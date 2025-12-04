Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μετά το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό.
- «Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού – Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα
- Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
- Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
- «Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Ένα παιχνίδι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (4/12) για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον Ηρακλή να μένει ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) απέναντι στον Παναιτωλικό.
Πλέον για να ολοκληρωθεί η League Phase απομένουν τρεις αναμετρήσεις και συγκεκριμένα τα παιχνίδια Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής, ΠΑΟΚ – Μαρκό.
Την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα έχουν εξασφαλίσει ήδη ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ, ενώ οι δύο αυτές ομάδες περιμένουν ουσιαστικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που θα αγωνιστούν με Ηρακλή και Καβάλα αντίστοιχα, ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει να παίξει με τη Μαρκό δεν προλαβαίνει και θα δώσει έναν επιπλέον γύρο στα πλέι οφ.
Tο αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας
Βόλος – Αιγάλεω 6-0
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0
Η βαθμολογία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson σε 4 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της επόμενης και τελευταίας αγωνιστικής:
17/12 Καβάλα – Παναθηναϊκός
17/12 Ολυμπιακός – Ηρακλής
17/12 ΠΑΟΚ – Μαρκό
Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
Η καλύτερη επίθεση
Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
Το σύστημα διεξαγωγής
Οι 4 πρώτες ομάδες της League Phase θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ (στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία), με τους 4 νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά.
- Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
- Ο Γκαγκάτσης ενημερώνει τον Βρούτση για όσα ειπώθηκαν στην UEFA για τη διαιτησία
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα μείνει εκτός δράσης από δύο 2 έως 4 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ρόστερ
- Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
- Ολυμπιακός: Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του συλλόγου «Φλόγα» (pics)
- Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις