Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, σήμερα Σάββατο (13/12).

Συγκεκριμένα, στις 16:30 (MEGA News), οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Volley League.

Δείτε το ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ σε live streaming:

«Θέλουμε πάντα να νικάμε»

Αμάντα Κονέο: «Για εμάς, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θετική μας εικόνα, να δείξουμε το ομαδικό μας πνεύμα και να μπούμε από την αρχή, πλήρως συγκεντρωμένοι, ακολουθώντας όλα όσα δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πιστεύω, ότι αυτό θα μας δώσει πλεονέκτημα. Είναι δεδομένο, ότι πάντα θα δίνουμε το 100% μας, για να πετύχουμε τη νίκη. Θέλουμε πάντα να νικάμε».