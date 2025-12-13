Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Live streaming: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League γυναικών.
- Νεαρός κρατούμενος βρέθηκε απαγχωνισμένος στο κελί του – Θα απολυόταν με προεδρική χάρη τα Χριστούγεννα
- Στόλισαν… αυτοκίνητα και έγιναν viral στο Ηράκλειο
- Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
- Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, σήμερα Σάββατο (13/12).
Συγκεκριμένα, στις 16:30 (MEGA News), οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Volley League.
Δείτε το ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ σε live streaming:
«Θέλουμε πάντα να νικάμε»
Αμάντα Κονέο: «Για εμάς, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θετική μας εικόνα, να δείξουμε το ομαδικό μας πνεύμα και να μπούμε από την αρχή, πλήρως συγκεντρωμένοι, ακολουθώντας όλα όσα δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πιστεύω, ότι αυτό θα μας δώσει πλεονέκτημα. Είναι δεδομένο, ότι πάντα θα δίνουμε το 100% μας, για να πετύχουμε τη νίκη. Θέλουμε πάντα να νικάμε».
- Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
- Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
- Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0: Βγάζουν μάτια οι Βοιωτοί που κλέβουν την παράσταση στην Super League (vid)
- Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος
- Ηρακλής – Άρης Betsson 80-82: Με καλάθι του Τζόουνς ο «Θεός του πολέμου» νίκησε στο κατάμεστο Ιβανώφειο (vid)
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0: Άνετες και ωραίες οι Ερυθρόλευκες
- Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
- LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις