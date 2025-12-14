newspaper
Έρχονται νέα μέτρα για το στεγαστικό από το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Έρχονται νέα μέτρα για το στεγαστικό από το 2026

Οι εξαγγελίες δεν θα περιοριστούν στο νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με επιδότηση που φτάνει έως και 90% αλλά σε νέα μέτρα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Εξτρά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο να ενισχυθεί ουσιαστικά η προσφορά ακινήτων στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγγελίες δεν θα περιοριστούν στο νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με επιδότηση που φτάνει έως και 90% αλλά σε νέα μέτρα που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των ιδιοκτητών, ώστε να ανακαινίσουν και να ρίξουν στην αγορά κατοικίες οι οποίες σήμερα είναι κλειστές και ανεκμετάλλευτες.

Στο κυβερνητικό ραντάρ βρίσκονται και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εκτός από τις τρεις ζώνες στο κέντρο της Αθήνας, όπου απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο μικροσκόπιο έχουν μπει και νέες περιοχές όπου η πίεση στην αγορά εντείνεται.

Ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίζεται την ερχόμενη Τρίτη, ενσωματώνει νέα μέτρα στήριξης και μόνιμες φοροελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Για άλλη μια φορά, βασίζεται σε σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, ένα στοίχημα καθώς το επόμενο έτος λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, προκύπτει και η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, ο οποίος όμως προσγειώνεται το 2027, χωρίς τους πόρους του ΤΑΑ, στο 1,7%.

Σε ονομαστικούς όρους οι επενδύσεις θα ανέλθουν το 2026 σε ποσοστό 17,7% του ΑΕΠ, έναντι 21% στην ΕΕ, μειώνοντας το επενδυτικό κενό. Το επόμενο έτος, το ονομαστικό ΑΕΠ θα είναι 260 δισ. ευρώ ενώ σημαντικά αυξάνονται και οι δαπάνες. Οι καθαρές, εθνικά χρηματοδοτούμενες, πρωτογενείς δαπάνες που μετράει η ΕΕ αυξάνονται 5,7% με τις δαπάνες γενικής κυβέρνησης να φτάνουν συνολικά σχεδόν στα 130 δισ. ευρώ, δηλαδή αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ΑΕΠ. Μόνο η συνταξιοδοτική δαπάνη ανέρχεται σε 35,6 δισ. ευρώ, ενώ οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι 24-25 δισ. ευρώ.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,6% το 2025 και 2,2% το 2026, υψηλότερος από το αντίστοιχο 2,1% και 1,9% της ευρωζώνης.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να φτάσει φέτος το 3,7% του ΑΕΠ και το 2026 το 2,8% του ΑΕΠ. Το χρέος προβλέπεται να μειωθεί από 145,9% το 2025 σε 138,2% το 2026 και στο 119% του ΑΕΠ το 2029.

Οι νέες ρυθμίσεις

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν από το 2026 περιλαμβάνουν μία σειρά από φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις. Οι κυριότερες από αυτές προβλέπουν:

Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Από τον πρώτο μήνα του νέου έτους μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν τα φορολογικά οφέλη της νέα κλίμακας λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου η οποία οδηγεί σε αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος.

Μη συμψηφισμό του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και παρεμβάσεις σε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων, όπως του υπουργείου Εξωτερικών, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και οι ερευνητές, οι μηχανικοί και οι λοιποί υπάλληλοι με πενταετή κύκλο σπουδών.

Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα. Παράλληλα, επεκτείνονται έως το τέλος του 2026 η φοροαπαλλαγή για κενές κατοικίες που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα.

Προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης τους μαλώνει επειδή δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
