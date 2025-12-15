Επιπλέον φόρο έως και 22% επί του ποσού που υπολείπεται θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 οι φορολογούμενοι, που δε θα εξασφαλίσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του ατομικού τους εισοδήματος που θα δαπανήσουν φέτος για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Oι φορολογούμενοι έχουν χρονικό περιθώριο 15 ημερών από σήμερα μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους για να καλύψουν το όριο του 30% και να γλιτώσουν από την πληρωμή του επιπλέον φόρου.

Στο μικροσκόπιο οι ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e–wallet, paypal.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις