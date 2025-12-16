Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο

Ο 43χρονος μποξέρ ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Κυριακή, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής είχε επιτεθεί σε ορθοπεδικό στο νοσοκομείο του Αιγίου και κρύβονταν στο σπίτι του, για να μην εντοπιστεί από τις αρχές.

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία που ολοκληρώθηκε το πρωί για τα αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ. Ο 43χρονος που γρονθοκοπούσε ορθοπεδικό την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου επί 20 έως 30 λεπτά, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα της Κυριακής.

Το πρωί της Παρασκευής όταν ο 43χρονος πήγε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αιγίου για εξέταση, φέρεται να διαφώνησε με τον γιατρό για την διαδικασία θεραπείας του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε επίθεση.

Όπως δήλωσε ο γιατρός «Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε το θύμα της επίθεσης.

Ακολούθησε ο άγριος ξυλοδαρμός από τον μποξέρ

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος, μεταφέρθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου.

Πλέον, η δικαιοσύνη καλείται να απαντήσει σε τι κατάσταση ήταν όταν πήγε στο νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή, καθώς η περιτονίτιδα κάνει σαφές ότι υπήρχε παθολογικό πρόβλημα που είτε διαγνώστηκε, είτε όχι.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου το μεσημέρι έγινε και η κηδεία του 43χρονου.