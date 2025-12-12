Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η Ελλάδα επιστρέφει

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η Ελλάδα επιστρέφει

• Ομόφωνη η εκλογή του

• Ο γαλλογερμανικός άξονας, η Ισπανία, η Φινλανδία και οι βαλτικές χώρες κλείδωσαν τη νίκη

• Πότε έγειρε οριστικά η πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας

• «Το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με εστίαση το ευρωπαϊκό πρόταγμα» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών μετά την ψηφοφορία

===========

Συντάξεις: Τι σημαίνει το +2,4%

Ποιοι κερδίζουν – ποιοι χάνουν

• Ποιες οι δύο κατηγορίες συνταξιούχων με ψαλιδισμένες αυξήσεις έως 50%

===========

Χίσλοπ και Φράι στα «ΝΕΑ»

«Μόνο έτσι θα γυρίσουν τα Γλυπτά»

• Μιλούν και οι: λόρδος Βέιζι, Θάνγκαμ Ντεμπονέρ, Γιάννης Λέφας

===========

Μπλόκα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

• Πώς αντέδρασαν στη συνάντηση Χατζηδάκης, Τσιάρας, Σκέρτσος με τους κρητικούς συναδέλφους τους

===========

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Οταν η σιωπή μετατρέπεται σε πρόκληση

• Ο «Φραπές» πήγε στη Βουλή, μίλησε κατ’ επιλογήν και αποχώρησε

• Τι είπε για την Porsche

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Η επιλεκτική αμνησία στη δίκη των υποκλοπών

Ετοιμάζεται τριμερής Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας

===========

Μαρία Κορίνα Ματσάδο

«Θα φέρω τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα»

===========

Λόγω του δότη

18 παιδιά γεννήθηκαν με καρκινικό γενετικό υλικό στην Ελλάδα

===========

autoNEA

Ποιες είναι οι εταιρείες που ποντάρουν στους κινητήρες βενζίνης

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3

Ισοπαλία σε ματς – θρίλερ

ΠΑΟ – Βικτόρια Πλζεν 0-0

Αλυτος γρίφος το γκολ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2

Πλώρη για οκτάδα με φοβερή ανατροπή