14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
FWD Greece: Ρεκόρ επενδύσεων και νέα δυναμική το 2025 για τις ελληνικές startups
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Δεκεμβρίου 2025 | 00:15

FWD Greece: Ρεκόρ επενδύσεων και νέα δυναμική το 2025 για τις ελληνικές startups

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας startups ωριμάζει σύμφωνα με το FWD  Greece:  Innovation  Pulse  2025 – 2026

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Ελλάδα καταγράφει νέα ρεκόρ στον χώρο της καινοτομίας και των startups, σύμφωνα με το FWD Greece: Innovation Pulse 2025–2026, το ετήσιο report που δημοσίευσαν το Found.ation, το  28DIGITAL (πρώην EIT Digital) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Για πρώτη φορά, η φετινή έκδοση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη χαρτογράφηση του startup οικοσυστήματος, αλλά επεκτείνεται στο ευρύτερο πεδίο της καινοτομίας, αποτυπώνοντας τις νέες τάσεις και τους μετασχηματισμούς που καθορίζουν την ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Το έργο υποστηρίζεται από τους  Apeiron  Ventures,  BEYOND Expo,  Eurobank,  Grapevine,  ΕΛΚΑΚ  (HCDI),  Helvia.ai,  Loggerhead Ventures  και  Smart Attica.

Ρεκόρ χρηματοδότησης και ωρίμανση της αγοράς

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το ελληνικό οικοσύστημα: περισσότερα από 732 εκατ.  ευρώ επενδύθηκαν σε πάνω από 90 startups, μέσα από 95  συμφωνίες, καταγράφοντας  αύξηση  35%  σε σχέση με το 2024.

Οι αρχικού σταδίου γύροι (Pre-seed & Seed)  αντιστοιχούν στο 75% της συνολικής δραστηριότητας, κάτι που αποδεικνύει ότι το early  stage  οικοσύστημα επανέρχεται σε δυναμικούς ρυθμούς. Ωστόσο, οι Series  A  και  άνω συγκέντρωσαν περισσότερα από  600  εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης.

Την μεγαλύτερη χρηματοδότηση της χρονιάς σημείωσε η  Spotawheel με έναν μικτό  Series C και Venture  Debt γύρο  ύψους  300 εκατ. ευρώ.  Το Venture  Debt  financing  αναδεικνύεται σε νέα σταθερή επιλογή, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες το επιλέγουν ως συμπληρωματικό μέσο χρηματοδότησης.

Ποιοι τομείς πρωταγωνιστούν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη  (AI), το  Λογισμικό  ως  Υπηρεσία (SaaS)  και η  Τεχνολογία  Υγείας  (Health Tech) παραμένουν οι κορυφαίες κατηγορίες χρηματοδότησης, ενώ ο  τομέας  της  Αμυντικής  Τεχνολογίας  (Defence  Tech)  αρχίζει να ξεχωρίζει ως νέα, ανερχόμενη βιομηχανία.

Σύμφωνα με το report, η AI μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ωστόσο η επιτυχής υιοθέτησή της εξαρτάται εξίσου από την τεχνολογική ετοιμότητα και την ικανότητα προσαρμογής  ανθρώπων  και  οργανισμών. Οι εταιρείες που αγκαλιάζουν την  τεχνητή νοημοσύνη  προετοιμάζονται για νέες δομές διοίκησης, μετατοπίζοντας ρόλους του  middle  management  και  εισάγοντας  C-level  θέσεις  που  επικεντρώνονται  στην  AI  στρατηγική.

«Η ανθεκτικότητα αντικαθιστά τον υπερενθουσιασμό»

«Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δεν εξελίσσεται πλέον γραμμικά. Βλέπουμε μια σταδιακή μεταμόρφωση, καθώς επιχειρηματικότητα, εταιρική καινοτομία, ακαδημαϊκή έρευνα και πολιτική συγκλίνουν», δήλωσε ο Φίλιππος  Ζακόπουλος, Managing  Partner  του  Found.ation, τονίζοντας ότι «στη νέα αυτή πραγματικότητα, η  ανθεκτικότητα  και  η συνεργασία πρέπει να αντικαταστήσουν τον υπερβολικό ενθουσιασμό».

Ο Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της ΕΑΤΕ, υπογράμμισε ότι «η επόμενη φάση ανάπτυξης απαιτεί ισχυρότερες συνεργασίες, βαθύτερη εξειδίκευση και τη δυνατότητα οι ελληνικές εταιρείες να κλιμακωθούν  διεθνώς», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας στην ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Federico Menna, CEO  του  28DIGITAL, επισήμανε ότι «η Ελλάδα  διαθέτει  μια  δυναμική  deep-tech  σκηνή  και  πανεπιστήμια  που  παράγουν  κορυφαίο  ταλέντο,  καθιστώντας  την  ένα  από  τα  πιο  υποσχόμενα  ευρωπαϊκά  hubs  καινοτομίας».

Προς ένα νέο κύμα εξωστρέφειας

Με περισσότερους από 143 επενδυτές να τοποθετούνται σε ελληνικές επιχειρήσεις, η εικόνα της χώρας ως  αναδυόμενου  τεχνολογικού  παίκτη  στη  Νοτιοανατολική  Ευρώπη  παγιώνεται. Το  Innovation  Pulse  2025–2026  αναδεικνύει  ότι  η  επόμενη  πρόκληση  θα  είναι  η  διεθνής  κλιμάκωση  ενός  οικοσυστήματος  που  φαίνεται  πλέον  ικανό  να  παράγει  καινοτόμες  λύσεις  με  ουσιαστικό  αντίκτυπο.

Πηγή: OT.gr

World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.12.25

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση – Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ
Κόσμος 15.12.25

Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της Γάζας - Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων στη Γάζα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση θα κοστίσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)

Πέναλτι σαν αυτό που δεν έδωσε ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη καταλογίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη La Liga υπέρ της Μπαρτσελόνα, στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Μπέτις

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
