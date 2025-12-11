Τριανταοκτάχρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε

Το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στη 01:00 σήμερα Πέμπτη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ανδρέα Παπανδρέου.

Η μηχανή, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ.

Σοβαρός τραυματισμός…

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο 38χρονος οδηγός της.

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε.