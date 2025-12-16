Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι τρεις αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής και φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση διαφθοράς.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου Τμήματος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., οι λεγόμενοι «Αδιάφθοροι», οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρονται να προέβαιναν σε σειρά παράνομων ενεργειών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, κατηγορούνται ότι είτε παρέβλεπαν τροχονομικές παραβάσεις, είτε βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φέρονται να ενημέρωναν οδηγούς για επικείμενα μπλόκα της Τροχαίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επισπεύδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας, όπως άδειες και πινακίδες. Όλες οι παραπάνω ενέργειες, όπως εκτιμάται από τις αρχές, πραγματοποιούνταν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τους κατηγορούμενους να αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.