Το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει έως και το 2026 το μέτρο των αποδείξεων που «μετράνε διπλά», δίνοντας κίνητρα στους φορολογουμένους να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες και κλάδους που συχνά είναι «ύποπτοι» για υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές μετρούν διπλά στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου, δηλαδή στον υπολογισμό του 30% του εισοδήματος που κάθε φορολογούμενος πρέπει να καλύπτει με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται

Στο μέτρο εντάσσονται επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, κομμωτές, φωτογράφοι, ταξιτζήδες, δικηγόροι, λογιστές, συνεργεία αυτοκινήτων, γυμναστές και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που συναλλάσσονται απευθείας με το κοινό.

Παράδειγμα: Αν κάποιος πληρώσει 500 ευρώ σε ηλεκτρολόγο με κάρτα, για τον υπολογισμό του 30% θα προσμετρηθούν 1.000 ευρώ.

Οι αποδείξεις υγείας

Ιδιαίτερη θέση έχουν οι αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, ποδολόγους, χειροπράκτες και κτηνιάτρους. Και αυτές μετρούν διπλά για το αφορολόγητο, εφόσον η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά.

Έτσι, μια επίσκεψη 80 ευρώ σε γιατρό που πληρώνεται με κάρτα προσμετράται ως 160 ευρώ.

Οι πρόσθετες εκπτώσεις

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκπτωση έως 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα, που αφορά συγκεκριμένες ηλεκτρονικές δαπάνες σε επαγγέλματα υψηλής φοροδιαφυγής.

Η έκπτωση αντιστοιχεί στο 30% των δαπανών και δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ ετησίως ή το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.

Παράδειγμα:

Δαπάνες 5.000 € → έκπτωση 1.500 €

Δαπάνες 10.000 € → έκπτωση 3.000 €

Δαπάνες 15.000 € → έκπτωση 4.500 €

Πώς γίνονται δεκτές

Οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα: κάρτες, e-banking, IRIS, e-wallet ή PayPal. Οι συναλλαγές με μετρητά δεν υπολογίζονται. Το “πλεονάζον ποσό” δεν μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο στον άλλον.

Η παράταση του προγράμματος αποσκοπεί στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στη διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για τους πολίτες, αποτελεί πρακτικό κίνητρο να ζητούν απόδειξη και να μειώνουν ταυτόχρονα τον φορολογικό τους φόρτο.

Πηγή: ΟΤ