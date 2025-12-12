Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Καρίμ Χαν, ο Βρετανός επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Το Ισραήλ εξαπολύει διαρκώς κατηγορίες κατά του Χαν

Ο Χαν κατηγόρησε υψηλόβαθμο αξιωματούχο της βρετανικής κυβέρνησης ότι απείλησε να αποσύρει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς το δικαστήριο, εάν προχωρούσε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον Ισραηλινών ηγετών.

Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο Χαν αναφέρεται σε αυτή την απειλή σε δήλωση που κοινοποίησε στο ΔΠΔ.

Σε αυτή τη δήλωση, ο Χαν περιγράφει με λεπτομέρειες την καταγγελλόμενη εκστρατεία απειλών που δέχτηκε ο εισαγγελέας πριν το γραφείο του ζητήσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τον Μάιο του 2024 για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Η δήλωση, που υποβλήθηκε την Τετάρτη στο τμήμα εφέσεων του ΔΠΔ σε απάντηση στο αίτημα του Ισραήλ να απομακρυνθεί ο Χαν από την έρευνα και να αποσυρθούν τα εντάλματα, φαίνεται να επιβεβαιώνει την προηγούμενη αναφορά του MEE, η οποία αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις προσπάθειες υπονόμευσης του εισαγγελέα, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής κλήσης του Κάμερον προς τον ίδιο.

ICC’s Karim Khan says ‘senior UK official’ threatened him over Israel investigationhttps://t.co/QZYdEzbP5p pic.twitter.com/ilNEp3kUmt — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 12, 2025

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ έσπευσε να εκδώσει τα εντάλματα αφού έμαθε για τις κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική αναφορά εναντίον του.

Ωστόσο, με τη δήλωσή του ο Χαν αντικρούει την προσφυγή του Ισραήλ, περιγράφοντάς την ως βασισμένη σε «μια ομίχλη εικασιών με συγκεκριμένο σκοπό και παραπλανητικών ή ψευδών ισχυρισμών» και ως «ένα μίασμα υποθετικών αναφορών».

Για «μεθοδική διαδικασία» κάνει λόγο ο Χαν

Η δήλωσή του περιγράφει λεπτομερώς τη χρονολογία των γεγονότων που οδήγησαν το γραφείο του να ζητήσει εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο Ισραηλινών ηγετών, καθώς και των ηγετών της Χαμάς, στις 20 Μαΐου 2024, μετά από μήνες ερευνών που ο ίδιος περιέγραψε ως «μεθοδική διαδικασία» από το γραφείο του.

Ο Χαν είναι σε άδεια από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, εν αναμονή του αποτελέσματος μιας έρευνας για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά που διεξάγεται επί του παρόντος από μια ομάδα υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορητικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.