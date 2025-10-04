Εκλογές στην Τσεχία: Νικητής ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις – Θέλει κυβέρνηση με στήριξη της Ακροδεξιάς

Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ θα επιδιώξει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση στην Τσεχία, δήλωσε ο ηγέτης του, ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Α. Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Δήλωσε, όμως, ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στην «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνησή του.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόλις το 22,7%.

Η συμμετοχή άγγιξε το 68%, το υψηλότερο από το 1998. Η παράταξη STAN ακολουθεί με 10%, ενώ το ακροδεξιό, ευρωσκεπτικιστικό SPD βρίσκεται στο 8%. Έκπληξη των εκλογών αποτελεί το νέο κόμμα Motorists for Themselves, που μπαίνει στη Βουλή με 7%. Αντιθέτως, το αριστερό «Stačilo!» πιθανότατα δεν περνά το όριο. Ο Π. Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Α. Μπάμπις για την εκλογική νίκη του.

Η τακτική του Μπάμπις που τον έφερε στην πρώτη θέση

Ο Αντρέι Μπάμπις, Τσέχος κροίσος -έβδομος πλουσιότερος στη χώρα του- κατάφερε με λαϊκιστικές υποσχέσεις για μείζονα οικονομικο-κοινωνικά προβλήματα και με ένα επιμελώς casual ντύσιμο κατά την προεκλογική εκστρατεία να προβληθεί, σε κόντρα ρόλο, ως «ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας», αυτός που νοιάζεται για τα βάσανα του μέσου πολίτη.

Εστίασε στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό που «κατατρώει» τους μισθούς και το ενεργειακό κόστος που παραμένει υψηλό.

Υπό το μότο «αγωνίζομαι για τα εθνικά συμφέροντα», αντιτίθεται στη σημαντική βοήθεια που παρέχει στην Ουκρανία η απερχόμενη κυβέρνηση της Πράγας, ενόσω στα εδάφη της Τσεχίας έχουν βγει καταφύγιο περίπου μισό εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες.