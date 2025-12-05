Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ πως έχει την πρόθεση να ονομάσει εκ νέου πρωθυπουργό της χώρας τον τραμπιστή δισεκατομμυριούχο Αντρέι Μπάμπις, μετά την υπόσχεση του ενδιαφερόμενου ότι θα μεταφέρει τις δραστηριότητες του επιχειρηματικού ομίλου του σε ανεξάρτητη δομή, ώστε να αποφύγει συγκρούσεις συμφερόντων (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/David W Cerny, επάνω, ο Αντρέι Μπάμπις).

Ο κ. Μπάμπις, 71 ετών, που είχε ήδη ασκήσει το αξίωμα από το 2017 ως το 2021, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Πάβελ στις αρχές Νοεμβρίου, έναν μήνα μετά τη νίκη του κόμματός του ANO στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Η επάνοδoς του Μπάμπις στην εξουσία ενδέχεται να σημάνει την ανασύσταση συμμαχίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία

«Αποφάσισα να τον ονομάσω πρωθυπουργό την Τρίτη 9η Δεκεμβρίου στις 09:00» (10:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο κ. Πάβελ μέσω X. «Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σέβομαι τα αποτελέσματα των εκλογών (…) και την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού», πρόσθεσε.

Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Rozhodl jsem se, že do funkce předsedy vlády ho proto jmenuji v úterý 9. prosince v 9 hodin. Respektuji tím výsledky voleb do Poslanecké sněmovny… — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 4, 2025

Το ANO κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές, αλλά δεν εξασφάλισε επαρκή αριθμό εδρών στο κοινοβούλιο για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κάτι που το ώθησε να κλείσει συμφωνία με τα ακροδεξιά κόμματα SPD και Η Φωνή των Αυτοκινητιστών την 3η Νοεμβρίου.

Ωστόσο ο οριστικός διορισμός του προσέκρουε στην απαίτηση του κ. Πάβελ να βρεθεί λύση για την αποτροπή του κινδύνου συγκρούσεων συμφέροντος λόγω των δραστηριοτήτων του επιχειρηματία.

Ο δισεκατομμυριούχος, επικεφαλής του ομίλου Agrofert (χημικά, γεωργία κ.λπ.), έχει την έβδομη μεγαλύτερη περιουσία στη Δημοκρατία της Τσεχίας των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO, σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού Forbes.

Ο πρόεδρος Πάβελ θα ονομάσει και θα ορκίσει την κυβέρνηση αργότερα, όπως προβλέπει το τσεχικό Σύνταγμα.

Συνεχίζουν να υπάρχουν ερωτήματα όσον αφορά τον διορισμό στη θέση του υπουργού Περιβάλλοντος του Φίλιπ Τούρεκ, μορφής της Φωνής των Αυτοκινητιστών, σε βάρος του οποίου διενεργείται έρευνα για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό, κατόπιν καταγγελίας πρώην συντρόφου του.

Σε βάρος του κ. Τούρεκ είχε επίσης διενεργηθεί έρευνα από την αστυνομία, επειδή φερόταν να είχε κάνει επανειλημμένα τον ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά η υπόθεση αυτή τέθηκε στο αρχείο χωρίς να υπάρξει συνέχεια.

«Πρώτα την Τσεχία»

Ο Αντρέι Μπάμπις υποσχέθηκε προεκλογικά να αυξήσει τα κοινωνικά επιδόματα, να μειώσει τη βοήθεια που χορηγεί η Πράγα στην Ουκρανία και να βάλει «πρώτα την Τσεχία».

Η επάνοδός του στην εξουσία ενδέχεται να σημάνει την ανασύσταση συμμαχίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που αρνούνται να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία κι εμποδίζουν τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο κ. Μπάμπις υπήρξε συνιδρυτής, με τον Βίκτορ Ορμπαν, της ευρωσκεπτικιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» στο ΕΚ.

Εχει πάντως απορρίψει την ιδέα να οργανώσει δημοψήφισμα για την αποχώρηση της Τσεχίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, που ζητεί το SPD.

Ο κ. Μπάμπις αντιμετώπισε ποινικές διώξεις για απάτη που σχετιζόταν με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις το 2007, κατηγορίες που αρνήθηκε, διατεινόμενος πως αποτελούσαν μέρος εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ