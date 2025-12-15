Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν, ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο
Παγίδα για όσους δεν καλύψουν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις – 15 ημέρες προθεσμία για λιγότερο φόρο
Επιπλέον φόρο έως και 22% επί του ποσού που υπολείπεται θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 οι φορολογούμενοι, που δε θα εξασφαλίσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του ατομικού τους εισοδήματος που θα δαπανήσουν φέτος για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.
Oι φορολογούμενοι έχουν χρονικό περιθώριο 15 ημερών από σήμερα μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους για να καλύψουν το όριο του 30% και να γλιτώσουν από την πληρωμή του επιπλέον φόρου.
Στο μικροσκόπιο οι ηλεκτρονικές αποδείξεις
Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e–wallet, paypal.
Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις
Για το 2025 κάθε φορολογούμενος οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματός του. Αν δεν καλύψει το απαιτούμενο ποσό, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς.
Για παράδειγμα, σε εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 6.000 ευρώ. Αν οι πραγματικές δαπάνες είναι 5.000 ευρώ, για τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος 220 ευρώ.
«Κλειδί» για να μειωθεί ο φόρος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις
Σημειώνεται ότι το περσινό έτος πολλοί φορολογούμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν επιπλέον φόρο, καθώς δεν είχαν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτρονικών αποδείξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσό επιπλέον φόρου που κλήθηκαν να καταβάλουν ανήλθε σε 55,5 εκατ. ευρώ.
Τα έξοδα για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.
Ποιοι εξαιρούνται
Προσοχή! Από το μέτρο της πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με e-αποδείξεις, απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:
- Φορολογούμενοι που έως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
- Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
- Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
- Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
- Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ όσο και οι τρίτες χώρες.
- Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
- Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
- Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
- Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
- Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι -6- μηνών).
- Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
