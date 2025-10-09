newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Οκτωβρίου 2025 | 08:42

Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026

Παράταση παίρνει το μέτρο για τις αποδείξεις - Έξτρα κίνητρα στους φορολογούμενους

Αθανασία Ακρίβου
ΡεπορτάζΑθανασία Ακρίβου
Το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει έως και το 2026 το μέτρο των αποδείξεων που «μετράνε διπλά», δίνοντας κίνητρα στους φορολογουμένους να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες και κλάδους που συχνά είναι «ύποπτοι» για υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές μετρούν διπλά στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου, δηλαδή στον υπολογισμό του 30% του εισοδήματος που κάθε φορολογούμενος πρέπει να καλύπτει με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται

Στο μέτρο εντάσσονται επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, κομμωτές, φωτογράφοι, ταξιτζήδες, δικηγόροι, λογιστές, συνεργεία αυτοκινήτων, γυμναστές και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που συναλλάσσονται απευθείας με το κοινό.

Παράδειγμα: Αν κάποιος πληρώσει 500 ευρώ σε ηλεκτρολόγο με κάρτα, για τον υπολογισμό του 30% θα προσμετρηθούν 1.000 ευρώ.

Οι αποδείξεις υγείας

Ιδιαίτερη θέση έχουν οι αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, ποδολόγους, χειροπράκτες και κτηνιάτρους. Και αυτές μετρούν διπλά για το αφορολόγητο, εφόσον η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά.

Έτσι, μια επίσκεψη 80 ευρώ σε γιατρό που πληρώνεται με κάρτα προσμετράται ως 160 ευρώ.

Οι πρόσθετες εκπτώσεις

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκπτωση έως 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα, που αφορά συγκεκριμένες ηλεκτρονικές δαπάνες σε επαγγέλματα υψηλής φοροδιαφυγής.

Η έκπτωση αντιστοιχεί στο 30% των δαπανών και δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ ετησίως ή το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.

Παράδειγμα:

Δαπάνες 5.000 € → έκπτωση 1.500 €
Δαπάνες 10.000 € → έκπτωση 3.000 €
Δαπάνες 15.000 € → έκπτωση 4.500 €

Πώς γίνονται δεκτές

Οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα: κάρτες, e-banking, IRIS, e-wallet ή PayPal. Οι συναλλαγές με μετρητά δεν υπολογίζονται. Το “πλεονάζον ποσό” δεν μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο στον άλλον.

Η παράταση του προγράμματος αποσκοπεί στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στη διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για τους πολίτες, αποτελεί πρακτικό κίνητρο να ζητούν απόδειξη και να μειώνουν ταυτόχρονα τον φορολογικό τους φόρτο.

Πηγή: ΟΤ

Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θέσεις εργασίας: Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Οι κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 08.10.25

Το top-10 των επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Ποιοι κλάδοι έκαναν τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)

Οι αναγγελίες προσλήψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για τις θέσεις εργασίας το οκτάμηνο του 2025, ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Μπάσκετ 09.10.25

Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο – Η «τρέλα» με τον κόσμο, η συνάντηση με τον Γκάλη και η φιλία με τον Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Στη Φλώρινα 09.10.25

Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Σύνταξη
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
Φοινικούντα 09.10.25

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
