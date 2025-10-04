newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Εκλογές στην Τσεχία: Νικητής ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις – Θέλει κυβέρνηση με στήριξη της Ακροδεξιάς
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 20:58

Εκλογές στην Τσεχία: Νικητής ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις – Θέλει κυβέρνηση με στήριξη της Ακροδεξιάς

Ο Αντρέι Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο στην Τσεχία

Σύνταξη
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ θα επιδιώξει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση στην Τσεχία, δήλωσε ο ηγέτης του, ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Α. Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Δήλωσε, όμως, ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στην «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνησή του.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόλις το 22,7%.

Η συμμετοχή άγγιξε το 68%, το υψηλότερο από το 1998. Η παράταξη STAN ακολουθεί με 10%, ενώ το ακροδεξιό, ευρωσκεπτικιστικό SPD βρίσκεται στο 8%. Έκπληξη των εκλογών αποτελεί το νέο κόμμα Motorists for Themselves, που μπαίνει στη Βουλή με 7%. Αντιθέτως, το αριστερό «Stačilo!» πιθανότατα δεν περνά το όριο. Ο Π. Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Α. Μπάμπις για την εκλογική νίκη του.

Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία, Αντρέι Μπάμπις

Η τακτική του Μπάμπις που τον έφερε στην πρώτη θέση

Ο Αντρέι Μπάμπις, Τσέχος κροίσος -έβδομος πλουσιότερος στη χώρα του- κατάφερε με λαϊκιστικές υποσχέσεις για μείζονα οικονομικο-κοινωνικά προβλήματα και με ένα επιμελώς casual ντύσιμο κατά την προεκλογική εκστρατεία να προβληθεί, σε κόντρα ρόλο, ως «ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας», αυτός που νοιάζεται για τα βάσανα του μέσου πολίτη.

Εστίασε στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό που «κατατρώει» τους μισθούς και το ενεργειακό κόστος που παραμένει υψηλό.

Υπό το μότο «αγωνίζομαι για τα εθνικά συμφέροντα», αντιτίθεται στη σημαντική βοήθεια που παρέχει στην Ουκρανία η απερχόμενη κυβέρνηση της Πράγας, ενόσω στα εδάφη της Τσεχίας έχουν βγει καταφύγιο περίπου μισό εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες.

Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε
Διατροφικές συνήθειες 04.10.25

Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε

Τι συνέβη και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» κατέληξε ανενεργή στην Ευρώπη; Επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, θα υποφέρουμε κι εμείς και ο πλανήτης.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές – Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες
Global Sumud Flotilla 04.10.25 Upd: 18:03

Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές του στολίσκου - Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες

Οι 27 Έλληνες παραμένουν κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ - Η διαδικασία απέλασής τους εξελίσσεται αργά - Καταγγελίες για ισραηλινή κακομεταχείριση

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ
Κόσμος 04.10.25

«Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ

Η επιθυμία του Γουίλιαμ και της Κέιτ για περισσότερη ιδιωτικότητα σημαίνει ζώνη αποκλεισμού περιμέτρου 2,3 μιλίων και λιγότερη δημόσια γη για τους πεζούς

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)

Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Βόλος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

Πολύτιμη εντός έδρας νίκη και πρώτη στη φετινή Super League, πέτυχε ο Πανσερραϊκός επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Έτσι άφησε τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,

Σύνταξη
Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»
«Οργή» 04.10.25

Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»

Το κάλεσμα του Trans Pride, το οποίο πραγματοποιείται στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αναφέρει: «Ως τρανς άτομα πάντα υπήρχαμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε παντού».

Σύνταξη
Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)

«Ανάσαναν» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρούμπεν Αμορίμ μετά τη νίκη της επί της Σάντερλαντ με 2-0 για την 7η αγωνιστική. Άνετη νίκη για την Άρσεναλ επίσης με 2-0 κόντρα στη Γουέστ Χαμ στο «’Εμιρεϊτς».

Σύνταξη
H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)
Μπάσκετ 04.10.25

H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)

Στην αναμέτρηση της Ρόδου που κρίθηκε στο τέλος, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη νίκη επί του Κολοσσού με 87-85 - Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη Betsson με 14 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Λίβερπουλ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Κρεμονέζε για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
