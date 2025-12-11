newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 05:45

Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Μοιραία ήταν η σύγκρουση για 38χρονο οδηγό μηχανής με ΙΧ στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Γλυφάδα.

Σύνταξη
Τριανταοκτάχρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε

Το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στη 01:00 σήμερα Πέμπτη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ανδρέα Παπανδρέου.

Η μηχανή, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ.

Σοβαρός τραυματισμός…

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο 38χρονος οδηγός της.

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε.

Economy
Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

Σύνταξη
Εύη Σαλτού
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
