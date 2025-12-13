Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός
Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση ΟΦΘ – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.
Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της, σήμερα Σάββατο (13/12) το μεσημέρι, με το τελευταίο ματς πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα, στις 15:00, οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον ΟΦΘ, για το ματς της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League, με στόχο το «11 στα 11», ώστε να «κλείσουν» με τον καλύτερο τρόπο το 2025.
Δείτε το ματς σε live streaming:
