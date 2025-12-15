Τσεχία: Διορίζεται εκ νέου πρωθυπουργός ο δεξιός δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις

Πάνω από δύο μήνες μετά τη συντριπτική νίκη του στις γενικές εκλογές του Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ANO, Αντρέι Μπάμπις, διορίστηκε νέος πρωθυπουργός της Τσεχίας από τον πρόεδρο Πέτρ Πάβελ την Τρίτη το πρωί.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υλοποιήσω το πρόγραμμα της κυβέρνησής μου και να κάνω την Τσεχική Δημοκρατία το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς σε ολόκληρο τον πλανήτη», δήλωσε ο Μπάμπις με τον χαρακτηριστικό του ταπεινό τρόπο μετά τον πολυαναμενόμενο διορισμό του στο Κάστρο της Πράγας.

Ο Πάβελ, από την άλλη πλευρά, προειδοποίησε ότι η Τσεχία αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα που απαιτούν τόσο «όραμα» όσο και «θάρρος» και επέμεινε για άλλη μια φορά ότι η θέση της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αμφισβητείται. Αυτή είναι τεχνικά η τρίτη φορά που ο Μπάμπις, ο οποίος ήταν ήδη πρωθυπουργός μεταξύ 2017 και 2021, αναλαμβάνει την ηγεσία της τσεχικής κυβέρνησης, μετά την πρώτη του διορισμό με μειοψηφική κυβέρνηση που απαιτούσε δύο ψήφους εμπιστοσύνης από τη Βουλή πριν από περίπου οκτώ χρόνια.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη ήρθε μετά από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ του δισεκατομμυριούχου σλοβάκικης καταγωγής, των εταίρων του συνασπισμού του – του ακροδεξιού κόμματος SPD και των συντηρητικών Motorists – και του προέδρου Πάβελ, ο οποίος ανέλαβε πιο ενεργό ρόλο στις μεταεκλογικές συνομιλίες από ό,τι πολλοί περίμεναν, καθορίζοντας τα όρια του προγράμματος της μελλοντικής κυβέρνησης, τους υποψήφιους υπουργούς και τα συμφέροντα του Μπάμπις σε σχέση με τον όμιλο Agrofert.

Τώρα, η κυβέρνηση πλειοψηφικoύ συνασπισμού μεταξύ του ANO, του SPD και των Motorists θα πρέπει να αντιπαρατεθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης του νέου κοινοβουλίου μετά τις διακοπές στα μέσα Ιανουαρίου.

Ποιος είναι Μπάμπις

Ο δισεκατομμυριούχος, επικεφαλής του ομίλου Agrofert (χημικά, γεωργία κ.λπ.), κατέχει την έβδομη μεγαλύτερη περιουσία στην Τσεχική Δημοκρατία, η οποία έχει 10,9 εκατομμύρια κατοίκους και είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κατάταξη του περιοδικού Forbes.

Ο Αντρέι Μπάμπις – ο οποίος στα 71 του είναι ο γηραιότερος πρωθυπουργός της Τσεχίας στη σύγχρονη ιστορία – υποσχέθηκε προεκλογικά να αυξήσει τα κοινωνικά επιδόματα, να μειώσει τη βοήθεια που χορηγεί η Πράγα στην Ουκρανία και να βάλει «πρώτα την Τσεχία».

Η επάνοδός του στην εξουσία ενδέχεται να σημάνει την ανασύσταση συμμαχίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που αρνούνται να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία κι εμποδίζουν τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο Μπάμπις υπήρξε συνιδρυτής, με τον Βίκτορ Ορμπαν, της ευρωσκεπτικιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» στο ΕΚ.

Εχει πάντως απορρίψει την ιδέα να οργανώσει δημοψήφισμα για την αποχώρηση της Τσεχίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, που ζητεί το SPD.

Ο Μπάμπις αντιμετώπισε ποινικές διώξεις για απάτη που σχετιζόταν με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις το 2007, κατηγορίες που αρνήθηκε, διατεινόμενος πως αποτελούσαν μέρος εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του.