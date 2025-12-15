Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο Κατσικογιάννης σφυρίζει στο Καραϊσκάκη – Ποιοι ορίστηκαν σε Καβάλα και Τούμπα

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των τριών αναμετρήσεων της 5ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής και ΠΑΟΚ – Μαρκό, την Τετάρτη 17/12.

Συγκεκριμένα, στο ματς στην Καβάλα ορίστηκε ο Κόκκινος, στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Κατσικογιάννης, ενώ σε αυτό της Τούμπας ο Μόσχου. Να σημειωθεί πως στα δύο τελευταία δεν θα υπάρχει VAR.

Αναλυτικά οι ορισμοί στα ματς της 5ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

16:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Κόκκινος

Βοηθοί: Κομισοπούλου, Μηνούδης

Τέταρτος: Μπούτσικος

VAR: Πουλικίδης

18:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Στάικος

Τέταρτος: Ανδριανός

20:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής

Τέταρτος: Δρακίδης