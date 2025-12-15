Συνταγή: Φαλάφελ με καρότο και κόλιανδρο

Δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη συνταγή, ούτε η πιο παραδοσιακή. Αλλά τα φαλάφελ είναι πεντανόστιμα και αρκετά εύκολα για να γίνουν.

Όπως αυτή η συνταγή που ακολουθεί: φαλάφελ με καρότο και κόλιανδρο. Σε περίπου 30 λεπτά έχουμε ένα φαγητό διαφορετικό, νόστιμο και για όλες τις ώρες της ημέρας.

Τα υλικά

Για τα φαλάφελ

1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου

1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κόλιανδρου

400 γρ ρεβίθια, στραγγισμένα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ καρότο, τριμμένο ψιλά (στραγγισμένο)

1 κόκκινη καυτερή πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 κουταλιά της σούπας φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

2 κουταλιές της σούπας φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 λεμόνι, μόνο το ξύσμα

Λάδι για τηγάνισμα

Σουσάμι, για γαρνίρισμα

Για την σάλτσα γιαουρτιού

100 ml γιαούρτι

1 κουταλιά της σούπας φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος

1 κουταλιά της σούπας φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

1 λάιμ, μόνο ο χυμός

1 κουταλιά της σούπας ταχίνι

Για το σερβίρισμα

Ψημένες πίτες

Η διαδικασία

Για τα φαλάφελ, καβουρδίστε τους σπόρους κύμινου και κόλιανδρου σε ένα τηγάνι χωρίς λάδι για 1-2 λεπτά, ή μέχρι να αρχίσουν να βγάζουν άρωμα. Αλέστε τους σπόρους σε γουδί.

Αναμείξτε τα καβουρδισμένα μπαχαρικά μαζί με τα υπόλοιπα υλικά για τα φαλάφελ σε ένα μπλέντερ μέχρι να ενωθούν καλά.

Πλάστε μικρές ποσότητες του μείγματος σε μπαλάκια και αφήστε τα σε ένα πιάτο.

Παράλληλα ζεστάνετε λίγο φυτικό λάδι σε ένα τηγάνι και τηγανίστε τα φαλάφελ για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά. Αφαιρέστε τα φαλάφελ από το τηγάνι με μια τρυπητή κουτάλα και αφήστε τα να στραγγίσουν σε χαρτί κουζίνας. Πασπαλίστε με σουσάμι.

Για τη σάλτσα γιαουρτιού, αναμείξτε το γιαούρτι, τον κόλιανδρο, το δυόσμο, το χυμό λάιμ και το ταχίνι σε έναν επεξεργαστή τροφίμων μέχρι να γίνει λείο το μείγμα.

Σερβίρετε τα φαλάφελ με τις ψημένες πίτες και τη σάλτσα γιαουρτιού δίπλα.

* Πηγή: Vita