Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο Κατσικογιάννης σφυρίζει στο Καραϊσκάκη – Ποιοι ορίστηκαν σε Καβάλα και Τούμπα
Ορίστηκαν οι διαιτητές για τελευταία ματς της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson – Ποιοι σφυρίζουν σε Φάληρο, Καβάλα και Τούμπα
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Στεγαστική κρίση: Αυτή είναι η δέσμη μέτρων στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
- Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
- Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των τριών αναμετρήσεων της 5ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό, την Τετάρτη 17/12.
Συγκεκριμένα, στο ματς στην Καβάλα ορίστηκε ο Κόκκινος, στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Κατσικογιάννης, ενώ σε αυτό της Τούμπας ο Μόσχου. Να σημειωθεί πως στα δύο τελευταία δεν θα υπάρχει VAR.
Αναλυτικά οι ορισμοί στα ματς της 5ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
16:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Κόκκινος
Βοηθοί: Κομισοπούλου, Μηνούδης
Τέταρτος: Μπούτσικος
VAR: Πουλικίδης
18:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Στάικος
Τέταρτος: Ανδριανός
20:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής
Τέταρτος: Δρακίδης
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
- Ντόρσεϊ για το ματς με τη Βαλένθια: «Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κερδίσουμε»
- Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
- Μπαρτζώκας: «Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μόρις, έχουν γίνει αναλύσεις για το παιχνίδι του»
- Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
- Τι είπε ο Βαγιαννίδης για την προσαρμογή του στη Σπόρτινγκ: «Δεν έχω δείξει ακόμα τις ικανότητές μου»
- Γιατί θα είναι κεκλεισμένων των θυρών το Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις