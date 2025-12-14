Έρχονται νέα μέτρα για το στεγαστικό από το 2026

Εξτρά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο να ενισχυθεί ουσιαστικά η προσφορά ακινήτων στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγγελίες δεν θα περιοριστούν στο νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με επιδότηση που φτάνει έως και 90% αλλά σε νέα μέτρα που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των ιδιοκτητών, ώστε να ανακαινίσουν και να ρίξουν στην αγορά κατοικίες οι οποίες σήμερα είναι κλειστές και ανεκμετάλλευτες.

Στο κυβερνητικό ραντάρ βρίσκονται και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εκτός από τις τρεις ζώνες στο κέντρο της Αθήνας, όπου απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο μικροσκόπιο έχουν μπει και νέες περιοχές όπου η πίεση στην αγορά εντείνεται.

Ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίζεται την ερχόμενη Τρίτη, ενσωματώνει νέα μέτρα στήριξης και μόνιμες φοροελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Για άλλη μια φορά, βασίζεται σε σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, ένα στοίχημα καθώς το επόμενο έτος λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, προκύπτει και η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, ο οποίος όμως προσγειώνεται το 2027, χωρίς τους πόρους του ΤΑΑ, στο 1,7%.

Σε ονομαστικούς όρους οι επενδύσεις θα ανέλθουν το 2026 σε ποσοστό 17,7% του ΑΕΠ, έναντι 21% στην ΕΕ, μειώνοντας το επενδυτικό κενό. Το επόμενο έτος, το ονομαστικό ΑΕΠ θα είναι 260 δισ. ευρώ ενώ σημαντικά αυξάνονται και οι δαπάνες. Οι καθαρές, εθνικά χρηματοδοτούμενες, πρωτογενείς δαπάνες που μετράει η ΕΕ αυξάνονται 5,7% με τις δαπάνες γενικής κυβέρνησης να φτάνουν συνολικά σχεδόν στα 130 δισ. ευρώ, δηλαδή αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ΑΕΠ. Μόνο η συνταξιοδοτική δαπάνη ανέρχεται σε 35,6 δισ. ευρώ, ενώ οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι 24-25 δισ. ευρώ.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,6% το 2025 και 2,2% το 2026, υψηλότερος από το αντίστοιχο 2,1% και 1,9% της ευρωζώνης.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να φτάσει φέτος το 3,7% του ΑΕΠ και το 2026 το 2,8% του ΑΕΠ. Το χρέος προβλέπεται να μειωθεί από 145,9% το 2025 σε 138,2% το 2026 και στο 119% του ΑΕΠ το 2029.

Οι νέες ρυθμίσεις

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν από το 2026 περιλαμβάνουν μία σειρά από φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις. Οι κυριότερες από αυτές προβλέπουν:

Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Από τον πρώτο μήνα του νέου έτους μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν τα φορολογικά οφέλη της νέα κλίμακας λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου η οποία οδηγεί σε αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος.

Μη συμψηφισμό του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και παρεμβάσεις σε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων, όπως του υπουργείου Εξωτερικών, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και οι ερευνητές, οι μηχανικοί και οι λοιποί υπάλληλοι με πενταετή κύκλο σπουδών.

Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα. Παράλληλα, επεκτείνονται έως το τέλος του 2026 η φοροαπαλλαγή για κενές κατοικίες που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα.

Προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες.

