Ομόνοια: Αποθήκη γεμάτη κλεμμένες ταυτότητες – 419 κλεμμένα έγγραφα και 14 κινητά
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω αποθήκη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 419 κλεμμένες ταυτότητες.
Από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 11-12-2025, 45χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο το οποίο αποκρύπτει σε αποθήκη στην περιοχή της Ομόνοιας κλεμμένες ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν απογευματινές ώρες της 11-12-2025 τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω αποθήκη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- -419- ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια και
- -14- κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
