Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1: Στις «πράσινες» το ντέρμπι του Μετς

«Πράσινο» το ντέρμπι στο βόλεϊ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 σετ του Ολυμπιακού με ανατροπή, για την 8η αγωνιστική της Volley League, σε ένα ντέρμπι που σημαδεύτηκε από τραμπουκισμούς, κατά την άφιξη της ερυθρόλευκης αποστολής στο γήπεδο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πήρε το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια οι Πράσινες εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και την κούραση που είχαν οι Ερυθρόλευκες από την υπερπροσπάθεια που είχαν κάνει στο μεσοβδόμαδο ματς με την Εξατσίμπασι για το CEV Champions League και πήραν τη νίκη με 3-1 σετ.

Ενα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς την Γιασμίν Αμπντεραχίμ, μια από τις καλύτερες παίκτριές του, ενώ υπέπεσε σε 31 λάθη, απόρροια της κούρασης.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο σετ (25-22)

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση έχοντας το προβάδισμα (8-5), ωστόσο, ο Ολυμπιακός «αντέδρασε» έχτισε ένα επιμέρους 4-0, ισοφάρισε και πέρασε μπροστά με μπλοκ της Στεβάνοβιτς για το 9-8.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς είχαν τα ηνία του αγώνα μέχρι το (18-17). Όμως, οι πράσινες ισοφάρισαν και άρχισαν ξανά να πιέζουν με διαδοχικές ισοπαλίες να ακολουθούν (18-18, 19-19). Αλλά, οι ερυθρόλευκες δεν είχαν πει τη τελευταία τους λέξη και προσπέρασαν και πάλι. Η Τερζόγλου με μπλοκ «έγραψε» το 24-21 και η Βάνιακ με μπλοκ άουτ τελείωσε το πρώτο σετ για το 1-0 του Ολυμπιακού με 25-22.

Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 (25-18)

Ο Ολυμπιακός άρχισε «μουδιασμένα» το δεύτερο σετ, με τις Πράσινες να έχουν σταθερά το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια (6-3, 8-5). Οι ερυθρόλευκες κυνηγούσαν στο σκορ και σε κάποια διαστήματα κατέβασαν τη διαφορά (10-9). Όμως, το Τριφύλλι είχε καλύτερη εικόνα στο δεύτερο σετ και το κατέκτησε με 25-18, κάνοντας το 1-1.

Έκαναν το 2-1 οι Πράσινες (25-23)

Ανάλογη έναρξη είχε και το τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται εναντίον του Ολυμπιακού με 4-1. Οι πράσινες ήταν μπροστά μέχρι το 10-9, εκεί όπου οι ερυθρόλευκες με μπλοκ άουτ της Βάνιακ έστειλαν τη διαφορά στον πόντο και έπειτα ισοφάρισαν για το 10-10. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι στη διακύμανση του σκορ (14-13, 16-15, 18-18).

Μέχρι την ολοκλήρωση του τρίτου σετ, οι ερυθρόλευκες πίεσαν τις πράσινες και παρότι βρέθηκαν πίσω (24-21), κατάφεραν στο σετ πόιντ του Τριφυλλιού να κατεβάσουν για ακόμη μία φορά στον πόντο (24-23), αλλά οι πράσινες έκαναν το 2-1 με πέρασμα της Λαμπρόφσκα για το 25-23.

Νίκη για τον Παναθηναϊκό με 3-1 (25-22)

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο τέταρτο σετ και είχε τον έλεγχο (8-4) με τον Κιαπίνι να καλεί time out για το Τριφύλλι. Οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς «πήραν κεφάλι» στο σετ και ξέφυγαν με double score για το (12-6). Ακολούθως, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 13-11 και ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι «χτίζοντας» διαφορά στο +5 (16-11).

Οι Πράσινες όμως, έκαναν την ανατροπή και ακόμη και αν ήταν πίσω στο σκορ, ισοφάρισαν και εν τέλει κατέκτησαν το σετ κάνοντας το 3-1 με 25-22.