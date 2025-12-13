sports betsson
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Volley League: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής
Άλλα Αθλήματα 13 Δεκεμβρίου 2025 | 11:44

Volley League: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής

Με το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και σημαντικά ματς στο υπόλοιπο πρόγραμμα, συνεχίζεται η δράση στη Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Spotlight

Συνεχίζεται η δράση στη Volley League Γυναικών το Σάββατο (13/12). Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής ανοίγει στο κλειστό του Ρέντη «Μ.Μερκούρη» με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 16:30 -με μετάδοση από το MEGA News- τον ΠΑΟΚ και τις «ερυθρόλευκες» να ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να δώσει τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών.

«Θέλουμε πάντα να νικάμε»

Για το ματς μίλησε η Κολομβιανή ακραία του Ολυμπιακού, Αμάντα Κόνεο, η οποία ανέφερε τα εξής: «Για εμάς, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θετική μας εικόνα, να δείξουμε το ομαδικό μας πνεύμα και να μπούμε από την αρχή, πλήρως συγκεντρωμένοι, ακολουθώντας όλα όσα δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πιστεύω, ότι αυτό θα μας δώσει πλεονέκτημα. Είναι δεδομένο, ότι πάντα θα δίνουμε το 100% μας, για να πετύχουμε τη νίκη. Θέλουμε πάντα να νικάμε».

Σημαντικά ματς στο πρόγραμμα

Στη Θεσσαλονίκη ο ουραγός Άρης αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο Betsson που επισκέπτεται για δεύτερη φορά το κλειστό της Μίκρας (είχε ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ), ενώ την ίδια ώρα (18:00) στο ΔΑΠΠΟΣ της Σαντορίνης υπάρχει η «μάχη» του ΑΟ Θήρας με τον ΖΑΟΝ. Ο ΑΟ Θήρας προέρχεται από το σπουδαίο διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ, ενώ ο ΖΑΟΝ με 4 νίκες στα 5 τελευταία ματς είναι σταθερά στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Επικίνδυνη έξοδος για τον πρωτοπόρο και αήττητο Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει στη Βούλα την τοπική Θέτιδα, ενώ πολύ σημαντική στη μάχη για την είσοδο στην πρώτη 8άδα είναι και η αναμέτρηση του Μίλωνα με τον Ηλυσιακό.

Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής θα πέσει το βράδυ της Κυριακής (14/12, 20:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Μαρκόπουλο όπου ο ΑΟΜ Revoil υποδέχεται την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

16.30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Mega News)
18.00 Άρης – Πανιώνιος Betsson
18.00 Α.Ο. Θήρας – Ζ.Α.Ο.Ν.
19.00 Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ηλυσιακός
19.30 Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

20.30 Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – ΑΕΚ (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.12.25

Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη

Την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πανάκριβο ακίνητο στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο λόγος είναι πολύ πιο απλός απ' ότι πίστεψαν άπαντες...

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
Super League 2 13.12.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea για τη 14η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)
Μπάσκετ 13.12.25

Ο Στεφ Κάρι ευστοχεί από το… σπίτι του και τρελαίνει το ίντερνετ (vids)

Ο Στεφ Κάρι, ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ, τρελαίνει κόσμο και... social media ακόμη και στη δύση της καριέρας του, κάνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν όσα βλέπει είναι αληθινά ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
