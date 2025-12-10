Ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντάκι πέθανε από πυροβολισμό και ακόμα ένας δίνει μάχη για την ζωή του

Σύμφωνα με την αστυνομία, μια ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι την Τρίτη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και την σοβαρή τραυματισμό ενός άλλου, ενώ ο ύποπτος δράστης συνελήφθη. Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Κεντάκι κάνει λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό» και όχι για «μαζική δολοφονία».

«Η βία δεν έχει θέση στην κοινότητά μας ή στη χώρα μας. Ας προσευχηθούμε για τις οικογένειες που έχουν πληγεί και για τους φοιτητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κεντάκι. Ας προσευχηθούμε επίσης για έναν κόσμο όπου τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν.» πρόσθεσε και ευχαρίστησε την συμβολή της αστυνομίας.

The shooting that took place today at Kentucky State University appears to be an isolated incident – not a mass shooting. The suspect has been arrested, and there is no ongoing threat. Two individuals were critically injured, and I am sad to share that one has now passed away.1/2 pic.twitter.com/4G1BgJNVQj — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025

Η τοπική αστυνομία στο Φράνκφορτ, την πρωτεύουσα της πολιτείας, και οι βοηθοί του σερίφη της κομητείας προέβησαν στη σύλληψη και εξασφάλισαν την ασφάλεια του πανεπιστημίου αμέσως μετά τις αναφορές για ένοπλο δράστη, σύμφωνα με τις αρχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Φράνκφορτ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

#BREAKING: 1 killed another in critical condition after shooting on Kentucky State University campus — WDRB https://t.co/Pu8hHbeQPg pic.twitter.com/nEU7qoISyH — Rapid Report (@RapidReport2025) December 9, 2025

To Πανεπιστήμιο του Κεντάκι θα εκδώσει ανακοίνωση

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, ενός ιστορικά μαύρου πανεπιστημίου, αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά είπε ότι το πανεπιστήμιο – το οποίο είχε 1.700 εγγεγραμμένους φοιτητές το φθινόπωρο του 2023 – θα εκδώσει δήλωση αργότερα την Τρίτη.

Η New York Times, επικαλούμενη έναν εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, ανέφερε ότι ο ύποπτος δεν ήταν φοιτητής, αλλά και τα δύο θύματα ήταν, και ότι η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα έξω από μια φοιτητική εστία.