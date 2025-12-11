Θρήνος για τον 38χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 38χρονος Ζαχαρίας ο οποίος κατάγεται από τον Πύργο αλλά ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Ο 38χρονος ασχολούνταν εδώ και πολλά χρόνια ενεργά με το djing, έχοντας πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας. Παράλληλα, υπήρξε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής με προσωπικές κυκλοφορίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνική του κατάρτιση.

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, το αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη καθώς κινούταν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, παρασύροντας τη μοτοσικλέτα

Το δυστύχημα συνέβη στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.

Από την πρόσκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, το αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη καθώς κινούταν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, παρασύροντας τη μοτοσικλέτα. Όπως αναφέρει το patrisnews, η μαρτυρία αυτή εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.