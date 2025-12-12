Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η Ελλάδα επιστρέφει
Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης • Ομόφωνη η εκλογή του
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
- Ψηφιακή πλατφόρμα με τα ιστορικά πλημμυρικά δεδομένα σε όλη την Ελλάδα
- Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
- «Δικαίωμα σιωπής» και για την «κουμπαριά» - «Φραπές» σκέτος και «φραπές» με ζάχαρη
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Η Ελλάδα επιστρέφει
• Ομόφωνη η εκλογή του
• Ο γαλλογερμανικός άξονας, η Ισπανία, η Φινλανδία και οι βαλτικές χώρες κλείδωσαν τη νίκη
• Πότε έγειρε οριστικά η πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας
• «Το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με εστίαση το ευρωπαϊκό πρόταγμα» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών μετά την ψηφοφορία
===========
Συντάξεις: Τι σημαίνει το +2,4%
Ποιοι κερδίζουν – ποιοι χάνουν
• Ποιες οι δύο κατηγορίες συνταξιούχων με ψαλιδισμένες αυξήσεις έως 50%
===========
Χίσλοπ και Φράι στα «ΝΕΑ»
«Μόνο έτσι θα γυρίσουν τα Γλυπτά»
• Μιλούν και οι: λόρδος Βέιζι, Θάνγκαμ Ντεμπονέρ, Γιάννης Λέφας
===========
Μπλόκα
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες
• Πώς αντέδρασαν στη συνάντηση Χατζηδάκης, Τσιάρας, Σκέρτσος με τους κρητικούς συναδέλφους τους
===========
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Οταν η σιωπή μετατρέπεται σε πρόκληση
• Ο «Φραπές» πήγε στη Βουλή, μίλησε κατ’ επιλογήν και αποχώρησε
• Τι είπε για την Porsche
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Η επιλεκτική αμνησία στη δίκη των υποκλοπών
Ετοιμάζεται τριμερής Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας
===========
Μαρία Κορίνα Ματσάδο
«Θα φέρω τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα»
===========
Λόγω του δότη
18 παιδιά γεννήθηκαν με καρκινικό γενετικό υλικό στην Ελλάδα
===========
autoNEA
Ποιες είναι οι εταιρείες που ποντάρουν στους κινητήρες βενζίνης
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3
Ισοπαλία σε ματς – θρίλερ
ΠΑΟ – Βικτόρια Πλζεν 0-0
Αλυτος γρίφος το γκολ
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2
Πλώρη για οκτάδα με φοβερή ανατροπή
- Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
- Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η Ελλάδα επιστρέφει
- Και προνόμια υπηκοότητας «πουλάει» η χρυσή βίζα Τραμπ
- Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγχαρητήρια από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- Ασταμάτητη η Στρασμπούρ (1-0), άνετο διπλό της Πάλας στην Ιρλανδία (3-0) – Η βαθμολογία
- Βαθμολογία UEFA: Καλή συγκομιδή για την Ελλάδα, αλλά και χαμένη ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο την Τσεχία
- Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις