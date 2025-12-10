sports betsson
10.12.2025 | 17:26
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 20-4: Μια ακόμη άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 10 Δεκεμβρίου 2025 | 16:21

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 20-4: Μια ακόμη άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»

Δέκατη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη Waterpolo League για τον Ολυμπιακό, που δεν δυσκολεύθηκε ούτε απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 20-4 στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά και έφτασε στις δέκα νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Waterpolo League των αντρών.

Οι Πειραιώτες δεν δυσκολεύθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα, ο οποίος ήταν εξ αναβολής στο πλαίσιο της 6η αγωνιστικής του πρωταθλήματος και φυσικά συνεχίζουν χωρίς βαθμολογικές απώλειες την προέλασή τους, την ώρα που πλώρη για πρωτιά άλλωστε έχουν βάλει και στον όμιλό τους στο Champions League.

Από την πλευρά του, ο «Dικέφαλος του βορρά» γνώρισε την τρίτη φετινή του ήττα (δεύτερη συνεχόμενη) και παραμένει στην τρίτη θέση. Ο Γιάννης Φουντούλης ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με τέσσερα γκολ, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι φιλοξενούμενοι σκόραραν δύο φορές στα πρώτα 2,5 λεπτά (όταν προηγήθηκαν 2-1) και άλλες δύο στα υπόλοιπα 29,5 λεπτά του αγώνα.

Ξέφυγε γρήγορα το σκορ

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 2-1, αλλά με 10-0 σερί, ξέφυγε με 11-2, με γκολ του Φουντούλη, 0:29 για το ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με 11-3 (5-2 η πρώτη περίοδος). Στο τρίτο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τρία ακόμα τέρματα, φτάνοντας στο +11 (14-3), με τον Ζαλάνκι στην κόντρα (1:33), ενώ στο τέταρτο, «βρήκαν» έξι φορές δίχτυα, με τον Παπαναστασίου (0:04) να διαμορφώνει το τελικό 20-4.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 6-1, 3-0, 6-1

Συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 4, Λυκούδης, Ζαλάνκι 3, Δήμου 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο 2, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης 1, Κεχαλάρης, Τσολακούδης 1, Χονδροκούκης, Ντέλιτς, Μπιτσάκος, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης

