Η Ελλάδα καταγράφει νέα ρεκόρ στον χώρο της καινοτομίας και των startups, σύμφωνα με το FWD Greece: Innovation Pulse 2025–2026, το ετήσιο report που δημοσίευσαν το Found.ation, το 28DIGITAL (πρώην EIT Digital) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Για πρώτη φορά, η φετινή έκδοση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη χαρτογράφηση του startup οικοσυστήματος, αλλά επεκτείνεται στο ευρύτερο πεδίο της καινοτομίας, αποτυπώνοντας τις νέες τάσεις και τους μετασχηματισμούς που καθορίζουν την ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Το έργο υποστηρίζεται από τους Apeiron Ventures, BEYOND Expo, Eurobank, Grapevine, ΕΛΚΑΚ (HCDI), Helvia.ai, Loggerhead Ventures και Smart Attica.

Ρεκόρ χρηματοδότησης και ωρίμανση της αγοράς

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το ελληνικό οικοσύστημα: περισσότερα από 732 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε πάνω από 90 startups, μέσα από 95 συμφωνίες, καταγράφοντας αύξηση 35% σε σχέση με το 2024.

Οι αρχικού σταδίου γύροι (Pre-seed & Seed) αντιστοιχούν στο 75% της συνολικής δραστηριότητας, κάτι που αποδεικνύει ότι το early stage οικοσύστημα επανέρχεται σε δυναμικούς ρυθμούς. Ωστόσο, οι Series A και άνω συγκέντρωσαν περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης.

Την μεγαλύτερη χρηματοδότηση της χρονιάς σημείωσε η Spotawheel με έναν μικτό Series C και Venture Debt γύρο ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το Venture Debt financing αναδεικνύεται σε νέα σταθερή επιλογή, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες το επιλέγουν ως συμπληρωματικό μέσο χρηματοδότησης.

Ποιοι τομείς πρωταγωνιστούν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS) και η Τεχνολογία Υγείας (Health Tech) παραμένουν οι κορυφαίες κατηγορίες χρηματοδότησης, ενώ ο τομέας της Αμυντικής Τεχνολογίας (Defence Tech) αρχίζει να ξεχωρίζει ως νέα, ανερχόμενη βιομηχανία.

Σύμφωνα με το report, η AI μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ωστόσο η επιτυχής υιοθέτησή της εξαρτάται εξίσου από την τεχνολογική ετοιμότητα και την ικανότητα προσαρμογής ανθρώπων και οργανισμών. Οι εταιρείες που αγκαλιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη προετοιμάζονται για νέες δομές διοίκησης, μετατοπίζοντας ρόλους του middle management και εισάγοντας C-level θέσεις που επικεντρώνονται στην AI στρατηγική.

«Η ανθεκτικότητα αντικαθιστά τον υπερενθουσιασμό»

«Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δεν εξελίσσεται πλέον γραμμικά. Βλέπουμε μια σταδιακή μεταμόρφωση, καθώς επιχειρηματικότητα, εταιρική καινοτομία, ακαδημαϊκή έρευνα και πολιτική συγκλίνουν», δήλωσε ο Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner του Found.ation, τονίζοντας ότι «στη νέα αυτή πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα και η συνεργασία πρέπει να αντικαταστήσουν τον υπερβολικό ενθουσιασμό».

Ο Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της ΕΑΤΕ, υπογράμμισε ότι «η επόμενη φάση ανάπτυξης απαιτεί ισχυρότερες συνεργασίες, βαθύτερη εξειδίκευση και τη δυνατότητα οι ελληνικές εταιρείες να κλιμακωθούν διεθνώς», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας στην ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Federico Menna, CEO του 28DIGITAL, επισήμανε ότι «η Ελλάδα διαθέτει μια δυναμική deep-tech σκηνή και πανεπιστήμια που παράγουν κορυφαίο ταλέντο, καθιστώντας την ένα από τα πιο υποσχόμενα ευρωπαϊκά hubs καινοτομίας».

Προς ένα νέο κύμα εξωστρέφειας

Με περισσότερους από 143 επενδυτές να τοποθετούνται σε ελληνικές επιχειρήσεις, η εικόνα της χώρας ως αναδυόμενου τεχνολογικού παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παγιώνεται. Το Innovation Pulse 2025–2026 αναδεικνύει ότι η επόμενη πρόκληση θα είναι η διεθνής κλιμάκωση ενός οικοσυστήματος που φαίνεται πλέον ικανό να παράγει καινοτόμες λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

