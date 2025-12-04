Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)

Ένα παιχνίδι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (4/12) για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον Ηρακλή να μένει ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) απέναντι στον Παναιτωλικό.

Πλέον για να ολοκληρωθεί η League Phase απομένουν τρεις αναμετρήσεις και συγκεκριμένα τα παιχνίδια Καβάλα – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ηρακλής, ΠΑΟΚ – Μαρκό.

Την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα έχουν εξασφαλίσει ήδη ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ, ενώ οι δύο αυτές ομάδες περιμένουν ουσιαστικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που θα αγωνιστούν με Ηρακλή και Καβάλα αντίστοιχα, ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει να παίξει με τη Μαρκό δεν προλαβαίνει και θα δώσει έναν επιπλέον γύρο στα πλέι οφ.

Tο αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1

Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0

Η βαθμολογία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson σε 4 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης και τελευταίας αγωνιστικής:

17/12 Καβάλα – Παναθηναϊκός

17/12 Ολυμπιακός – Ηρακλής

17/12 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι 4 πρώτες ομάδες της League Phase θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ (στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία), με τους 4 νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά.