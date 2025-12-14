newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 21:26

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Όπως και η γαλλικλή εφημερίδα Le Monde πρόσφατα, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν τακτικά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας, κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας. Έχει προσπαθήσει να προωθήσει μια πολιτική που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να ασκήσει επιρροή στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή ανάλογη με το δημογραφικό και οικονομικό της βάρος.

Πέρα από τα όποια λάθη μπορεί να έχει κάνει η Κάλας κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της, είναι πάνω από όλα θύμα ενός σοβαρά δυσλειτουργικού θεσμικού συγκροτήματος, υποστηρίζει το Social Europe και συγκεκριμένα ο Γκιγιόμ Ντυβάλ, σύμβουλος του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ, πρώην αρχισυντάκτης του Alternatives Economiques και πρώην συνεργάτης του HRVP Ζοζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας παραμένει αποκλειστικό προνόμιο των κρατών μελών, με την ΕΕ να καλείται μόνο να διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο μεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο κατέχει θεωρητικά υπεροχή εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε αυτό τον τομέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία ιδιαίτερη αρμοδιότητα.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος που η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε τη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου με ένα πολύ ειδικό καθεστώς. Διοριζόμενος ταυτόχρονα με τον/την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο/η Ύπατος/η Εκπρόσωπος είναι μέλος του Συμβουλίου της Ένωσης και, ως εκ τούτου, προεδρεύει μόνιμα στα Συμβούλια των Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και Αναπτυξιακής Βοήθειας.

Όπως προβλέπει η συνθήκη, ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα πρέπει επίσης να προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου, αλλά αυτή η προεδρία αποσύρθηκε πριν από μερικά χρόνια για να διατηρηθεί το «χαλί κάτω από τα πόδια» της Κομισιόν και της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της. Στους άλλους τομείς δράσης της ΕΕ, οι υπουργοί οποιουδήποτε κράτους μέλους προεδρεύουν εκ περιτροπής των Υπουργικών Συμβουλίων.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι επίσης επίτροπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Αυτός ο διττός ρόλος σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, που ορίζεται από τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και των ενεργειών των επιτρόπων και των Γενικών Διευθύνσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτά τα θέματα, όπως η ΓΔ Εμπορίου, ή εκείνων που ασχολούνται με τη διεύρυνση, τη Μεσόγειο ή την αναπτυξιακή βοήθεια. Για να επισημάνει αυτό το ειδικό καθεστώς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος διευθύνει επίσης μια χωριστή διοίκηση, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η οποία δεν ανήκει ούτε στο Συμβούλιο ούτε στην Επιτροπή.

Ωστόσο, αυτή η θεσμική αρχιτεκτονική, που θεσπίστηκε το 2010 μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει αποδειχθεί δυσλειτουργική σε πολλά επίπεδα – ακριβώς σε μια στιγμή που, λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών απειλών, η Ευρώπη θα πρέπει επειγόντως να καταστεί ικανή να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο.

Το πρώτο και πιο γνωστό επίπεδο δυσλειτουργίας αφορά στον κανόνα της ομοφωνίας: η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου αυτή η απαίτηση εξακολουθεί να ισχύει εντός της Ένωσης. Αυτό επιτρέπει σε μια χώρα όπως η Ουγγαρία, για παράδειγμα, να μπλοκάρει μόνη της για εβδομάδες ή και μήνες τις πιο επείγουσες αποφάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση υπαρξιακών απειλών για την ΕΕ, όπως αυτές που σχετίζονται με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Όταν πρόκειται για ζητήματα που είναι κεντρικά για την κυριαρχία των κρατών μελών, δεν είναι προφανές ότι η ευθυγράμμιση αυτού του τομέα με την ειδική πλειοψηφία που εφαρμόζεται τώρα στους περισσότερους άλλους τομείς της ευρωπαϊκής δράσης θα ήταν πολιτικά εφικτή. Ωστόσο, θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας πιο περιοριστικός μηχανισμός μιας ειδικής πλειοψηφίας γι’ αυτά τα ζητήματα, υποστηρίζουν κάποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, κάτι όμως που για τα λιγότερο ισχυρά κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, αυτό από μόνο του θα προκαλούσε σημαντικό αριθμό δυσκολιών.

Επί του παρόντος, ενώ απαιτείται ομοφωνία βάσει των συνθηκών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, το άρθρο 31 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ανοίγει σημαντικές δυνατότητες για χρήση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, όταν οι Υπουργοί Εξωτερικών ή Άμυνας εφαρμόζουν αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτές οι δυνατότητες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Ο συγκεντρωτισμός γεννά δυσλειτουργία

Η άλλη δυσκολία – και στην πράξη συχνά η πιο εξουθενωτική – αφορά στον συντονισμό μεταξύ του Ύπατου Εκπροσώπου, της Προεδρίας της Επιτροπής και των διαφόρων τομέων της που εμπλέκονται στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Μολονότι η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει μια εξειδικευμένη διοίκηση, αυτή η διοίκηση, που αποτελείται κυρίως από προσωπικό από τις πρεσβείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο, έχει στην πράξη μόνο έναν πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό στη διάθεσή της. Η πραγματική του ικανότητα δράσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής στους περισσότερους τομείς.

Προκειμένου να καθοδηγηθεί η δράση της Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα, η ευρωπαϊκή συνθήκη προβλέπει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα είναι αυτόματα αντιπρόεδρος της ΕΕ. Τουλάχιστον, έτσι σκόπευαν να λειτουργήσει οι συντάκτες των Συνθηκών. Αλλά η Κάλας αντιμετωπίζει τώρα σαφώς την ίδια δυσκολία με τον Ζοζέπ Μπορέλ: η συγκέντρωση όλων των αποφάσεων στο επίπεδο της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του υπουργικού συμβουλίου της στερεί ουσιαστικά από τους αντιπροέδρους τις συντονιστικές λειτουργίες που προβλέπονται στις συνθήκες, παρόλο που αυτός ο συντονισμός χρειάζεται σαφώς σε μια Επιτροπή 27 μελών – και σύντομα 30 ή και περισσότερων.

Το παράδειγμα της Γάζας

Κατά την προηγούμενη θητεία, το ζήτημα της Γάζας, το οποίο είναι κεντρικό στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης, παρείχε μια καρικατούρα αυτής της δυσλειτουργίας. Ο αρμόδιος επίτροπος για την περιοχή εντός της ΕΕ ήταν ο Ούγγρος Oliver Várhelyi, ένθερμος υποστηρικτής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατείχε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο.

Πέρα από το να συμφωνήσει να συντονιστεί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Μπορέλ – ο οποίος «τα έβαλε» ανοιχτά με τον Νετανιάχου – ανέλαβε συστηματικά πρωτοβουλίες με στόχο να στερήσει από τους Παλαιστινίους την ευρωπαϊκή υποστήριξη, αντικρούοντας έτσι την πολιτική του Ύπατου Εκπροσώπου/αντιπροέδρου, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει την ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Με τον τρόπο αυτό, ο Várhelyi απολάμβανε τη συνεχή υποστήριξη της προεδρίας της Επιτροπής. Αυτή η μεγάλη δυσλειτουργία είχε σοβαρά αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της Ευρώπης στον κόσμο.

Αυτός ο συγκεντρωτισμός δίνει ουσιαστικά στην Επιτροπή κεντρικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική, παρόλο που οι συνθήκες δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο. Από απόσταση, μπορεί σίγουρα να δώσει την εντύπωση μιας ορισμένης αποτελεσματικότητας: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτέλους ένα μόνο πρόσωπο και έναν αριθμό τηλεφώνου. Αλλά στην πραγματικότητα, μάλλον επιβραδύνει τη δράση της και την οδηγεί σε λάθη με σοβαρές συνέπειες για τους Ευρωπαίους.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν την επίσκεψη της προέδρου της Επιτροπής στην Ιερουσαλήμ τον Οκτώβριο του 2023, τις άκρως αμφισβητήσιμες συμφωνίες που επιβλήθηκαν με την Τυνησία το 2023 και την Αίγυπτο το 2024, καθώς και ορισμένες κακώς προετοιμασμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας.

Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας απαιτεί τόσο εντατικό συντονισμό με τα κράτη μέλη όσο και συνεχή παρακολούθηση των σχέσεων με βασικούς παγκόσμιους παράγοντες – που δεν περιορίζονται στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την κυβέρνησή του. Είναι μια πραγματική δουλειά πλήρους απασχόλησης.

Περί ομοφωνίας και άλλων δαιμονίων

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να εξοπλιστεί με μια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που να αξίζει τη φήμη της, πρέπει να καταργήσει την απαίτηση για ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών και να δώσει στον Ύπατο Εκπρόσωπο έναν σαφή ιεραρχικό ρόλο – ιδίως όσον αφορά στον προϋπολογισμό – έναντι των επιτρόπων και των Γενικών Διευθύνσεων που εμπλέκονται κυρίως στην εξωτερική δράση και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο συγγραφέας του άρθρου, εξηγώντας πως η πρότασή του μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την επανένταξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στις υπηρεσίες της Κομισιόν, καθώς η τρέχουσα υβριδική της κατάσταση την απομονώνει και μάλλον περιορίζει την ικανότητά της για δράση.

Καλό είναι, ωστόσο, να έχουμε πάντα κατά νου πως, ειδικά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η ανάγκη ομοφωνίας ή, έστω, η δυνατότητα άσκησης βέτο εκ μέρους μεμονωμένων κρατών μελών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος έναντι στις μονόφθαλμες θέσεις της ΕΕ, για παράδειγμα, που τηρούν δυο μέτρα και δυο σταθμά στην περίπτωση της Ρωσίας και της Τουρκίας, μπορεί να διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια ενός έθνους όσο και την ειρήνη στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση
«Απόλυτη κόλαση» 14.12.25

Τα δέκα λεπτά του τρόμου και το σενάριο του τρίτου συνεργού

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Αποκλειστικό Guardian 14.12.25

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Κόσμος 14.12.25

Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
Εκλεπτυσμένο γούστο 14.12.25

Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βόλος για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση
«Απόλυτη κόλαση» 14.12.25

Τα δέκα λεπτά του τρόμου και το σενάριο του τρίτου συνεργού

Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς
Ελλάδα 14.12.25

Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς

Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.

Σύνταξη
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.12.25

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας
Ισχυρό δίλημμα 14.12.25

Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα. 

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο

Έβγαλε ρεκόρ η νίκη της Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας για Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ. Ο πρώτος έφτασε πιο γρήγορα στις 150 νίκες με τουλάχιστον 3 γκολ και ο δεύτερος έχει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο

Βάιος Μπαλάφας
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Ξεσηκωμός 14.12.25

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο (vid)

Με ηγέτη τον Λιούμπιτσιτς που είχε δύο γκολ και δύο ασίστ, η ΑΕΚ διέλυσε 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο παίζοντας με... κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της στην Τουρκία.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Χιμένεθ άφησε εκτός 11άδας τον Μόντσου για το αποψινό (14/12, 20:00) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης», ενώ στο αρχικό σχήμα και στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής επιστρέφει ο Ντούντου.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14.12.25

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέφανος Κασσελάκης: Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου - «Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων»

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για να αποφασίσει το σύνολο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας τα επόμενα βήματα του κόμματος συγκαλεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο