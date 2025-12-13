Volley League: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής

Συνεχίζεται η δράση στη Volley League Γυναικών το Σάββατο (13/12). Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής ανοίγει στο κλειστό του Ρέντη «Μ.Μερκούρη» με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 16:30 -με μετάδοση από το MEGA News- τον ΠΑΟΚ και τις «ερυθρόλευκες» να ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να δώσει τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών.

«Θέλουμε πάντα να νικάμε»

Για το ματς μίλησε η Κολομβιανή ακραία του Ολυμπιακού, Αμάντα Κόνεο, η οποία ανέφερε τα εξής: «Για εμάς, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θετική μας εικόνα, να δείξουμε το ομαδικό μας πνεύμα και να μπούμε από την αρχή, πλήρως συγκεντρωμένοι, ακολουθώντας όλα όσα δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πιστεύω, ότι αυτό θα μας δώσει πλεονέκτημα. Είναι δεδομένο, ότι πάντα θα δίνουμε το 100% μας, για να πετύχουμε τη νίκη. Θέλουμε πάντα να νικάμε».

Σημαντικά ματς στο πρόγραμμα

Στη Θεσσαλονίκη ο ουραγός Άρης αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο Betsson που επισκέπτεται για δεύτερη φορά το κλειστό της Μίκρας (είχε ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ), ενώ την ίδια ώρα (18:00) στο ΔΑΠΠΟΣ της Σαντορίνης υπάρχει η «μάχη» του ΑΟ Θήρας με τον ΖΑΟΝ. Ο ΑΟ Θήρας προέρχεται από το σπουδαίο διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ, ενώ ο ΖΑΟΝ με 4 νίκες στα 5 τελευταία ματς είναι σταθερά στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Επικίνδυνη έξοδος για τον πρωτοπόρο και αήττητο Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει στη Βούλα την τοπική Θέτιδα, ενώ πολύ σημαντική στη μάχη για την είσοδο στην πρώτη 8άδα είναι και η αναμέτρηση του Μίλωνα με τον Ηλυσιακό.

Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής θα πέσει το βράδυ της Κυριακής (14/12, 20:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Μαρκόπουλο όπου ο ΑΟΜ Revoil υποδέχεται την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

16.30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Mega News)

18.00 Άρης – Πανιώνιος Betsson

18.00 Α.Ο. Θήρας – Ζ.Α.Ο.Ν.

19.00 Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ηλυσιακός

19.30 Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

20.30 Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – ΑΕΚ (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)