφέρει να παγιδεύσει τον θεατή σε έναν ανατριχιαστικό κύκλο φόβου

Η Λιζ, μια ζωγράφος και ανεξάρτητο πνεύμα και ο Μάλκολμ, ένας γιατρός, πηγαίνουν σε μια απομονωμένη καλύβα για ένα σαββατοκύριακο, προκειμένου να γιορτάσουν την επέτειο ενός χρόνου από τον γάμο τους. Στο δείπνο τους διακόπτονται από την απροσδόκητη άφιξη του ενοχλητικού ξαδέλφου του Μάλκομ, Ντάρεν και της κοπέλας του, η οποία δεν μιλάει καθόλου αγγλικά. Καθώς ο Μάλκομ μαλώνει τον Ντάρεν, η κοπέλα του προειδοποιεί στα αγγλικά την Λιζ ότι η τούρτα που βρήκαν στην καλύβα έχει απαίσια γεύση. Παρά ταύτα, η Λιζ αργότερα θα φάει ένα κομμάτι, για να μη δυσαρεστήσει τον Μάλκομ, ο οποίος δέχεται ένα τηλεφώνημα και λέει ότι πρέπει να πάει στην πόλη για να φροντίσει έναν ασθενή του, αφήνοντας μόνη τη γυναίκα του. Παράξενα πλάσματα θα εμφανιστούν στο σπίτι, ενώ ο Ντάρεν επιστρέφει.

Κρατώντας καλά κρυμμένα μυστικά, με τα κοντινά πλάνα του να κρύβουν την πληροφόρηση στον θεατή – ούτε καν το μέγεθος του σπιτιού – τονώνει την ένταση του φιλμ και δημιουργεί ένα άθροισμα δυνατών εικόνων και σασπένς, αλλά που δεν μπορεί να συγκολλήσει αφηγηματικά επαρκώς, να δώσει πνοή και συνέχεια στην ιστορία του. Η απορία του θεατή αν πρόκειται για μια ιστορία φαντασμάτων, ένα σουρεαλιστικό φιλμ τρόμου ή απλώς ένα ταξίδι στο οποίο πήγαν όλα στραβά, δύσκολα θα κατανοηθεί, ακόμη και μετά το φινάλε.

Χωρίς να θέλει να σπάσει τις γνώριμες φόρμουλες και τα κλισέ, ο Αμερικάνος σκηνοθέτης, θα καταφέρει να παγιδεύσει τον θεατή σε έναν ανατριχιαστικό κύκλο φόβου, μέχρι την έλευση του τρόμου και του λυτρωτικού τέλους, έχοντας ως βασικό σύμμαχο την Τατιάνα Μασλάνι, μια ηρωίδα, που εκφράζει ιδανικά τη γυναίκα που θέλει να εμπιστευτεί αυτόν που αγαπά και βεβαίως να θέλει να επιζήσει.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες

Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα

Στην παράδοση των χριστουγεννιάτικων ταινιών… τρόμου, έρχεται λίγο πριν τις εορταστικές νύχτες αυτό το σλάσερ, ριμέικ της ταινίας του 1984, «Άγια Νύχτα, Νύχτα Θανάτου», από τον άγνωστο Μάικ Νέλσον.

Το φιλμ, αμερικάνικης παραγωγής 2025, που δεν έχει και πολύ σχέση με το πρωτότυπο, έχει την πλάκα του και θα διασκεδάσει ως ένα σημείο τους φαν του είδους, παρά τη γρήγορη εξάντληση των ιδεών και την ανακύκλωση των γνώριμων κλισέ.

Το σχηματικό σενάριο θέλει έναν νεαρό, που είδε σε παιδική ηλικία έναν ντυμένο Άι Βασίλη να σκοτώνει γονείς και παππού, να επιστρέφει ως εκδικητής φορώντας με τη σειρά του «τη χριστουγεννιάτικη στολή του Κόκα κόλα» και να μοιράζει πτώματα με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κάποιος και συνάμα να κομματιάζει το εορταστικό γλυκερό κλίμα και των συμβολισμών του. Με τους Ρόχαν Κάμπελ, Ρούμπι Μοντίν, Μάικ Άτσεσον, Ντέιβιντ Μπράουν κα.

Το Δέντρο που Πληγώναμε

Η υπέροχη ταινία του Δήμου Αβδελιώδη έρχεται, 40 χρόνια μετά την πρεμιέρα της, να δοκιμάσει την αντοχή της, σε μία επετειακή επανέκδοση. Ο αγαπητός, σεμνός και ευαίσθητος δημιουργός από τη Χίο, που παρά τις λιγοστές ταινίες του, θα αφήσει το αποτύπωμά του στο νέο ελληνικό σινεμά, εδώ στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, θα μας μεταφέρει στην πατρίδα του και στη δεκαετία του ‘60, για να μας θυμίσει υποδειγματικά τη μαγεία της χαμένης αθωότητας, αλλά και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής επαρχίας, τότε που μαστιζόταν από τη φτώχεια, αλλά και την εμφανή παρουσία του χωροφύλακα.

Η ιστορία δύο φίλων αγοριών, οι καλοκαιρινές τους περιπέτειες, η ανεμελιά, τα πρώτα σκιρτήματα της καρδιάς, το αμάρτημα ενός τσιγάρου, τα παιχνίδια μακριά από τα βλέμματα των μεγάλων, καθώς και η κυριαρχία της φύσης, αποτυπώνονται ποιητικά, αλλά και εκτυφλωτικά από τον έξοχο διευθυντή φωτογραφίας Φίλιππο Κοτσάφτη.

Ο ποιητικός ρεαλισμός δένει απόλυτα με τη λιτή αφήγηση, οι εικόνες συγκινούν και προκαλούν τη νοσταλγία για μία Ελλάδα, που με όλα τα στραβά και ανάποδά της, μοιάζει ειδυλλιακή και σχεδόν ξεχασμένη.

Υπέροχοι οι δυο πιτσιρικάδες που πρωταγωνιστούν, ενώ η μουσική σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου, δένει με το άρωμα των μαστιχόδεντρων, την αρμύρα και το άνυδρο χώμα του νησιού.

Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς

Ακόμη μία παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων στο πνεύμα των ημερών, σε αμερικάνικη και νοτιοκορεάτικη παραγωγή του 2025 και σε σκηνοθεσία του Σεόνγκ-χο Γιανγκ.

Ένα φροντισμένο και συμβατικό, ψηφιακό animation πάνω στην «πιο μεγάλη ιστορία του κόσμου», μέσα τα μάτια ενός μικρού παιδιού.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τις φωνές των Γεράσιμου Γεννατά, Βαγγέλη Μάγειρου, Χρήστο Λαγκούση, Ιωάννα Αβδελοπούλου, Μαρία Γκιώνη, Ναταλία Αθανασιάδη, Θανάση Χαλκιά κα.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;
Don't be a d!ck 13.12.25

Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Αν αναρωτιέσαι τι χρειάζεται για να ανάψει πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο street party, η απάντηση αυτή τη φορά είναι απλή: έναν Ολλανδό θρύλο στα decks, 599 κομμάτια μαργαρίτας και μια Φειδίου που δεν παίρνει «ανάσα»

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το «όχι» των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
