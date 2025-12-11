Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Μοιραία ήταν η σύγκρουση για 38χρονο οδηγό μηχανής με ΙΧ στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Γλυφάδα.
- Τραγικός θάνατος 38χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Τριανταοκτάχρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε
Το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στη 01:00 σήμερα Πέμπτη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ανδρέα Παπανδρέου.
Η μηχανή, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ.
Σοβαρός τραυματισμός…
Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο 38χρονος οδηγός της.
Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε.
