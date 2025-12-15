Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Χρήστος Ζαφείρης ο οποίος πάτησε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ χθες Κυριακή (14/12) αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Σλάβια Πράγας παίζοντας το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Γιάμπλονετς.

Σκοπός της άφιξης του ταλαντούχου Έλληνα μέσου είναι να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Δικεφάλου του βορρά και να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες, έως ότου περάσει το υπόλοιπο του Δεκέμβρη για να έχει δικαίωμα συμμετοχής με το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ζαφείρης στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ

Μάλιστα ο παίκτης θα βρεθεί στην Τούμπα για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των «ασπρόμαυρων» τόσο στον αγώνα της Τετάρτης για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, όσο και εκείνον με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη νέα σεζόν, ο Ζαφείρης δεν θα μπορεί να αγωνιστεί μόνο στα άλλα δύο παιχνίδια της League Phase του Europa League, αφού αυτό θα μπορεί να γίνει μόνον αν ο ΠΑΟΚ περάσει στην επόμενη φάση.